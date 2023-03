Auch Alexandra Karl (Grüne) tritt nicht bei der Wiederholungswahl in Fahrenzhausen an: Großes Solo für Susanne Hartmann (FWE/FDP)

Erklärung am Sonntag

Von Andreas Beschorner schließen

Wiederholungswahl Fahrenzhausen: Nach Günter Fuchs verzichtet auch Alexandra Karl auf eine neuerliche Kandidatur. Susanne Hartmann ist jetzt allein am Start.

Fahrenzhausen – Wenn die Fahrenzhausener Bürger in den kommenden Wochen aufgerufen sind, neuerlich an die Wahlurne zu treten, um ihr Gemeindeoberhaupt zu küren, dann wird das ein großes Solo für Susanne Hartmann (FWE/FDP) sein. Denn nachdem bereits Günter Fuchs (CSU) erklärt hatte, bei der notwendigen Wahlwiederholung nicht mehr anzutreten, hat am Sonntagnachmittag auch Alexandra Karl (Grüne) ihren Verzicht auf eine Kandidatur erklärt. Und so bleibt Amtsinhaberin Hartmann die einzige Kandidatin.

Der Rückblick

Rückblick: Im Februar stellte die Kommunalaufsicht im Landratsamt fest, dass die Bürgermeisterwahl in Fahrenzhausen am 25. September beziehungsweise am 9. Oktober 2022 wegen eines Wahlverstoßes des 2. Bürgermeisters und Wahlleiters Andreas Karl (FWE) wiederholt werden muss. Weil Susanne Hartmann, die zusammen mit Alexandra Karl in die Stichwahl eingezogen war und dann mit knapp 60 Prozent gewonnen hatte, gegen die Entscheidung der Rechtsaufsicht keinen Widerspruch einlegte und keine Klage erhob, war klar: Für die innerhalb von drei Monaten anzusetzende Wahlwiederholung durften nur die drei Kandidaten antreten, die schon im Herbst 2022 ihren Hut in den Ring geworfen hatten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nein von Günter Fuchs

Anfang März hatte also Hartmann erklärt, keine Klage einzureichen und bei der Wiederwahl erneut anzutreten (wir berichteten). Wenige Tage danach wagte sich Günter Fuchs (CSU) aus der Deckung: Obwohl er zunächst noch angedeutet hatte, er persönlich könne sich gut vorstellen, wieder anzutreten, ließ er dann bei der Jahreshauptversammlung der CSU Fahrenzhausen eine Stellungnahme verlesen, in der er seinen Verzicht auf eine Kandidatur erklärte. Grund: Er fühle sich durch den Wahlverstoß nicht benachteiligt (wir haben berichtet).

Mit Entscheidung Zeit gelassen

Fehlte also noch Alexandra Karl (Grüne). Die ließ sich mit ihrer Entscheidung Zeit. Wenige Stunden nachdem die Frist zur Bekanntgabe einer Kandidatur am Samstag um 0.00 Uhr abgelaufen war, erklärte Karl schriftlich auf Nachfrage des FT, dass sie zur Wiederholungswahl nicht mehr antreten werde. „Ich als Person kann für eine erneute Kandidatur, die aufgrund des Wahlfehlers nötig ist, nicht mehr zur Verfügung stehen“, lautet der zentrale Satz ihrer Erklärung.

Die Erklärung

„Als Eine von Euch“ sei sie als Bürgermeisterkandidatin angetreten. Dass diese Wahl für ungültig erklärt worden sei, habe sie „völlig überrascht“. Sie könne die Entscheidung der Kommunalaufsicht jedoch „juristisch nachvollziehen“ und „empfinde sie auch als richtig“. Weiter: „Unsere Gemeinde und auch ich als Kandidatin sind nun in einer Situation, die so weder gewünscht oder gewollt war.“ Die Verantwortung für diese Situation müsse an anderer Stelle getragen werden. Ihre Aufstellung zur Bürgermeisterkandidatin sei noch ohne eigenen Ortsverband der Grünen erfolgt. „Die Reise“, wie Alexandra Karl es nennt, die im August 2022 begonnen habe, habe in vielerlei Hinsicht etwas bewegt, vor allem aber die Gründung eben jenes Grünen-Ortsverbands Fahrenzhausen bewirkt. „Wir haben hiermit einen wichtigen Grundstein gelegt, um unser Gemeindeleben aktiv mitgestalten zu können.“ Und: „Wir als Ortsverband werden bleiben.“

Sie selbst sei seit dem 10. Oktober 2022 – also einen Tag nach der Stichwahl – „wieder in einem erfüllten Berufsleben als Rechtsanwältin und Aufsichtsrätin eingebunden“. Zahlreiche neue Projekte würden ihr einen weiteren Wahlkampf schlichtweg nicht erlauben.

Der Ausblick

Der Blick von Alexandra Karl geht schon weiter voraus – nicht nur bis zur Landtagswahl 2023, sondern auch bis zur Kommunalwahl 2026. „Wir sehen das Votum der Wähler von 40 Prozent der abgegebenen Stimmen als Zeichen dafür, dass sich die Bürgerinnen und Bürger für unsere Gemeinde Fahrenzhausen neue Impulse wünschen“, interpretiert Karl das Resultat der Stichwahl vom 9. Oktober. „Und so setzen wir die Segel in Richtung 2026 für einen wirklichen positiven Neuanfang für unsere Gemeinde.“ Bei der Wahlwiederholung in einigen Wochen gibt es aber nur eine, die die Segel hisst: Susanne Hartmann.