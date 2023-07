Ein „Irrsinn“ für viele Handwerker: Umleitung wegen Brücken-Sanierung sorgt für Aufregung

Von: Andrea Hermann, Manuel Eser

Teilen

Kleine Brücke, große Aufregung: Seit einer Woche wird die Brücke bei Aiterbach erneuert und der Verkehr großräumig umgeleitet – zum Ärger vieler Verkehrsteilnehmer. Bis Dezember wird die Sperrung wohl andauern. © Lehmann

Die Brücken-Sanierung in Aiterbach sorgt seit Tagen für Aufregung. Vor allem für die Handwerker ist die großräumige Umleitung ein Problem, wie Franz Kreitmair von der Bauinnung sagt.

Allershausen/Kirchdorf – Eine kleine Brücke in Aiterbach (Gemeinde Allershausen) sorgt für große Aufregung im Ampertal – und für eine riesige Umleitung. Denn die kleine Brücke über den Aiterbach muss erneuert werden – die Arbeiten dazu haben vor einer Woche begonnen. Das Problem: Auf der vier Kilometer langen Strecke von Kirchdorf nach Allershausen geht nichts mehr – die Bürger müssen das Gebiet großräumig umfahren. Ein Ärgernis nicht nur für die Bürger, sondern auch für Handwerker.

Statt vier Kilometer Strecke nun 31-Kilometer-Fahrtmarathon: Das ist die neue Realität für viele handwerkliche Betriebe, die in Kirchdorf ansässig sind und Aufträge in München haben, wie Franz Kreitmair berichtet. Als Vorstandsmitglied der Bauinnung Erding-Freising spricht er für viele Betroffene, und als Fliesenleger in Allershausen bekommt er die Folgen der vom Landratsamt wegen einer Brückenbaumaßnahme groß angelegten Ersatzstrecke hautnah mit. „Diese Umleitung ist mit einem Wort: Irrsinn.“ Und sie sei absolut geschäftsschädigend für viele Handwerker.

Lange Wege zu den Baustellen in München

Das Problem: Seit gut einer Woche ist die Strecke zwischen Allershausen und Kirchdorf, knapp vier Kilometer, gesperrt, und wird das auch noch bis Ende des Jahres sein. Grund dafür ist der Abbruch und der Neubau einer Brücke bei Aiterbach (Gemeinde Allershausen) über den Aiterbach. „Wir sprechen hier von einem einen Meter breiten Bach, durch den ein Rinnsal läuft.“ Kreitmair stellt aber eigentlich nicht die Maßnahme an sich in Frage, sondern die Lösung für den Verkehr. Denn, wie berichtet, ist die Umleitung nicht nur 31 Kilometer lang, sondern führt außerdem noch über zwei Landkreise. „Das bedeutet für viele Betriebe in Kirchdorf, dass sie, um eine Baustelle in München zu erreichen, gut eine Stunde länger pro Tag unterwegs sind, morgens noch früher anfangen müssen als ohnehin schon und auch am Ende des Tages später nach Hause kommen.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Wenn Kreitmair von dem 34-Kilometer-Husarenritt erzählt, spricht er immer wieder von der „offiziellen Umfahrung“. Was er damit meint: Dass sich die meisten wohl nicht an die vom Landratsamt ausgeschriebenen Wegstrecke halten, sondern sich Schleichwege suchen. Als Beispiel nennt er eine kleine Straße in Schnotting. Die sei eigentlich so schmal, dass zwei Fahrzeuge kaum nebeneinander passen, werde aber wohl in den kommenden Monaten dennoch auch von Schwerlastverkehr viel häufiger frequentiert werden. „Ich bin sicher: Da kracht es noch.“

Was Kreitmair nicht versteht: „Warum baut man nicht daneben eine Behelfsbrücke – von mir aus einspurig mit Ampelschaltung. Das wäre überhaupt kein Problem.“ Dass stattdessen dem „kleinen Mann“ eine derartige Umfahrung zugemutet werde, sei eine „bodenlose Frechheit“. Und dass sowohl Kirchdorf als auch Allershausen erst kurz vor knapp informiert worden seien, ebenfalls.

Behelfsbrücke kann nicht errichtet werden

Dass man das Problem mit der Umfahrung möglicherweise anders hätte lösen können, sieht auch THW-Ortschef Michael Wüst so: „Vielleicht hätte man eine Behelfsbrücke bauen können“, kommentierte er den FT-Artikel auf Facebook. Immerhin verfügt das THW Freising über eine Fachgruppe Brückenbau, die laut eigenen Angaben „Brücken für Fußgänger-, Straßen- und Bahnverkehr errichten“ kann. Für das zuständigen Staatliche Bauamt Freising war dies tatsächlich eine Option. „Die Errichtung einer Behelfsbrücke wurde geprüft, konnte jedoch leider nicht umgesetzt werden, da naturschutzfachliche Flächen direkt an das Bauwerk angrenzen“, teilte Pressesprecher Marcus Dörner mit.

Die Informationspolitik und die „mangelnde Kommunikation mit dem Staatlichen Bauamt“ kritisiert auch Kirchdorfs Bürgermeister Uwe Gerlsbeck. Die Gemeinde sei über den Beginn der Maßnahme nicht informiert worden – was zwar rechtlich nicht notwendig sei, weil sich die Baustelle auf dem Gebiet der Nachbargemeinde Allershausen befindet, aber trotzdem hätte eine frühzeitige Mitteilung auch an die betroffene Gemeinde Kirchdorf vieles entspannt. Die Aufregung sei gerade in den ersten Tagen sehr groß gewesen, berichtet Gerlsbeck. Immerhin, so erzählt er im FT-Gespräch, würden das Straßenstück rund 140 000 Fahrzeuge im Monat nutzen, wie eine kürzlich durchgeführte Verkehrszählung ergeben habe. Fahrzeuge, die nun alle großräumig umgeleitet werden.

Die Vernunft aller Verkehrsteilnehmer ist gefragt

Immerhin: Der Rad- und Fußgängerverkehr zwischen den beiden Gemeinden konnte aufrecht erhalten werden. Und auch für die Landwirte hat man eine Lösung gefunden, die einen Teil des Rad- und Fußwegs nutzen können. Jedoch: „Diese aus Sicht der VG Allershausen praktikable Lösung kann nur dann aufrecht erhalten werden, wenn alle fahrzeugführenden Verkehrsteilnehmer (Pkw, Lkw, Motorrad, Moped etc.) die geltende Umleitung beachten. Sollte dies nicht der Fall sein, wird wohl kurzfristig eine beidseitige Absperrung des Rad- und Fußweges in diesem Abschnitt mit Betonpollern oder anderweitigen Barrieren unabdingbar sein. Das kann und darf nicht unser Ziel sein“, teilt die Gemeinde Kirchdorf auf ihrer Homepage mit. Und weiter: „Wir appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmer, die vorhandene Umleitungsregelung unbedingt einzuhalten.“

Das sagt das Bauamt zur Notwendigkeit der Maßnahme

Auf FT-Nachfrage hat das Staatliche Bauamt Freising auch Stellung zur Frage bezogen, ob denn der Neubau der Brücke überhaupt notwendig sei - oder eine Erneuerung des Rohrdurchlaufs nicht ausreichend sei. Die Antwort darauf: „Der bestehende, 2,50 Meter breite, kreisförmige Wellstahldurchlass ist verrostet und kann nicht saniert werden. Aus Gründen der Wasserwirtschaft wird mit dem Neubau die Brückenbreite nun auf vier Meter vergrößert, um das natürliche Bachbett unter der Straße durchführen zu können. Damit wird die Gewässerökologie deutlich verbessert. Diese Verbreiterung ist mit einem Wellstahldurchlass nicht umsetzbar, da bei solchen Bauwerken die Höhe und Breite in direktem Zusammenhang stehen. Der Neubau wird ein Rechteckquerschnitt aus Stahlbeton.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.