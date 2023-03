Neues Johanniter-Angebot in Allershausen: Trauerbewältigung für Kinder und Jugendliche

Von: Nico Bauer

Teilen

Bereit für die Kinder-Trauergruppe in Allershausen: (von links) Katharina Roder, Michaela Kinzler (beide Ehrenamtliche), Stefanie Wilke (Lacrima-Projektleiterin) und Constanze Ostertag (Lacrima-Ausbilderin) präsentieren die Trauer-Lichter, mit denen die Gruppenarbeit künftig beginnen wird. © Bauer

Neuerung im Landkreis: In Allershausen startet am 22. April das neue Angebot „Lacrima –Trauerbewältigung für Kinder und Jugendliche“.

Allershausen - Das Team steht bereit für Kinder aus ganz Oberbayern. Aktuell gibt es deutschlandweit insgesamt 16 Standorte, an denen das kostenlose, niederschwellige Angebot besteht. Die Gemeinde Allershausen ist im nördlichen Oberbayern ein fast logischer Standort, weil die dafür verantwortlichen Johanniter vor Ort bereits eine Kindertagesstätte und einen Rettungsdienst betreiben. Die Kita neben der Kirche bietet die Räumlichkeiten für die Treffen, die alle drei Wochen samstags bis zu vier Stunden dauern sollen.

16 Standorte gibt es bislang bundesweit

Stefanie Wilke, die Projektleitung von Lacrima, rechnet mit dem Schlüssel von einem Ehrenamtlichen auf zwei Kinder. Diese können sich austauschen und gegenseitig unterstützen. In den Trauergruppen für Kinder ab sechs Jahren werde keine therapeutische Arbeit geleistet. Wenn professionelle, psychologische Hilfe nötig ist, hat die Projektleiterin aber auch in ihren Netzwerken Kontakte für die Vermittlung.

Den Start der Lacrima-Trauergruppe bereitete man in Allershausen mit einem Aufruf in dem örtlichen Nachrichtenblatt vor. Sechs Rückmeldungen trudelten daraufhin ein. Die Ehrenamtlichen haben inzwischen ihre Ausbildung abgeschlossen und sind bereit, Gutes zu tun.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Michaela Kinzler (34) wohnt in Leonhardsbuch und hat sich auf den Aufruf hin gemeldet. Sie ist beruflich Bio-Prozesstechnikerin und sagt, „dass dieses Ehrenamt ein schöner Ausgleich ist“. Sie arbeite gerne mit Menschen zusammen und hat nun deshalb diesen nicht alltäglichen Weg eingeschlagen. Eine weitere Ehrenamtliche ist Katharina Roder (38) aus Allershausen. Sie ist eine Erzieherin in Elternzeit und hat somit bereits beruflich mit Kindern zu tun. „Ich habe vor zwei Jahren meinen Vater verloren“, erzählt sie. „Deshalb hat mich die Anzeige sehr berührt. Und jetzt hoffe ich, meine Erfahrungen an Kinder weitergeben zu können.“

Das Lacrima-Trauerangebot ist an keine Bedingungen geknüpft. Man bietet die Gruppen an für Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 oder 18 Jahre. Die Trauerbegleitung ist nicht nur auf verstorbene Elternteile begrenzt. Alle Kinder, die in ihrem Umfeld einen schmerzhaften Verlust erlitten haben, sollen Halt in einer schwierigen Lebensphase bekommen und vor allem Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft.

Spenden sind jederzeit willkommen

Übrigens: Die Besuchsdauer in der Trauergruppe bestimmen die Familien auch selbst. Informationen über die Angebote und Anfragen sind bei den Johannitern möglich unter der E-Mail lacrima.oberbayern@johanniter.de oder der Telefonnummer (01 74) 2 31 48 34. Parallel gibt es auch die Möglichkeit, die Trauergruppen mit Spenden zu unterstützen. Von dem Geld können die Ehrenamtlichen mit den Kindern Ausflüge unternehmen oder mal ein Eis essen gehen. Informationen bietet die Internetseite www.johanniter.de/oberbayern.