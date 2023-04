Kreuzweg auf Bayerisch in der Kirche in Leonhardsbuch

Von: Nico Bauer

Begeisterten die Leonhardsbucher: Vorleser Karl Müller sowie die Schönbrunner Sänger und die Stubnmusi. © Bauer

Es war eine österliche Einstimmung der besonderen Art: Die Pfarrkirche im Ortsteil Leonhardsbuch wurde zum Schauplatz der musikalischen Lesung des Menzinger Kreuzweges.

Leonhardsbuch - Organisator Leonhard Held hatte die Protagonisten bereits in ihrem Heimatlandkreis Dachau gesehen und war hellauf begeistert. Deshalb wollte er den Vorleser Karl Müller sowie die Schönbrunner Sänger und die Stubnmusi über die Landkreisgrenze holen.

Für den erstmaligen Versuch war ihm die Kirche in Allershausen zu groß, weshalb die Wahl auf Leonhardsbuch fiel. Dort passte die Sonderveranstaltung zur Karwoche auch in ein rundes Bild. Die Kirche wird auch geschmückt von zwölf Bildern des Kreuzweges. Zwischen jeweils zwei gelesenen Stationen sorgen die Schönbrunner Sänger für eine Auflockerung mit Liedern, die mit den Texten harmonieren.

Der Menzinger Kreuzweg gilt als die altbayerische Version der biblischen Geschichte. Geschrieben wurden die Texte von dem einstigen Untermenzinger Pfarrer und Schriftsteller Mattias Pöschl. Laut und deutlich in perfektem Dialekt machte Karl Müller den bayerischen Kreuzweg lebendig.

Gruppe hat in 39 Jahren knapp 1000 Auftritte gemacht

Die Faszination der Zuhörer war zu spüren bei diesem Zusammenspiel mit den Musikern, die in den 39 Jahren ihres Bestehens schon knapp 1000 Auftritte hatten. Hans Schertl war als Sänger diverser Soli das Pendant zu dem lesenden Karl Müller. Für Leonhard Held war das Experiment geglückt, auch wenn der zweite Teil des Plans mit einem Hoagart im Feuerwehrhaus ausfiel. Die Besucher der Lesung machten sich von der Kirche direkt auf den Nachhauseweg und so fiel diese Zugabe weg. „Die Kirche muss auch einmal andere Wege gehen“, sagt Held, der eine solche Kulturveranstaltung in den kommenden Jahren gerne noch einmal in die Gemeinde Allershausen holen möchte.

