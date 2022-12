Katastrophenschutz im Sprint-Modus: Feuerwehren im Landkreis Freising die Stützpfeiler der Gesellschaft

Zahlen, Fakten, Wertschätzung und eine Neuigkeit, was das geplante Ausbildungs- und Katastrophenschutzzentrum am Flughafen angeht, gab es bei der FFW-Herbstdienstversammlung.

Allershausen – Knapp 40 000 Einsatzstunden wurden von den Kameraden der Feuerwehren im Landkreis Freising im vergangenen Jahr geleistet – Tendenz steigend. Bei der Herbstdienstversammlung der Kommandanten am Montagabend in der Ampertalhalle in Allershausen steckte Kreisbrandrat Manfred Danner auch jene Aufgaben ab, die den „Stützpfeilern“ der Gesellschaft neben dem „Retten, Löschen, Bergen, Schützen“ wohl in Zukunft zufallen könnten. Wie etwa auf einen flächendeckenden und lang anhaltenden Stromausfall reagieren? Ein solches Szenario „üben“, das konnten die Floriansjünger im nördlichen Landkreis Freising bereits im zurückliegenden Sommer, als ein Wirbelsturm im Juni über Moosburg und die Hallertau gezogen war. Über mehrere Stunden hinweg sei der Strom in der Dreirosenstadt ausgefallen, erinnerte Danner. Einen „Katastrophenschutz-Leuchtturm“ hätten die Kameraden dort aufgebaut. Diese „Anlaufstelle“ sei für die Bevölkerung wichtig gewesen. Angehörige von Pflegepatienten seien gekommen, um die Akkus von Beatmungsgeräten bei der Feuerwehr neu aufzufüllen.

Wie man künftig die Feuerwehrgerätehäuser mit Notstromversorgung ausstatten könne, darüber gab Johann Hofmaier von der Freiwilligen Feuerwehr Sixthaselbach einen Überblick. Der Elektriker zeigte auf, wie die speziellen Aggregate an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden könnten.

Dass die analoge Alarmierung weiter gehe, auch darüber informierte der Kreisbrandrat. Zwar seien die Digitalfunkmeldeempfänger, sogenannte „Pager“, bereits von den Kommunen in Auftrag gegeben. Die analoge Alarmierung werde jedoch mindestens bis zum Sommer nächsten Jahres parallel betrieben, betonte Danner.

In Sachen Flüchtlingskrise würden die Feuerwehren weiterhin „im Einsatz bleiben“. Ab dem 13. Dezember müsse die Schulturnhalle der Realschule Gute Änger in Freising für die erwartete Flüchtlingswelle aus der Ukraine als Erstaufnahmeeinrichtung umgebaut werden. Gemeinsam mit den Helfern des BRK und des Technischen Hilfswerks (THW) werde dann Hand angelegt.

Es wird Zeit, dass wir alle aus dem Sprint-Modus herauskommen und in einen Dauerlauf übergehen.

All das erinnere ihn ein wenig an die US-Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“, meinte Landrat Helmut Petz in seinem Grußwort. Er fühle sich fast wie Hauptdarsteller Bill Murray. Eine Krise überlagere die andere. Erst Corona, dann habe es die Flüchtlingsströme aus der Ukraine zu bewältigen gegeben. Ohne die „Spezialisten für außergewöhnliche Ereignisse“, wie der Landkreischef die Ehrenamtler würdigte, ginge gar nichts. Diese ganze Arbeit erfolge neben dem eigentlichen „Geschäft“ der Wehren, weiß der Landrat. „Es wird Zeit, dass wir alle aus dem Sprint-Modus herauskommen und in einen Dauerlauf übergehen“, sagte Petz. Die Herausforderungen würden künftig nicht aufhören.

Gut aufgestellt seien die Landkreisfeuerwehren bei der Jugendarbeit, betonte Danner. Viele Nachwuchskräfte hätten sich etwa beim Bundeswettbewerb in Altenerding, der Bayerischen Jugendleistungsprüfung sowie dem „Flammenlauf“ und der „Leistungsspange“ des Kreisfeuerwehrverbandes beteiligt.

Neue Infos zum Ausbildungs- und Katastrophenschutzzentrum am Flughafen München

„Brandneue“ Informationen hatte der Rang oberste Feuerwehrmann im Landkreis Freising zum Stand des geplanten Ausbildungs- und Katastrophenschutzzentrums am Münchner Flughafen mitgebracht. Unweit des ehemaligen Gutes Kammermüller-Hof soll das errichtet werden. Die FMG als Besitzer des Grundstückes habe just am Montagvormittag ein Einlenken signalisiert, was den Umgriff für das Lehr- und Ausbildungsgebäude betreffe.

Informationen über ein neues online-Lehrgangsportal, das alle Vorgänge um die Anmeldung und Verwaltung von Feuerwehr-Lehrgängen erleichtert, gab es von KBM Christian Riedel. Maximilian Schmid von der Feuerwehr Mauern hatte die neue Software programmiert. Im Rahmen der Versammlung wurde Stadtbrandinspektor und Kommandant Oliver Sturde zum örtlichen Einsatzleiter bestellt. Landrat Helmut Petz überreichte die Ernennungsurkunde.

Zur Gewinnung von neuen Mitgliedern startet der Kreisfeuerwehrverband demnächst eine Werbekampagne unter dem Titel „Deine Heimat, Deine Feuerwehr“. Weil die Herbst-Dienstversammlung am Montag auf den „Tag des Ehrenamtes“ gefallen war, erinnerte Danner an ein Bonmot des früheren Landrats Josef Hauner. „Ehrenamt schlägt Brücken und hält zusammen, wo es der Staat alleine nicht schafft.“

