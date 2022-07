CSU sieht sich in Allershausen auf gutem Weg – Manuel Mück wieder Ortschef

Von: Andreas Beschorner

Der frisch gewählte Ortsvorstand um Vorsitzenden Manuel Mück (4. v. r.) sowie Staatsminister Florian Herrmann (r.). © zz

Manuel Mück bleibt der starke Mann der Allershausener CSU: Er wurde erneut einstimmig zum Ortsvorsitzenden gewählt.

Allershausen – In seinem Rechenschaftsbericht blickte Mück auf die Kommunalwahl 2020 und die Gemeindepolitik in Allershausen. Die Gemeinderatswahl sei für die Allershausener CSU „ein Schritt nach vorne“ gewesen, sei man nun doch im Gemeinderat mit acht Mitgliedern vertreten und stelle nach einer langen Pause wieder den 2. Bürgermeister. Mücks ganz großer Dank galt Marcus Klose, der sich bereiterklärt hatte, sich für die CSU um das Bürgermeisteramt zu bewerben, nachdem er – Mück – sich entschlossen habe, für die Landratswahl anzutreten. Klose habe einen souveränen Wahlkampf in Allershausen geführt.

Positiv stellte Mück die erfolgreiche Petition heraus, die man gemeinsam mit dem SPD-Gemeinderat Sepp Lerchl an den Bayerischen Landtag zur Verbesserung der Verkehrssituation an der Autobahnbrücke Allershausen eingereicht habe. Das erfreuliche Ergebnis dieser Initiative: eine zusätzliche Einfädelspur in Richtung München und eine gut abgestimmte Ampelanlage.

Drängendes Problem in der Region sei die Wohnungsnot, schnitt Mück das nächste Thema an. CSU-Gemeinderat Leonhard Held habe mit seinem Antrag den Anstoß dafür gegeben, dass schnellstmöglich ein Kommunaler Wohnungsbau in der Gemeinde realisiert werde. Held werde das Projekt eng begleiten und seine Expertise einbringen.

Ein anderer Bereich: die Kinderbetreuung. Bianca Kellner-Zotz nehme sich dieses Themas für Allershausen mit Initiativen an, die Gehör bis in die Ministerien in München finden, lobte Mück. Außerdem würdigte er die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeister Marin Vaas, es finde immer ein guter und sachlicher Austausch statt. „Das ist keine Einbahnstraße.“

Der neue Vorstand besteht aus Manuel Mück (Ortsvorsitzender), aus seinem Stellvertreter Josef Kortus, Schriftführerin Bianca Kellner-Zotz, Digitalbeauftragtem Marcus Klose und Schatzmeister Dieter Anneser. Die Beisitzer heißen Christian Bail, Tobias Anneser, Franz Groszek, Markus Neumayer, Markus Schuhbauer, Adrian Gewald, Oliver Menzel und Matthias Migge.

Treue CSU-Mitglieder wurden im Beisein von Staatsminister Florian Herrmann (3. v. r.) und Bezirksrat Simon Schindlmayr (4. v. r.) gewürdigt. © zz

Schließlich standen noch Ehrungen auf der Tagesordnung: Xaver Kreitmair wurde für stolze 60 Jahre in der CSU gedankt, außerdem Hans Geisenhofer (50 Jahre), Johann Deutsch (45), Josef Kortus sen. (40), Michael Wildgruber, Thomas Zwingler und Josef Schmuck (je 30), Sebastian Huber (25), Josef Kortus jun. (20) sowie Manuel Mück und Tobias Anneser (beide 15 Jahre). ANDREAS BESCHORNER