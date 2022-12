Kirchenchor Oberallershausen hat endlich eine neue Chorleiterin – und was für eine!

Von: Andreas Beschorner

Strahlende neue Leiterin des Kirchenchors Oberallershausen: Maria Kirchfeld. © privat

Sie ist 22 Jahre jung, Ökolandwirtin - und seit neuestem die Chefin des Kirchenchors Oberallershausen. Die Zeit der Stille ist für die Chormitglieder endlich vorbei.

Oberallershausen - Seit Mai 2020 war der Kirchenchor der evangelischen Gemeinde Oberallershausen ohne Chorleiter. Nach 18 Jahren hatte Andreas Lübke gekündigt. Lange hat es gedauert, aber jetzt ist man fündig geworden: Maria Kirchfeld heißt die neue Chorleiterin, die der Kirchenmusik in Oberallershausen nach zweieinhalb Jahren Corona- und Chorleiter-Pause wieder zu neuem Schwung verhelfen will. Das Freisinger Tagblatt hat sich mit der erst 22-jährigen Öko-Landwirtin aus Thalhausen unterhalten.

Freisinger Tagblatt: 22 Jahre jung und hauptberuflich Landwirtin in Thalhausen bei Kranzberg. Wie kommt man denn da dazu, einen Kirchenchor in Oberalllershausen zu leiten?

Maria Kirchfeld: Während meiner schulischen Laufbahn am Camerloher-Gymnasium spielte ich Klavier, Orgel und sang im Chor. Die Musik wurde dadurch zu einem sehr wichtigen Teil meines Lebens, den ich auch nach der Schulzeit noch beibehalten wollte. Neben meinem Studium im Fach ökologische Landwirtschaft an der Hochschule Weihenstephan in Freising hat es sich angeboten, die Ausbildung zur nebenberuflichen Kirchenmusikerin zu machen, wodurch ich viel Neues im Orgelspiel, in der Chorleitung und auch in Bereichen wie dem Kantorengesang lernen konnte. Dieses Jahr war ich auf der Suche nach einer festen Arbeitsstelle als nebenberuflicher Kirchenmusiker in der Nähe meines Zuhauses in Thalhausen. Da der Kirchenchor in Oberallershausen einen neuen Chorleiter gesucht hat, habe ich mich bei der Kirchengemeinde gemeldet. Nach einer sehr schönen, gut besuchten ersten Probe war klar, dass ich diesen Chor gerne leiten möchte.

Wie oft haben Sie schon geprobt? Was waren die ersten Auftritte? Was waren und sind Ihre ersten Eindrücke des Ensembles?

Wir hatten bereits etwa 15 gemeinsame Chorproben. Das erste Mal aufgetreten sind wir an Erntedank dieses Jahres im Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Oberallershausen. In den ersten gemeinsamen Proben war ich sehr überrascht, wie gut und schnell der Chor sich neue Stücke aneignen konnte. Dazu habe ich inzwischen miterleben können, dass ein starker Zusammenhalt innerhalb der Chorgemeinschaft herrscht, Spaß und gemeinsame Aktivitäten nicht zu kurz kommen und die Chorsänger und Chorsängerinnen sich gerne und bereitwillig um Organisatorisches kümmern. Unser nächster großer Auftritt ist übrigens beim Adventskonzert am 10. Dezember um 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Oberallershausen zusammen mit dem Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde.

Nach zwei Jahren Chorleiter- und Corona-Pause erklingen die Stimmen des Kirchenchors Oberallershausen nun endlich wieder – unter der Leitung von Maria Kirchfeld (l.). © privat

Was haben Sie vor? Wohin wird die musikalische Reise gehen? Haben Sie musikalisch besondere Vorlieben?

Ich bin offen für verschiedene Musikrichtungen und werde das auch von den Vorlieben des Chores abhängig machen. Der starre Klassiker bin ich zumindest nicht.

Woher nehmen Sie die Zeit? Als Landwirtin sind Sie sicherlich doch eh schon sehr eingespannt?

Den landwirtschaftlichen Betrieb leite ich zusammen mit meinem Mann Johann. So können wir unsere Arbeitszeiten flexibler gestalten. Da kommen mir die Arbeitszeiten am Abend oder am Wochenende zusätzlich zugute. Dazu ergänzt sich die Kombination aus körperlicher und musikalischer Arbeit sehr gut. Aber natürlich kann es in den arbeitsintensiven Zeiten, wie in den Sommermonaten, auch mal eng werden.

Ich nutze meine junge Energie und mache das, worauf ich Lust habe.

Sie haben den Hof von Ihrem Vater Georg Neumair übernommen und wollen zusammen mit Ihrem Mann Johann die ökologische Landwirtschaft voranbringen. Das wirkt, als suchten Sie in allen Bereichen die Herausforderung?

Letztendlich habe ich das große Glück, einen landwirtschaftlichen Betrieb innerhalb der Familie weiterführen und voranbringen zu können. Und der Ökolandbau ist für mich und unseren Betrieb selbstverständlich. Die Arbeit in der Landwirtschaft ist immer gewissermaßen herausfordernd. Damit lernt man umzugehen. Mit dem Wort Herausforderung bin ich allerdings nicht ganz glücklich. Ich suche gerne nach neuen Impulsen. Ich habe ich noch mein ganzes Leben vor mir, deshalb nutze ich meine junge Energie und mache das, worauf ich Lust habe.

Jung, motiviert, ökologisch – das ist der Slogan, mit dem Sie sich und ihren Betrieb auf der Homepage der Öko-Modellregion Kulturraum Ampertal vorstellen. Gilt das auch für die Chorleiterin Maria Kirchfeld?

Ich hoffe es. Das wird der Chor allerdings besser beantworten können als ich. Relativ jung bin ich ja, ich denke auch, dass meine Motivation auf die Chorsänger überschwappt. Ein paar neue Chormitglieder sind zumindest schon dazu gekommen und die Chormitglieder scheinen Spaß zu haben. Ökologisch finde ich in Bezug auf die Chorleitung etwas schwierig zu beurteilen. Ich versuche allerdings, in möglichst allen Lebenssituationen ökologische Leitgedanken umzusetzen. Am wichtigsten ist mir als Chorleiterin aber, dass die Chormitglieder Spaß am Singen, besonders am gemeinsamen Singen haben.

Ökologischer Landbau und Blonde d’Aquitaine Rinder, Abi am Camerloher plus Ausbildung zur nebenberuflichen Kirchenmusikerin, Leiterin eines evangelischen Chores im katholischen Bayern – was haben Sie denn noch alles vor im Leben?

Mal sehen, was kommt. Einen schönen Gedanken fände ich, wieder mehr die Menschen zur Landwirtschaft und zum Beispiel zu uns auf den Hof zu bringen. Wie das konkret aussehen kann, ist noch unklar. Damit einhergehend fände ich es schön, wieder mehr ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wertvoll heimisch erzeugte Lebensmittel doch sind.

Zum Schluss: Was ist Ihr Lieblingslied? Und was ist Ihr Lieblingsessen?

Das eine Lieblingslied gibt es bei mir nicht. Gerne mag ich aber zum Beispiel „Blackbird“ von den Beatles, „Sweet Child of Mine“ von Guns’n’Roses oder als geistliches Lied „Möge die Straße“.Genauso verhält es sich beim Essen. Am liebsten jedoch eigenerzeugte oder regionale Bio-Produkte. Mit an der Spitze der Leibspeisen stehen aber zum Beispiel Griesnockerlsuppe, Nudelsuppe, Nudeln mit Tomatensauce aus eigenen Tomaten oder mit grünem Pesto sowie Rote-Bete-Suppe.

