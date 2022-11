Klangvoller Geburtstag der Schola Aiterbach

Von: Andreas Beschorner

Die Schola Aiterbach feierte Geburtstag: 20 Jahre gibt es den Chor nun schon. Zum Jubiläumskonzert waren zahlreiche Fans in die Kirche gekommen. © Lehmann

Christine Langer ist es zu verdanken, dass Aiterbach (Gemeinde Allershausen) seit 20 Jahren (wieder) einen Chor hat. Das Jubiläum wurde jetzt mit einem Konzert gefeiert.

Aiterbach - Schon seit vielen Jahrzehnten wird in Aiterbach gesungen und musiziert. Doch irgendwann vor vielen Jahren hat sich der damalige Chor aufgelöst. Es war Christine Langer, die zusammen mit einigen Frauen daraufhin beschloss, die musikalische Gestaltung der Kirchenfeste und Beerdigungen in Aiterbach nicht aufzugeben. Im November 2002 gab es den Neustart, wurde die Schola Aiterbach gegründet. Am Wochenende hatte man zum Jubiläumskonzert eingeladen, zeigte der inzwischen 17-köpfige Chor sein großes Können. 70 Besucher waren in die Kirche St. Brictius in Aiterbach gekommen, um zu hören, was der Chor zum eigenen Geburtstag einstudiert hatte.

Seit 20 Jahren ist die Schola also regelmäßig zu hören, gestaltet Beerdigungen ebenso wie die Passionssingen am Karfreitag, die Ostervesper am Ostermontag, die Maiandacht und die Kreuzwegandacht zum Fest der Kreuzerhöhung, die Erntedankandacht, die Festgottesdienste zum Patrozinium, die Krippenfeier am 24. Dezember und die Weihnachtsvesper am 26. Dezember. Sehr wichtig ist den Sängerinnen auch die feierliche Gestaltung der Trauergottesdienste in Aiterbach, aber auch bei Hochzeiten und Taufen in Aiterbach singt man gerne. Etwas Besonderes ist sicherlich, dass die Schola auch alle Jahre wieder bei der Christbaumversteigerung der Aiterbacher Feuerwehr auftritt.

Und auch außerhalb von Aiterbach ist der Chor aktiv, werden von der Schola Maiandachten, Andachten zur Fastenzeit und Pfarrverbandsgottesdienste in Allershausen musikalisch gestaltet. Und in zwei Jahrzehnten war man auch schon beim Gartenbauverein, bei der Nachbarschaftshilfe und im Seniorenzentrum zu Gast, während man sich wöchentlich zur Chorprobe im Aiterbacher Dorfhaus trifft.

20 Jahre Schola Aiterbach – da können Langer und die 17 Chormitglieder selbstverständlich auch viele Höhepunkte aufzählen: Da war 2009 das Bayerisches Adventsingen in St. Josef Allershausen, da war 2013 das 300-jährige Kirchenjubiläum in Aiterbach, bei dem man den Festgottesdienst mit Weihbischof Bernhard Haßlberger begleitete, da war 2014 der Hoagart zur 1200-Jahr-Feier von Allershausen, da war 2016 der Festgottesdienst mit Haßlberger zur Altarweihe der Aiterbacher Kirche, da war 2017 die Mitgestaltung des Orgelkonzerts von Otmar Heinz, da war 2018 die Teilnahme am Hoagart anlässlich des 25. Geburtstags des Dorfhauses Aiterbach und da war 2019 die Messe zum 85. Geburtstag von Pfarrer Manfred Hoska in Allershausen.

Und am Wochenende ist das nächste Highlight in der Historie der Aiterbacher Schola hinzugekommen: das Jubiläumskonzert am Samstagabend. Programmatisch für das Konzert, aber auch für 20 Jahre Schola, war da der Auftakt: „Kommt herbei, singt dem Herrn“. Und am Ende der Konzerts mit liturgischen Liedern und Werken? „Ein schöner Tag“. Wie wahr!

