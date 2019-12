Innensanierung abgeschlossen: Kirche in Leonhardsbuch erstrahlt in neuem Glanz

Über zwei Jahre wurde saniert, jetzt erstrahlt die Kirche in Leonhardsbuch wieder in neuem Glanz. Die Arbeiten sind aber nicht ganz abgeschlossen: Fassade und Orgel stehen noch aus.

Leonhardsbuch – Wohltäter hatte sie schon immer: Der Baron Vequel-Westernach vor 300 Jahren oder der Freiherr von Manteufel gehörten dazu. Jetzt hat sie abermals Wohltäter, wenn man so will, gefunden: die Kirche St. Leonhard in Leonhardsbuch. Für 540 000 Euro wurden der Dachstuhl, die Innenschale und die Innenausstattung renoviert. Das Kleinod hoch oben auf dem Berg erstrahlt in neuem Glanz.

Gottesdienst im Feuerwehrhaus

Es ist sieben Jahre her, da begannen die Planungen für die Restaurierung der Kirche, die wohl aus dem 18. Jahrhundert stammt. Zweieinhalb Jahre hat die Sanierung dann gedauert. Jetzt, nachdem die Gläubigen für diese Zeit im Feuerwehrhaus Gottesdienst feiern durften, sind alle von dem Ergebnis begeistert. Diakon Michael Layko und Kirchenpflegerin Maria Westermeier auch. „Ich gehe nicht in eine fremde Kirche, sondern in eine schöne und saubere“, schildert Westermeier ihre Gefühle, wenn sie St. Leonhard betritt. Aufwendig war schon die Komplettsanierung des denkmalgeschützten Dachstuhls: Was erhalten werden konnte, blieb erhalten, was ausgetauscht werden musste, wurde ausgewechselt.

+ Die Deckenmedaillons wurden von Kirchenmaler Bernd Flassak saniert. © Beschorner

Neues Dach mit Sturmhaken befestigt

Für das Geld, für das man laut Layko „drei neue Dachstühle bekommen“ hätte, wurde auch die Eindeckung mit Sturmhaken befestigt, um die Dachziegel vor dem Herunterfallen zu sichern. Spezialisten waren da am Werk, weiß Westermeier, die von der Arbeit, der Kompetenz und dem Wissen der Fachleute begeistert war. „Man hat uns alles genau erklärt“, erzählt sie, die fast jeden Tag auf der Baustelle war und die Handwerker mit Kaffee und Kuchen versorgte. An der Raumschale seien Risse und Beschädigungen ausgebessert worden, daraufhin – immer nach den Vorgaben des Denkmalschutzes – die Wände fünf Mal mit ganz dünnen Lagen einer speziellen Kalkfarbe gestrichen worden. Wichtig – und was man nur bei speziellem Lichteinfall sieht: Es sind unterschiedliche Weißtöne, die das Gotteshaus nun in hellem, frischem Glanz erstrahlen lassen.

+ Eine so schöne Kirche braucht auch eine Orgel, die schön klingt. Das soll als nächstes angegangen werden. © Beschorner

Seitenaltäre und Medaillons gereinigt

Saniert und gereinigt wurden auch die fünf Deckenmedaillons, die in der Mitte Maria als Rosenkranzkönigin und darum herum die vier Evangelisten zeigen. Abgebaut, restauriert und gereinigt wurden die beiden Seitenaltäre, die Johannes dem Täufer beziehungsweise Rupert und Andreas geweiht sind. Die goldene Farbe blitzt nur so, die Gemälde sind neu aufgespannt und restauriert worden. Als Layko und Westermeier die Werkstatt von Kirchenmaler Bernd Flassak besuchten und den Restauratoren bei ihrer Arbeit zusehen durften, ist ihnen eines klar geworden: „Das weiß man, warum die Sanierung so teuer war.“

Der Hochaltar im Zentrum der Kirche wurde allerdings nicht abgebaut, jedoch ebenfalls aufwendig ausgebessert. Die Heiligenfiguren wirken nun auch wieder wie neu. Weil man schon einmal dabei war, hat man auch die Beleuchtung der Kirche erneuert – durchaus im Hinblick auf den Stromverbrauch, betont Westermeier. Für die Sanierung und das Gerüst entfernt wurden auch die Sitzbänke, die man beim Wiedereinbau gleich mit einer nicht rußenden Sitzheizung versehen hat. So sitzen die Kirchgänger auch im Winter auf gewärmten Bänken.

Kruzifix aus dem 14. Jahrhundert

Und dann ist da noch das Kruzifix über dem Chorbogen – klein, aber höchst eindrucksvoll und wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert stammend. Auch das wurde saniert und schwebt nun wieder über den Köpfen der Gottesdienstbesucher. Doch fertig ist die Innenausstattung noch nicht: Die ebenfalls rund 300 Jahre alten Kreuzwegtaferl an den Wänden fehlen noch, lagern derzeit in Neumarkt St. Veit und sollen in den kommenden Monaten ebenfalls restauriert werden.

Rund 40 Jahre nach der letzten Sanierung von St. Leonhard war es an der Zeit, die Kirche wieder zu restaurieren. Es hat sich gelohnt, denn der Unterschied zu vorher sei gewaltig, betont Westermeier.

Nächstes Jahr soll die Fassade drankommen

Dass man vielleicht im nächsten Jahr noch beginnen kann, die Fassade zu sanieren, ist die große Hoffnung von Layko und Westermeier. Aber dafür „müssen wir eine neue Goldgrube finden“, sagt Layko. Von den 540 000 Euro, die die Innenrestaurierung gekostet hat, habe die Erzdiözese 70 Prozent übernommen, den Rest habe man aus Eigenmitteln der Kirchenstiftung und aus Spenden aufgebracht.

Diese wird man noch für ein weiteres Projekt benötigen: Nämlich dann, wenn es daran geht, die Orgel zu sanieren. Eine so schöne Kirche braucht schließlich auch eine Orgel, die schön klingt. Aber das ist bislang (noch) Zukunftsmusik.

Lesen Sie auch: Spektakel in Leonhardsbuch: Leonhardi-Ritt lockt Hundertschaften an