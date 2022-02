Firma Yaskawa in Allershausen möchte sich vergrößern: Nicht alle Gemeinderäte sind begeistert

Auf einer Fläche von 80 000 Quadratmetern soll in Allershausen ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen werden. © Fuchs

Die Allershausener Firma Yaskawa möchte auf einem 80.000 Quadratmeter großen Areal erweitern. Im Gemeinderat gab es zum neuen Gewerbegebiet kritische Stimmen.

Allershausen – Eine hitzige Diskussion löste das geplante neue Gewerbegebiet im Gemeinderat Allershausen am Dienstag aus. Bürgermeister Martin Vaas hatte kein Verständnis für die plötzliche Kritik: Noch im Dezember stand das Gremium dem Vorhaben wohlwollend gegenüber.

Die Firma Yaskawa möchte dringend erweitern, im Zuge dessen soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Das war eigentlich nichts neues für die Allershausener Gemeinderäte. In der jüngsten Sitzung am Dienstag sollte nun der Flächennutzungsplan geändert werden: Die Fläche zwischen Kreisstraße FS 6 und Autobahn A 9 ist bisher als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Um der Gemeinde bereits einen Überblick über die geplante Bebauung zu bieten, hatte das beauftragte Planungsbüro einen unverbindlichen, ersten Entwurf an die Gemeinderäte geschickt, aus dem hervorgeht, wie die 80 000 Quadratmeter umplante Fläche künftig aussehen könnten.

Firma legte dem Gremium Allershausen sogar schon erste Planvorstellungen vor

Dieser Plan sorgte jedoch für kritische Stimmen aus den Reihen des Gemeinderats. Manuel Mück fragte Gemeindechef Marti Vaas, ob man bei der Änderung des Flächennutzungsplans dann gleich den im Plan beabsichtigten Gebäudehöhen mit zustimmt: „Wenn wir da jetzt das Okay geben, dann haben wir es spätere schwer, wenn wir mit der Gebäudehöhe nicht einverstanden sind.“ Vaas konnte diesbezüglich jedoch Entwarnung geben: „Wir beschließen nur, dass der Flächennutzungsplan geändert wird. Die Unterlagen sind jetzt erstmal nur ,nice to have’, können an späterer Stelle aber noch komplett abgelehnt werden von uns.“

Bedenken, ob bestehende Infrastruktur das Vorhaben auffangen kann

Doch auch Gemeinderätin Bianca Kellner-Zotz äußerte ihre Bedenken: „Sollten wir nicht erstmal überlegen, wie sich Allershausen entwickeln soll, und wie viel Gewerbegrund wir tatsächlich wollen? So ganz offen bin ich dafür jetzt nicht.“ Christian Bail fragte zudem, ob ein Gewerbegebiet in dieser Größe einen Zuzug nach sich ziehen werde, den Kindergärten, Schule und die allgemeine Infrastruktur nicht auffangen könne.

Leonhard Held hingegen störte sich daran, dass bisher nur die Firma Yaskawa fester Bestandteil des vorläufigen Plans ist: „Wir wollten ISEK angehen und unsere künftige Gemeinde entwickeln. Da gehören nicht nur Groß-, sondern auch Kleinunternehmen dazu. Das sollte Hand in Hand gehen, sonst haben wir bald so viel versiegelt, dass die kleinen Betriebe lange in die Röhre schauen“, erläuterte Held seine Bedenken. „Ich finde, wir sollten uns da jetzt nicht einfach von Investoren treiben lassen.“

Bürgermeister Vaas überrascht von plötzlicher Kritik

Die harsche Kritik an den Plänen konnte Martin Vaas nicht nachvollziehen: „Ich versteh nicht, was jetzt auf einmal los ist. Im Dezember waren alle, außer einer, einverstanden, weil die Firma Yaskawa dringend erweitern muss. Jetzt kommt ihr daher und seid plötzlich anderer Meinung.“

Peter Colombo pflichtete bei: „Wir haben der Firma ein klares, positives Signal gegeben. Wenn wir das jetzt revidieren, wäre das unfair und macht uns auch unglaubwürdig.“ Josef Kortus machte deutlich, dass er seine Meinung seit Dezember geändert hatte: „Ich war letztes Mal auch dafür, aber 80 000 Quadratmeter sind mir jetzt doch zu viel.“ Die Gemeinde habe bisher nichts für einheimische Unternehmen gemacht, dann könne man jetzt nicht die größten Flächen für ein Unternehmen versiegeln. „Der Investor hätte außerdem auch erst fragen und dann kaufen können. Ich hab ihm nicht gesagt, er soll die Fläche kaufen.“

Gemeinderätin Kellner-Zotz erklärte Vaas, dass die umfangreichen Unterlagen zum Bauvorhaben „ein Overkill“ waren. „Ich dachte mir, Wow, das ist ja schon alles fertig“, sagte sie. Anna Gründl machte sich Gedanken über die Folgen eines derartigen Gewerbegebiets: „Das beeinflusst unsere gesamte Gemeinde“, befürchtet sie. „Dann sollten wir zumindest unsere Bedürfnisse miteinbringen in das Vorhaben.“

Diesen Vorschlag lehnte Vaas deutlich ab: „Wenn wir etwas wollen, müssen wir auf unseren eigenen Flächen schauen. Von der Fläche, um die es heute geht, gehört uns kein Zentimeter“, erklärte Vaas. „Zudem mache ich keine Kopplungsgeschäfte. Wenn ich das Vorhaben an irgendeine Bedingung knüpfe, dann sitze ich bei der Kommunalaufsichtsbehörde.“

Flächennutzungsplan-Änderung am Ende doch beschlossen

Zudem versuchte der Bürgermeister, die hitzige Diskussion einzubremsen. „Wir diskutieren hier gerade nur aufgrund von vorläufigen Unterlagen, die nur ein Zuckerl für uns waren. Wir sollen nur entscheiden, ob wir dort oben theoretisch ein Gewerbegebiet wollen. Alles andere können wir dann in den kommenden Sitzungen noch ändern oder ablehnen.“ Trotz aller kritischer Stimmen wurde die Flächennutzungsplanänderung mit zwei Gegenstimmen beschlossen.

Pascale Fuchs