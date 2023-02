Große Trauer in Allershausen um Luciana Ciccarella: Für sie hat immer nur der Mensch gezählt

Von: Andreas Beschorner

Luciana Ciccarella ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Sie hat immer die Bedürfnisse der anderen in den Fokus gerückt. © Archiv

„Selbstbestimmt und aktiv“, „warmherzig, aber auch resolut“. So beschreibt Samanda Ciccarella ihre Mutter Luciana. Am 11. Februar ist Luciana Ciccarella im Alter von nur 67 Jahren gestorben.

Allershausen - Die Familie, die Nachbarschaftshilfe Allershausen und die Gemeinde haben mit ihr eine Frau verloren, für die Nächstenliebe so sehr wichtig war und die immer für alle da war – für die Familie, für die Firma, vor allem auch für andere. Neun Jahre jung war Luciana Ciccarella gewesen, als sie als Tochter von Gastarbeitern im Jahr 1964 von den Abruzzen aus nach Deutschland kam, wo sie bis 1976 in München wohnte. In diesem Jahr heiratete sie ihren Michele, das Paar zog danach zunächst nach Neufahrn, dann 1985 schließlich nach Allershausen.

1996 wurde Luciana Ciccarella Mitglied bei der Nachbarschaftshilfe, bekleidete danach mehrere Posten im Vorstand, bis sie 2005 als Vorsitzende die Nachfolge von Maria Braun antrat. „Mit viel Herzblut“ habe sie diese Aufgabe erfüllt, erzählt Waltraud Schuhbauer von der Nachbarschaftshilfe. Und obwohl sie in der Firma der Familie mitgearbeitet habe, sei sie stets ansprechbar gewesen, sei sich für keine Arbeit zu schade gewesen, habe stets für alle ein offenes Ohr gehabt. „Gefühlt war sie Tag und Nacht im Einsatz“, blickt Schuhbauer zurück.

Neue Akzente gesetzt und viel Energie aufgewendet

Lucina Ciccarella habe dabei nicht nur das fortgeführt, was ihre Vorgängerin ins Leben gerufen hatte – vor allem das alljährliche Fest der Nationen –, sondern habe auch neue Akzente gesetzt, wie Schuhbauer erzählt: Die Kleiderkammer als ständige Einrichtung habe Ciccarella initiiert und deren Fortbestand durch den Umzug in die Schule garantiert. Seit 2007 werde zudem in jedem Jahr der Frauentag gefeiert. Das alles lässt freilich nur erahnen, wie viel Energie Luciana Ciccarella aufgewendet hat, um das Leben in der Gemeinde angenehmer und wärmer zu machen.

Ihre Mutter sei „eine mental starke Frau“ gewesen, sagt Samanda, neben Marisa die zweite Tochter, die aus der Ehe von Luciana und Michele hervorging. Und weil Luciana selbst aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sei und hier willkommen sein durfte, habe sie sich in all den Jahren ihres Wirkens nicht nur für die Schwächeren der Gesellschaft, sondern auch für Flüchtlinge eingesetzt. Sie habe keinerlei Vorurteile gehabt, beschreibt Samanda ihre Mutter, am Ende habe für Luciana Ciccarella immer nur der Mensch gezählt.

Zukunft der Nachbarschaftshilfe unklar

Nun ist sie, die Oma von fünf Enkeln, nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Wie es jetzt in der Nachbarschaftshilfe weitergeht, wisse man noch nicht, sagt Waltraud Schuhbauer. Denn Luciana Ciccarella sei ohne Zweifel die Hauptstütze gewesen. Aber weitergehen wird es – und das wäre sicherlich auch der große Wunsch ihrer Mutter, betont Samanda Ciccarella.

An diesem Freitag wurde Luciana Ciccarella in Allershausen unter großer Anteilnahme ihrer Familie, Freunde, Weggefährten und der Menschen Allershausens bestattet.

