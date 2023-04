Grüne Allershausen interpretieren „Fridays for Future“ neu

Ein Teil der Ausbeute der ersten Sammelaktion der Grünen in Allershausen. © fkn

Allershausen – „Fridays for Future“, dieses Motto setzt der Ortsverband der Grünen in Allershausen ab sofort ganz praktisch um. Jeden zweiten Freitag im Monat wird in verschiedenen Ortsteilen in Allershausen von 15 bis 16 Uhr Müll gesammelt. Eingeladen zum Mitsammeln sind alle – egal wie alt. Die Eimer zum Sammeln des Abfalls werden gestellt.

„Das Ziel ist, Allershausen kontinuierlich sauber zu machen und dann auch zu halten“, wie Mitinitiator Max Ratih erklärt. Gerade da in diesem Frühjahr das alljährliche „Ramadama“ der Gemeinde ausgefallen sei, „ist es umso wichtiger, in der Zeit bis zum Nachholtermin im Herbst bereits jetzt bei Wegen und Plätzen genauer hinzuschauen und achtlos weggeworfenen Müll aus der Natur zu entfernen“. Müll und besonders Zigarettenkippen, die schädlich für Kinder, Tiere und Natur sind, soll in angenehmer Stimmung aufgesammelt werden.

Vor kurzem fand die Aktion nun bereits zum zweiten Mal statt. In zwei Gruppen wurde zum einen an den Glonnterrassen in Allershausen, zum anderen am Glonnpark und hinter dem Gelände von Aldi und DM gesammelt. Zusammen kamen an den Glonnterrassen wie schon beim ersten Mal erschreckend viele Zigarettenkippen, aber auch Glasscherben, Einwegverpackungen und Leergut. Noch viel mehr Müll wurde von engagierten Anwohnerinnen, die dem Aufruf der Grünen gerne gefolgt sind, hinter den Ladengeschäften in Oberallershausen zusammengetragen. In den Büschen und Wiesen lag fast so viel Verpackungsmüll wie Laub. Da es auf den anderen Seiten des Parkplatzes nicht besser aussieht, wird hier gleich die nächste Sammelaktion am Freitag, 12. Mai, anknüpfen.

Alle, die etwas für eine saubere Natur tun oder den Ortsverband der Grünen näher kennenlernen wollen, sind eingeladen, bei einer der kommenden Aktionen mitzumachen. Die jeweiligen Treffpunkte werden rechtzeitig in der Zeitung und auf der Webseite des Ortsverbands Allershausen sowie auf Facebook bekannt gegeben. „Die Hoffnung ist, dass diese Aktionen auch diejenigen für die Wichtigkeit einer sauberen Natur sensibilisieren, die aktuell lieber Ihren Müll an Ort und Stelle fallen lassen“, so Raith. (ft)