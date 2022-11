Leonhardiritt unter Nebelschwaden: Pferde und Reiter treffen sich in Leonhardsbuch

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Vom Fjordpferd „Taio“ wurde die Kutsche von Marina Heilmaier und Max Weingartner gezogen. © Beschorner

Nach der Corona-Zwangspause gab es endlich wieder ein Pferde- und Reitertreffen in Leonhardsbuch. Ross und Reiter wurden beim Leonhardiritt gesegnet.

Leonhardsbuch – Es war neblig und feucht – genau das Wetter, das so oft beim Leonhardiritt in Leonhardsbuch herrscht. Nach einer von der Corona-Pandemie erzwungenen Pause gab es am Sonntag endlich wieder das große Pferde- und Reitertreffen in der Gemeinde Allershausen, konnten sich Pferde und ihre Besitzer den Segen abholen.

Mächtige Kaltblüter zogen Kutschen, kleine Ponys tippelten brav von der Leonhardi-Halle Richtung Kirche. Zum Beispiel der kleine „Pauli“. Den haben Mandy Kühnert und ihr fünfjähriger Sohn schön geschmückt, denn schließlich ist „Pauli“ das Pferd, auf dem Mandys Sohn am liebsten reitet. Dass der trotz seines geringen Alters eine große Leidenschaft für Pferde hat, dass das Aufstellen zum Leonhardiritt für ihn etwas ganz besonders Aufregendes ist, muss einen nicht wundern. Mandys Sohn heißt Leonhard.

Mit Blumen geschmückt haben Mandy Kühnert und ihr Sohn Leonhard den kleinen „Pauli“. © Beschorner

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.

Während die Kühnerts direkt aus Leonhardsbuch kommen und schon viele Jahre zu den Stamm-Zuschauern des Leonhardiritts gehören, ist das bei Marina Heilmaier und Max Weingartner ganz anders: Sie haben den weiten Weg aus Helfenbrunn hinter sich gebracht, sind von ihrem norwegischen Fjordpferd „Taio“ in der Kutsche bis nach Leonhardsbuch gezogen worden. Zum ersten Mal nehmen die beiden Helfenbrunner am Leonhardiritt teil, seit zwei Jahren gehört Heilmaier ihr „Taio“, seit einem Jahr haben sie eine Kutsche. Wie so viele andere sind die beiden auf dem Kutscherbock dick eingemümmelt, um nach der 90-minütigen Anreise, der Pferdesegnung und dem Rückweg nicht völlig durchgefroren zu sein. „Taio“ aus Norwegen hat damit keine Probleme, er braucht auch keinen Kaffee oder Glühwein, um der Kälte zu trotzen.

Viele Pferde und Reiterfreunde waren am Sonntag zum Leonhardiritt nach Leonhardsbuch gekommen. © Beschorner

Und so machte sich gegen Mittag der ganze Tross aus großen und kleinen Pferden, aus Kinderwagen und Hunden, aus Westernreitern und Kutschern, aus Vollblütern und Kaltblütern langsam und feierlich auf den Weg zur Wiese, um dort den Segen zu empfangen. Tags zuvor hatte man sich zum Reiterabend in der Leonhardihalle getroffen, um sich schon einmal auf den Sonntag einzustimmen. Und weil man zwei Jahre darauf hatte verzichten müssen, war an jenem Samstag die Halle so gut gefüllt wie noch nie. Den Heiligen Leonhard wird’s gefreut haben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.