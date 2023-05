„Stümperhaftes“ Vorgehen: Maibaum-Diebstahl hinterlässt ein Trümmerfeld in Allershausen

Von: Andreas Beschorner

Dieser Betonschachtring war nicht das einzige, was beim Maibaumklau der „starken Gruppe“ zu Bruch ging. Vor allem das nachbarschaftliche Verhältnis mit den Allershausenern wurde stark beschädigt. © Wallner

Die einen nennen sich selbst „eine starke Truppe“, die anderen sind der Burschenverein Allershausen. Beide streiten derzeit wegen eines Maibaum-Klaus und seinen Folgen.

Allershausen - Sie kommen aus Günzenhausen, Fürholzen, Massenhausen, Fahrenzhausen, Neufahrn und Haimhausen, sind „ein zusammengewürfelter Haufen“ und haben vor zwei Wochen den Allershausener Burschen den Maibaum gestohlen. Wie einer von ihnen, Markus Wallner, schildert, habe man auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in Allershausen, wo der Baum gelagert war, „einen schweren Radlader und eine tonnenschwere Barrikade“ aus dem Weg geräumt, den Maibaum aus der Halle gestohlen und selbst „eingelagert“. Dabei – und da beginnt der Maibaumstreit – seien, so stellen es Wallner & Co. dar, zwei Betonblöcke „leicht beschädigt“ worden, als man „im Eifer des Gefechts“ den Radlader beiseiteschaffte.

„Mutwillig zertrümmert“: Maibaum-Diebe zerstören Betonblöcke

Der, dem die Betonblöcke gehören, und in dessen Halle der Maibaum gelagert war, sieht das anders: Markus Schuhbauer ist stinksauer und berichtet, nicht nur die Betonblöcke hätten Schaden genommen. Es sei auch eine Frechheit, den Ersatzschlüssel des Radladers zu nehmen, um den zu bewegen, das Pflaster seines Hofs sei durch die herumgerückten Betonblöcke beschädigt worden, die Halle selbst auch und die Betonblöcke sowieso. Für Wallner steht allerdings fest: „Dieser Vorfall wurde durch den Frust der Bestohlenen so aufgebauscht.“

Doch damit noch lange nicht genug des Ärgers: Wie Wallner berichtet, seien die Allershausener vergangene Woche „in großer Zahl angerückt“, um sich ihren Maibaum zurückzuholen. Dabei hätten sie mit einem Vorschlaghammer einen Beton-Schachtring, in den der Baum eingefädelt war, „mutwillig zertrümmert“, außerdem mit ihrem Radlader ein benachbartes Feld sozusagen umgepflügt. Von der Bäuerin seien sie aber erwischt worden und hätten daraufhin die Flucht ergriffen. Wallner spricht von einem „stümperhaften“ Vorgehen.

„Auf meinem Hof wird das Fest auf keinen Fall stattfinden“: Maibaum-Diebe verlangen freche Auslöse

Und weiter ging der Maibaumstreit – und zwar bei den Verhandlungen: Was die jeweils beschädigten beziehungsweise zerstörten Beton-Teile betraf, einigte man sich darauf, sich den Schaden gegenseitig zu ersetzen. Nächster Verhandlungspunkt, der für Ärger sorgte: die Maibaum-Auslöse. „Freche“ 300 Liter Bier habe man verlangt, berichtet Wallner, das Gegenangebot der Allershausener von fünf Kästen Bier habe man unter großem Gelächter abgelehnt. Schuhbauer ärgert das: Mit 30 Leuten seien sie angerückt, hätten die Maibaum-Diebe behauptet, dabei seien es nur elf gewesen.

Nach Verhandlungen und Nachbesprechungen habe man sich auf eine Einladung zu Bier und Spanferkel nach Allershausen geeinigt, so Wallner. Der Maibaum ist wieder in Allershausen. Für Schuhbauer, der das Verhalten und die Behauptungen der Gegenseite als „Frechheit“ empfindet, steht eindeutig fest: „Auf meinem Hof wird das Fest auf keinen Fall stattfinden.“

Stattfinden wird aber der „Tanz in den Mai“ der Allershausener Burschen. Der findet an diesem Sonntag auf dem Volksfestplatz statt. Los geht es um 18 Uhr.

