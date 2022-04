Frühe Vögel und eine interessierte Gruppe waren in Allershausen unterwegs

Von: Nico Bauer

Vogelexperte Franz Schedlbauer (r.) zeigte mit einem Vogelbuch die Exemplare, die man manchmal nur hören konnte. © Bauer

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten vor allem eins: Vögel hören. Und so war es nicht weiter schlimm, als sich bei einer Wanderung in Allershausen kein Tier blicken ließ.

Allershausen – Es gab viel zu hören und eher wenig zu sehen beim Allershausener Vogelkonzert im Grünen. Franz Schedlbauer hatte sich zu einer Vogelstimmenwanderung mit einem guten Dutzend Interessierter in die Natur aufgemacht und konnte dabei die verschiedenen Gesänge genau identifizieren. Schedlbauer ist Mitglied der Alpin-Abteilung des TSV Allershausen und hat als örtlicher Vogelstimmenexperte schon viele Führungen gemacht – dieses Mal auf Einladung des Grünen-Ortsverbandes.

Von der Allershausener Kirche aus führte die Naturwanderung auf dem Amperdamm entlang Richtung Tünzhausen. Immer wieder blieb Schedlbauer stehen, hörte kurz zu und verkündete dann, dass links die Mönchsgrasmücke, rechts der Zilpzalp und hinten die Türkentaube zu hören sei. Rund 30 verschiedene Vögel identifizierte man in den frühen Morgenstunden, nur zu sehen gab es relativ wenig. Das eher bescheidene Wetter war der Grund, dass sich die singenden Vögel lieber versteckt in den Bäumen aufhielten.

Schedlbauer zeigte den „Allershausener Amazonas“

Doch abgesehen von den Singvögeln gab es in der Natur vor den Toren der Ortschaft genügend andere interessante Dinge zu beobachten. In der Umgebung der Amper standen Rehe und bei einem Tümpel erblickte die Gruppe einen Biber, was tagsüber großen Seltenheitswert hat. Überhaupt gerät Franz Schedlbauer ins Schwärmen, wenn er diese bei einstigen Begradigungen des Amperlaufs entstandenen Gewässer sieht. Hier liegt viel Totholz im Wasser, und bildet einen sicheren Lebensraum für viele Tiere. „Das ist unser Allershausener Amazonas“, sagt Schedlbauer über einen seiner Lieblingsorte in der Gemeinde.

Vögel, die hier überwintern, haben Vorsprung

Bei der Führung ging es aber nicht nur um die Vogelstimmen, sondern auch um das komplexe Leben in der Natur – und da landet man schnell bei den Folgen des Klimawandels. So hatten die Zugvögel immer feste Zeiten. Beim Kuckuck war die Faustregel, dass dieser immer zwischen dem 18. Und 24. April aus dem Süden zurückkam. Dieses Jahr war er deutlich früher dran.

„Er stellt sich durch den Klimawandel zeitlich um“, erklärte Franz Schedlbauer der Gruppe. Diese Entwicklung könnte nun eine gravierende Veränderung zur Folge haben, denn immer mehr heimische Vögel versuchen bereits, auf die Winterreise in den Süden zu verzichten. Immer mildere Winter machen das Überleben auch in den hiesigen Breitengraden möglich. „Die Vögel, die hier bleiben und überwintern, haben im Frühling einen großen zeitlichen Vorsprung gegenüber den Artgenossen“, sagte der Vogelstimmenexperte.

Doch was macht Franz Schedlbauer zum Experten? Er hat sich das Erkennen der Vogelstimmen selbst beigebracht, wie er sagt. Vor 17 Jahren nahm er an einer ähnlichen Führung teil und war damals vom Experten Christian Magerl begeistert. Heute ist Schedlbauer selbst ein Experte, der in Allershausen immer wieder mal den Menschen die akustischen und optischen Schönheiten seiner Heimat näherbringt.

