Kultur-Neustart ist geglückt: Wenn ein Masseur als Winnetou nach Allershausen zurückkehrt

TSV kann nicht nur Sport

Der Kultur-Neustart des TSV Allerhausen ist geglückt: „Winnetou I – eine bayerische Lesung mit Musik und Gaudi“ fand vor fast ausverkauftem Haus statt.

Allershausen – Der TSV Allershausen ist mit seinen mehr als 1000 Mitgliedern der größte Verein der Gemeinde, und er ist nicht nur für das Sportangebot der Mitglieder zuständig: Der Verein engagiert sich für die Gesellschaft und arbeitet jetzt an der Etablierung einer Kleinkunstbühne im Sportheim. Vor Corona engagierte sich der Breitensportverein bereits bei der Organisation des Allershausener Volksfests, aber auf dem eigenen Vereinsgelände gab es solche außersportlichen Angebote noch nie. Mit dem Winnetou-Abend startete man den komplett neuen Versuch, Kulturveranstaltungen im Sportheim zu veranstalten. „Wir wollen hier eine Art Kleinkunstbühne in Allershausen schaffen“, sagte TSV-Geschäftsstellenleiter Peter Colombo. Nach dem Auftakt gibt es auch schon einen zweiten Termin mit dem Gastspiel der Kabarettistin Andrea Limmer am 6. Mai. Für diese Veranstaltung sind Karten bereits in der Esso-Tankstelle Mück erhältlich.

Neue Potenzial

Mit den Veranstaltungen möchte der Verein auch seinem Wirt neues Potenzial ermöglichen. Die italienische Gastronomie „La Trinacria D’Oro“ hat sich in den vergangenen zwei Jahren während der verschiedenen Lockdowns mit einem zeitweise zum Erliegen gekommenen Sportbetrieb auf dem Sportgelände mit einem Lieferservice über Wasser gehalten. Die schwere Zeit nutzte das Team zu Renovierungen und Aufhübschungen des Gastraums. Auch hier möchte der Verein mit diesen Veranstaltungen dem Wirt zusätzlichen Umsatz ermöglichen.

+ 70 Besucher kamen am Samstag zur Premiere der Kleinkunstbühne im Sportheim. Und sie waren von der bayerischen Lesung mit Musik und Gaudi begeistert. © Bauer

Die Protagonisten

Woife Berger und Matthias M. traten bei der Kultur-Premiere im Sportheim auf, um als Old Shatterhand (auf Bayerisch: Oide Schmetterhand) und Winnetou die klassische Westerngeschichte von Karl May im bayerischen Dialekt vorzustellen – mit bayerisch vertonten Evergreens als musikalische Auflockerung.

Der kuriose Zufall

Bei diesem witzigen Kulturprogramm gab es im Vorfeld auch einen kuriosen Zufall: Im Sommer feierte der TSV Allershausen seine Premiere als Ausrichter eines Tennis-Weltranglistenturniers. Dort lernten die Vereinsverantwortlichen Matthias M. kennen, der sich als Masseur nach harten Matches um die Beine der jungen Tennisprofis kümmerte. Diese eher zufällige Begegnung war der Startimpuls für die Kultur im TSV-Sportheim.

Appetit auf mehr

Und die Resonanz der gut unterhaltenen Besucher macht Appetit auf mehr, denn die Premierenbesucher kommen gerne wieder. Und der TSV Allershausen macht sich intern schon Gedanken, welche Künstler man dieses Jahr noch auf die Bühne im Sportheim holen kann.

