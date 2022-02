In der Pfarrei Allershausen hängt Haussegen schief: Pfarrer „beleidigt und verleumdet“ - Mediator im Einsatz

Von: Andreas Beschorner

Dringend sanierungsbedürftig: Weil beim letzten Sturm sogar die Fenster immer wieder aufgeflogen sind, musste Pfarrer Schlicker eines zunageln. Das Pfarrheim sei in dem Zustand kaum mehr zu betreiben, sagt Schlicker – doch die Bitten, das Haus zu sanieren, blieben bei der Kirchenverwaltung ungehört. Ein Grund für die Differenzen. © Beschorner

Allershausens Pfarrer Hermann Schlicker und die Kirchenverwaltung der Pfarrei liegen im Clinch: Das Verhältnis ist so zerrüttet, dass Weihbischof Haßlberger einen Mediator bestellt hat.

Allershausen – In der Pfarrei Allershausen hängt der Haussegen schief. Pfarrer Hermann Schlicker und die Kirchenverwaltung kommen, so drückt es Schlicker aus, „nicht miteinander zurecht“. Kirchenpfleger Ralf Josephs spricht gar von „fehlender Vertrauensbasis“. Ein Mediator ist gerade dabei, die Wogen zu glätten und die Streitpunkte vom Tisch zu bekommen.

Die Nachricht, die dem FT anonym zuging, klingt zunächst eher unauffällig: Schlicker habe der Kirchenverwaltung St. Josef bei der letzten Sitzung mitgeteilt, dass er die Aufgaben als Kirchenverwaltungsvorstand für das Jahr 2022 ruhen lasse und diese Diakon Michael Layko überlasse. Hermann Schlicker bestätigt gegenüber dem FT diesen Schritt. Seine Begründung: „Ich komme mit der Kirchenverwaltung nicht zurecht.“ Dafür hat Schlicker auch ein Beispiel parat: Seit 2017 gebe es eine Machbarkeitsstudie zum Neubau des Pfarrheims in Allershausen, berichtet Schlicker, der am 1. Februar 2019 im Pfarrverband Allershausen seine Stelle angetreten hat. Geschehen sei bis heute nichts, die Chancen auf einen Neubau seien inzwischen in ganz weite Ferne gerückt.

Pfarrheim so marode, dass der Geistliche bei Sturm die Fenster zunageln musste

Weil das Pfarrheim im jetzigen Zustand aber kaum mehr zu betreiben sei, seien unbedingt Instandsetzungen notwendig. Doch mit seinen Bitten, das Haus etwas auf Vordermann zu bringen, laufe er bei der Kirchenverwaltung von St. Joseph „ständig gegen eine Wand“, beschreibt Schlicker die Situation. Inzwischen habe er wegen der Stürme die Fenster des Pfarrheims schon zunageln müssen, weil sie immer wieder aufflogen.

Kirchenpfleger spricht von „erheblich gestörtem Verhältnis“

Nun ziehe er sich also ein Jahr von dieser Aufgabe zurück, denn vielleicht komme man dann in der Sache weiter und beruhige sich die Lage. Und Layko erfülle innerhalb des Pfarrverbands Allershausen die Aufgabe eines Kirchenverwaltungsvorstands ja auch bereits in Hohenkammer und in Kirchdorf. Das dürfte freilich nur ein Beispiel dafür sein, warum es zwischen Pfarrer und Kirchenverwaltung knirscht. Denn Kirchenpfleger Josephs spricht von einem „erheblich gestörten Verhältnis“, sagt, eine Zusammenarbeit sei „fast unmöglich“.

Die Themen, die zu diesem Zerwürfnis geführt hätten, wolle und dürfe er nicht benennen, denn inzwischen sei auf Veranlassung von Weihbischof Bernhard Haßlberger, dem Bischofsvikar der Seelsorgsregion Nord des Erzbistums, ein Mediator eingeschaltet worden. Schlicker bestätigt das und sieht es als Folge dessen, dass er von einem Mitglied der Kirchenverwaltung „persönlich beleidigt und auch beim Weihbischof verleumdet“ worden sei. Das Mediationsverfahren dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen, schließlich seien „viele Themen offen“, sagt Josephs.

Anonyme Briefe, deren Inhalt Hermann Schlicker geschockt reagieren lassen

Die Kommunikation scheint allerdings unter allen Pfarrei-Gremien etwas holprig zu sein. Denn während ein Vertreter des Pfarrgemeinderats dem FT gegenüber betont, er „höre zum ersten Mal, dass es da Spannungen gibt“, und ein anderes Pfarrei-Mitglied bestätigt, dass die Kirchenverwaltung „Dinge, die sie tun sollte, nicht tut“, der Umgang mit Schlicker aber auch kein einfacher sei, gibt es da auch noch einen anonymen Briefeschreiber, der Schlicker schwerste Verfehlungen in allen möglichen Bereichen vorwirft.

Vor-Vorgänger und Pfarrgemeinderat hatten jahrelang Streit

Damit konfrontiert, reagiert Schlicker empört und geschockt, weist sämtliche Vorwürfe energisch zurück. Das alles erinnert etwas daran, als Schlickers Vor-Vorgänger in Allershausen, Michael Nagel, nach jahrelangen Querelen – vor allem mit dem Pfarrgemeinderat – zum Jahresende 2011 den Hut nehmen musste und versetzt wurde. Bis zum Amtsantritt Schlickers fungierte Robert Urland dann als Pfarrer im Pfarrverband Allershausen.

