Johanniter Allershausen helfen im Krisengebiet der Rheinland-Pfalz

Truppe unterstützt die regionalen Einsatzkräfte vor Ort

Sie waren unterwegs, um die Helfer vor Ort zu unterstützen: Die Johanniter Allershausen machten sich auf ins Krisengebiet.

Allershausen - Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Flutopfer im Westen Deutschlands reißt auch im Landkreis Freising nicht ab. Nach THW, Navis und BRK hat nun auch die Johanniter-Unfall-Hilfe aus Allershausen eine Truppe nach Rheinland-Pfalz geschickt: Am Donnerstag packten die Johanniter das notwendige Material zusammen, und am Freitagmorgen machten sich sieben Helferinnen und Helfer der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Betreuung auf den Weg.

„Aufgrund der vielen Einsatzstellen nach der Unwetterlage in Rheinland-Pfalz reichen die lokalen Kräfte zur Lagebewältigung derzeit noch immer nicht aus. Wegen der weiter angespannten Situation wurden weitere Kräfte zur Verstärkung angefordert“, sagt der Johanniter-Ortsbeauftragte Heinrich Märkl. Also trafen sich die Einsatzkräfte am Freitag um 5 Uhr auf der Wache in Allershausen und fuhren nach Greding, wo sie zum Hilfeleistungskontingent Betreuung Oberbayern stießen. Im Konvoi ging es anschließend zum Nürburgring.

Vor Ort hat die Mannschaft das Hilfeleistungskontingent Mittelfranken abgelöst, am gestrigen Montagabend machte sich die Truppe wieder auf in Richtung Allershausen. Die SEG hat sich um die Betreuung der Einsatzkräfte vor Ort gekümmert.

Der Ortsverband Allershausen der Johanniter ist der größte im Regionalverband Oberbayern und hat vier Schnelleinsatzgruppen. Nach dem Aufruf war die SEG innerhalb kürzester Zeit personell besetzt. Bei der Abfahrt hatte Märkl den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz gedankt und ihnen viel Erfolg und vor allem eine gesunde Rückkehr gewünscht.

