Menschen in Paunzhausen organisieren Lkw voller Hilfsgüter für ein Flüchtlingsheim in Polen

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Starkes Team: Beim Verladen der Hilfsgüter war Muskelkraft gefragt. Auch Initiatorin Agnieszka Juretko (vorne, 2. v. r.) und Birgit Daniel-Bauer (vorne 2. v. l.) packten selbstverständlich mit an. © Beschorner

Ein Lkw hat sich am Freitag auf einen 830 Kilometer langen Weg von Paunzhausen aus nach Polen gemacht. Seine Mission: Hilfsgüter an ein Flüchtlingsheim liefern.

Paunzhausen – Auch in Paunzhausen ist die Hilfsbereitschaft für die Ukraine und die vor dem Krieg Flüchtenden groß. Sehr groß. Am Freitag fuhr ein Lkw Richtung Warmatowice in Polen, wo ein leer stehendes ehemaliges Schulhaus als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet wird.

Bis hin zu Heizkörpern und Badmöbeln reichte das, was man in den vergangenen Tagen gesammelt und am Freitag auf den Lkw verladen hatte. Agnieszka Juretko ist Polin. Sie ist Reinigungskraft im Paunzhausener Dorfladen. Dort hat sie Birgit Daniel-Bauer davon erzählt, dass ihr Bruder in Polen beabsichtigt, das alte Schulhaus in Warmatowice bei Kattowitz zu renovieren, um dort Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Und ob sich Birgit Daniel-Bauer nicht mal ein bisschen umhören könnte, ob manch einer etwas zu spenden bereit wäre. Daniel-Bauer hat, so erzählt sie, daraufhin eine WhatsApp-Abfrage bei Freunden gestartet – und das habe den Stein ins Rollen gebracht. Und wie!

Denn nicht nur Privatleute hätten gespendet – das reichte von Bettwäsche über Decken und Kissen bis hin zu Kleidung, Kartoffeln, Lattenroste und Medikamenten –, sondern auch Firmen hätten spontan Material für die Haussanierung gebracht: Teppichrollen seien geliefert worden, eine ganze Tonne Spachtelmasse, über Heizkörper verfüge man, außerdem stehen Badmöbel, ein Kühlschrank, Matratzen und vieles mehr bereit, was das Gebäude in Polen bewohnbar machen soll. Gelagert wurde das Material bis zum Abtransport am Freitag im Keller des Paunzhausener Rathauses, bevor es auf den Lastwagen verladen wurde, den die Firma Georg Hammerschmid aus Pfaffenhofen zur Verfügung gestellt hat.

Das alte Schulhaus im polnischen Warmatowice (nahe Kattowitz) soll auf die Schnelle saniert werden, um dort Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen. © privat

Bürgermeister Johann Daniel konnte von seinem Büro im Rathaus aus auf den Parkplatz schauen, auf dem die Sachspenden angeliefert wurden. Und er ist überwältigt: „Der Parkplatz war durchgehend besetzt, es ist beeindruckend, was da innerhalb kürzester Zeit alles angeliefert wurde.“ So geht Zusammehalt, das ist gelebte Solidarität mit den Geflüchteten, findet Daniel, den der Krieg und die Ereignisse in der Ukraine schwer mitnehmen. „Wer hätte sich gedacht, dass wir uns jemals das Jahr 2021 zurückwünschen?“, fragt sich der Bürgermeister. Was er an der Hilfsaktion in seiner Gemeinde so besonders findet: Das Ganze sei sehr konkret und treffe die Hilfe, die gerade benötigt werde, genau auf den Punkt.

Am Freitag dann die Verladeaktion: Vom Keller zum Laster bildeten die Helfer eine Kette, die Säcke und Kartons mit Kleidern flogen nur so. Juretko war selbstverständlich auch vor Ort. Sie sagte, die Unterstützung hätte sie in diesem Maß „total überrascht“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Flüchtlinge aus der Ukraine, die in dem Gebäude in Warmatowice unterkommen werden, werden an der ukrainisch-polnischen Grenze von einem Bus abgeholt und in Sicherheit gebracht, weiß die Initiatorin der Hilfsaktion. Und vielleicht fährt auch ihr Bruder mit einem Auto an die Grenze und bringt Frauen und Kinder nach Polen. Sie selbst, so erzählt Juretko, hat keine Bekannten in dem Land, in dem derzeit der Krieg tobt. Aber ihr Lebensgefährte hat einige Freunde in der Ukraine. Die seien noch im Land, rund 200 Kilometer von Kiew entfernt – dort, wo es derzeit noch ruhig ist. Noch, betont Juretko: „Schrecklich alles.“

Neben den unzähligen Sachspenden – sogar eine Schachtel Schnapspralinen war dabei – seien auch Geldspenden eingegangen, berichtet Daniel-Bauer – schließlich braucht man für die Fahrt nach Polen und zurück Benzin.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.