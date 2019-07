Die kleinste Bücherei Allershausens - mitten auf den Glonnterrassen

Auf den Glonnterrassen, der neuen Ortsmitte Allerhausens, gibt es ab sofort Bücher. Zum Leihen, Tauschen oder einfach zum Mitnehmen.

Allershausen – Kostenlos, anonym und ohne jegliche Formalitäten. Das klingt doch gut. Zumindest, wenn es die Beschreibung eines öffentlichen Bücherschranks ist, wie er am Freitag an den Glonnterrassen in Allershausen eröffnet wurde. Sein Name: „Bücherzelle.“ Und das ergibt Sinn, ist der Bücherschrank doch in einer ehemaligen Telefonzelle untergebracht.

+ Erste Nutzerin: Anna Kratzl war ganz vertieft in ihre Lektüre. © zz cht. Die gab es am Freitag nur, weil man etwas feierte, was laut Peter Colombo, Gemeinderat und Sprecher des Arbeitskreises Kunst und Kultur, als „Gewinn für die Glonnterrassen“ bezeichnet hatte: ein öffentlich und für jedermann zugänglicher Bücherschrank, der dazu dienen soll, hier Bücher zum Tausch oder zur Mitnahme anzubieten. Die Idee, das in einer Telefonzelle unterzubringen, ist zwar nicht neu und wurde bereits an vielen Orten in Deutschland in die Tat umgesetzt, eine gute Idee ist es trotzdem – zumal man schon seit langer Zeit daran denkt, in Allershausen solch eine Bücherzelle zu installieren, wie Colombo betonte.

Dass die Suche der Gemeinde nach einer geeigneten Telefonzelle und die Gedanken des AK Kunst und Kultur dann im Oktober 2018 zusammenfanden und dass man den Kontakt zu Thomas Kratzl herstellen konnte, der im Besitz dieser alten Telefonzelle war, hat den Stein dann endgültig ins Rollen gebracht.

Kratzl hat die Telefonzelle der Gemeinde kostenlos als Leihgabe zur Verfügung gestellt, der Gemeinderat hatte die Mittel für den Umbau der Telefon- in eine Bücherzelle, für die Beschriftung und für das Fundament freigegeben, und schon konnte es losgehen. Bauhofmitarbeiter brachten die Zelle zu Albert Gründel, der zusammen mit Sebastian Huber den Innenausbau mit Holz ausführte. Dort wurde sie dann gereinigt, daraufhin vom Bauhof zu den Glonnterrassen transportiert und auf dem Fundament aufgestellt. Und am Freitag war die kleine Anna Kratzl die erste Nutzerin der Bücherzelle, die derzeit vor allem mit Kinderbüchern bestückt ist und deren Betreuung der Arbeitskreis Bücherei übernommen hat.

Colombo: „Das Projekt ist vollbracht.“ Bürgermeister Rupert Popp dankte allen Beteiligten. Auf den ersten großen Ansturm muss die „Bücherzelle“ wohl noch etwas warten, denn bekanntlich wurde das große Fest und Festival an den Glonnterrassen für morgen abgesagt. Aber Regen könnte immerhin zum Lesen animieren.