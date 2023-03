Gute Nachrichten für die Aiterbacher: Straße wird definitiv saniert und es gibt neue Bushäuschen

Von: Nico Bauer

Teilen

Voraussichtlich im Mai beginnt die Sanierung der Gemeindestraße zwischen Unterkienberg und Aiterbach. © Bauer

Es ist vor allem die Gemeindeverbindungsstraße nach Unterkienberg, die den Aiterbachern wichtig wäre. Bei der Bürgerversammlung in dem Ortsteil Allershausens hatte der Bürgermeister gute Nachrichten.

Aiterbach – Direkt nach seiner Ankunft am Dorfgemeinschaftshaus Aiterbach wurde der Allershausener Bürgermeister Martin Vaas vor der Bürgerversammlung gefragt, warum er rückwärts einparkt. „Damit ich schneller wegkomme, wenn es hoch her geht.“ Vaas hätte aber durchaus vorwärts einparken können, denn rund 100 Bürgerinnen und Bürger hatten in der zweiten Allershausener Bürgerversammlung zwar viele Fragen, aber der Rathauschef brachte den Abend souverän über die Bühne. Bei der Bürgerversammlung für die Ortsteile Aiterbach und Tünzhausen hatte Vaas die gute Nachricht, dass heuer die Ortsverbindungsstraße von Unterkienberg nach Aiterbach saniert wird (wir haben berichtet). Auf das Gelächter der Zuhörer hin legte Martin Vaas deutlich nach: „Dieses Jahr machen wir es wirklich.“

Beginn mit einem 600 Meter langen Teilstück

Zwischenzeitlich lagen Kostenschätzungen in astronomischer Höhe zwischen 2,4 und 4,3 Millionen Euro vor. Martin Vaas berichtete den Aiterbachern, dass man ein neues Verfahren anwenden werde, das auch in Nandlstadt und Rudelzhausen schon gute Ergebnisse brachte. Demnächst ist die Angebotseröffnung „und wenn da alles passt, fangen wir im Mai mit den ersten 600 Metern an“.

Vaas machte aber auch deutlich, dass die mit vier Metern beim Begegnungsverkehr schmale Straße nicht verbreitert werden könne, weil der Gemeinde nicht genug Grund gehört. Neben den vier Metern Straße werden an beiden Seiten auch jeweils 30 Zentimeter Bankett befestigt, sodass es dann eine Verbesserung gibt für den viel genutzten Weg.

Wenig Neues konnte der Bürgermeister von Verbesserungen beim Aiterbacher Waldweg berichten. Zum einen gehört der Gemeinde neben der Straße kein Grund, zum anderen möchte der Anlieger erreichen, dass nichts gemacht wird.

Positiv hingegen war die Botschaft, dass Aiterbach heuer neue Buswartehäuschen bekommt. Das bereits in Göttschlag stehende Modell mit viel Glas wird für alle Ortsteile angeschafft. „Jetzt kann man sich dort nicht mehr verstecken“, witzelte deshalb ein Bürger.

Dem Bürgermeister wurde mit auf den Weg gegeben, dass auch der Wartebereich bei Kreuth in die Jahre gekommen ist. In der Bürgerversammlung berichtete der Bürgermeister auch, dass es an der Grundschule Allershausen im neuen Schuljahr vier erste Klassen geben wird. Damit wächst die Einrichtung weiter. Aktuell habe man 406 Schüler in 19 Klassen.

Mittagsbetreuung: Der Bedarf ist riesig

Martin Vaas konnte auch ganz aktuell davon berichten, dass in der Mittagsbetreuung schon drei Tage nach dem Anmeldestart die zur Verfügung stehenden Plätze vergeben waren. Das ist ein Zeichen für den Bedarf an der 2026 rechtsverbindlich startenden Ganztagsschule. Hier erinnerte der Bürgermeister an die Worte der großen Politik, dass man die Kommunen mit den zusätzlichen Kosten für den Schulbetrieb nicht alleine lassen werde. „Ich bin gespannt, was wir dann an Förderung bekommen“, sagte der Bürgermeister, der nach schönen Worten dann auch finanzielle Taten erwartet.

Volles Haus in Aiterbach: Die Bürger hatten viele Fragen an Bürgermeister Martin Vaas mitgebracht. © Bauer

Heuer hat die Gemeinde Allershausen mit 6100 Einwohnern erstmals die 6000er-Marke überschritten. Daran haben auch die nordöstlichen Ortsteile einen Anteil. Inklusive der Nebenwohnsitze ist Tünzhausen auf 330 Personen (312 Hauptwohnsitze) gewachsen und Aiterbach auf 301 (297). Martin Vaas witzelte über die auf 396 Einwohner etwas geschrumpfte Ortschaft Leonhardsbuch („Vom Aussterben bedroht“) und hatte die Lacher auf seiner Seite. Er hätte also getrost vorwärts einparken können. Der launige Vortrag kam nämlich bei allen gut an im Dorfgemeinschaftshaus Aiterbach.