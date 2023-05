Italienisches Flair und traumhaftes Wetter beim Picknickkonzert auf den Glonnterrassen

Freiluft-Konzert

Traumhaftes Wetter und italienisches Flair: Besser hätte der Auftakt der „Picknickkonzerte“ nicht sein können.

Allershausen – Der Arbeitskreis Kultur der Gemeinde Allershausen nimmt seine Reihe „Picknickkonzert“ wieder auf: Den Auftakt dazu machte am Sonntagvormittag Julian Oswald. Bei bestem Wetter und idyllischer Kulisse gab er italienische Hits zum Besten.

Ging man am Sonntagvormittag an den Glonnterrassen in Allershausen spazieren, könnte man sich fast wie im Italien-Urlaub fühlen: Der Arbeitskreis Kultur lässt in diesem Jahr seine „Picknickkonzerte“ wieder aufleben. Hierbei besuchen wechselnde Musiker die Gemeinde. Jeder kann eine Decke, Essen und Getränke mitbringen. Jeder ist mit Familie und Freunden willkommen. Man darf einfach nur Zuhören oder – wie am Sonntag die Besucher der nahegelegenen Seniorenresidenz unter Beweis stellten – leidenschaftlich mitsingen.

+ Italienische Songs präsentierte Julian Oswald zum Auftakt der Picknickkonzerte an den Glonnterrassen. © Fuchs

Den Auftakt der Konzertreihe machte Julian Oswald, der in Allershausen inzwischen kein Unbekannter mehr ist. Der Pfaffenhofener Musiklehrer ist für seine ansteckend gute Laune und seine galante Moderation durch seine Konzerte bekannt. Er hat für das erste Picknickkonzert ein Programm mit italienischen Songs zusammengestellt, die bei den Allershausenern die Vorfreude auf den bevorstehenden Sommer wecken sollen. Die Stimmung war bestens, die Freude über das hervorragende Wetter machte sich sowohl in den Gesichtern der zahlreichen Zuhörer, als auch in der Stimme von Julian Oswald bemerkbar.



