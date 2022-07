Martin Vaas eröffnet Allershausener Volksfest mit zwei Schlägen

Von: Andreas Beschorner

Einzug der Volksfest-Gladiatoren: Hinter der Allershausener Blaskapelle hatten sich die Prominenz und die Fahnenabordnungen der Vereine zum Festzug formiert. © Beschorner

Mit einem Doppelschlag hat Bürgermeister Martin Vaas am Donnerstagabend das 47. Allershausener Volksfest eröffnet.

Allershausen – Zwei Schläge genügten dem Rathauschef bei seiner „O’zapft is’!“-Premiere, um den ersten Banzen anzuzapfen. Angst vor der Aufgabe, die unzweifelhaft zu den wichtigsten eines Gemeindeoberhaupts zählt, hatte Vaas nicht: „Mehr als 30 Liter Bier können ja nicht rauslaufen“, so sein Kommentar, als man ihm die Schürze umband, Schlegel und Zapfhahn in die Hand drückte. Zwei Jahre lang hatte das Allershausener Volk auf die 47. Auflage des Volksfestes warten müssen. Und nicht nur das Volk. Auch die Polit-Prominenz hatte zwei Jahre lang keine Gelegenheit, sich bei diesem historischen Anlass zu präsentieren und zuzuprosten.

Zwei Schläge genügten Martin Vaas zum „O’zapft is!“. © Lehmann

Am Donnerstag nun die Erlösung: Die Bürger tummelten sich auf dem Festplatz und im Festzelt, Landrat, Landtagsabgeordnete, Ampertal-Bürgermeister und Gemeinderäte zogen von der Kirche aus hinter der Ampertaler Blasmusik her in das Zelt ein, bildeten schön brav – und mit etwas Respektabstand – einen Halbkreis um den Bürgermeister.

Nach der geglückten Prozedur und den ersten Maß’n erklommen dann Werner Batoja, Schützenmeister von Diana Allershausen, und Dennis Henning, der Vorsitzende des TSV Allershausen, die Bühne, um die Gäste und Ehrengäste willkommen zu heißen. Beide wünschten sich und den Besuchern vor allem „tolle und friedliche vier Tage“. Und Martin Vaas eröffnete dann um exakt 19.42 Uhr ganz offiziell das Allershausener Volksfest, würdigte die vielen Helfer von Diana und dem TSV: „Was hier ehrenamtlich auf die Beine gestellt wird, das ist der Wahnsinn!“ Auch nach zwei Jahren sei alles „wie früher“, endlich sei man in Allershausen „wieder beinander“.

Jeder Tropfen zählt: Schnell war das 30-Liter-Fass geleert. © Lehmann

Und dann stand Vaas vor der nächsten Premiere, durfte die Allershausener Blasmusik dirigieren. Gute Stimmung also allüberall. Nur einer war etwas „angefressen“: Ex-Bürgermeister Rupert Popp. Dass Vaas mit zwei Schlägen gleich beim ersten Auftritt seinen Anzapf-Rekord eingestellt habe, stinke ihm schon etwas, gab er grinsend zu. Andererseits sei das kein Wunder, schließlich habe er persönlich Vaas eingewiesen. Und zudem könne der ja auch „die doppelte Masse“ hinter jeden Schlag setzen, feixte Popp.

