Fischerfest Allershausen: Rekordbesucherzahlen bei Rekordtemperaturen

Unter schattenspendenden Bäumen ließ es sich gut aushalten beim Fischerfest am Wochenende in Allershausen. © Fuchs

Bei Rekordtemperaturen von mehr als 30 Grad feierte der Fischerverein Allershausen am vergangenen Wochenende sein beliebtes Fischerfest.

Allershausen – Man hatte aufgrund des verregneten Sommers im vergangenen Jahr heuer im Vorfeld bereits zwei Ausweichtermine festgelegt. Das hätte man sich sparen können: Bei Temperaturen bis zu 34 Grad konnte der Fischerverein sein beliebtes Fischerfest am Wochenende gleich am ersten Termin ausrichten und genießen.

„Für uns Griller ist es natürlich doppelt warm“, sagte Andreas Spicker vom Fischereiverein, während er die Fische über glühenden Kohlen zubereitete. „Aber die Freude darüber, wie viele Leute kommen und Spaß haben, ist natürlich riesig.“ Der Verein hatte für ordentlich Verpflegung gesorgt: An verschiedenen Ständen gab es geräucherte Forellen, gegrillte Makrelen sowie Fisch- und Lachssemmeln. Für alle, die keinen Fisch mögen, war auch bestens gesorgt, schließlich sollte jeder Gast satt und zufrieden nach Hause gehen. Mit Emmentaler, Allgäuer Bergkäse und Brezen war am Ende für jeden was dabei.

Besonders wichtig waren bei den Rekordtemperaturen natürlich die Getränke. Spezi, Limo, Wasser sowie Bier ließen die Allershausener und alle Gäste von außerhalb sich schmecken. Wer eine Abwechslung zum Essen und Ratschen brauchte, konnte am Losstand sein Glück versuchen. Die Beliebtheit des Fischerfests lässt sich auch an den verkauften Fischen ablesen: „Allein am Samstag haben die Leute um die 1000 Fische gegessen“, sagte Spicker. Der Fischerverein freut sich schon auf das nächste Fest und hofft, dass das Wetter künftig immer so gut mitspielt.

Pascale Fuchs