Mitnand Musi macha – In Allershausen wurde Brauchtum von seiner schönsten Seite gezeigt

Von: Andreas Beschorner

Anfänger und Halbprofis standen am Abend gemeinsam auf der Bühne und traten den Beweis an, dass Volksmusik machen genauso viel Spaß macht wie hören. © Birgit Gleixner

Volksmusik gehört zum bayerischen Lebensgefühl. Und das wurde am vergangenen Wochenende zelebriert – zusammen mit dem Landesverein für Heimatpflege und der Musikschule Ampertal.

Allershausen – Weil ihm neben viele anderen Aspekten und Bereichen des bayerischen Brauchtums und Kulturguts auch die Volksmusik wichtig ist, veranstaltet der Bayerische Landesverein für Heimatpflege e.V. (BLH) immer wieder das ganze Jahr über und im ganzen Land auch Tagesseminare und Fortbildungstage für Volksmusikanten.

Gemeinsam Singen unter Anleitung: Viktoria Zäch nahm die Interessierten aller Altersklassen mit auf diese klangvolle Reise. © Birgit Gleixner

Am Wochenende hieß es zum ersten Mal im Kreis Freising „Mitnand Musi macha“. In der Grund- und Mittelschule Allershausen versammelten sich 53 Teilnehmer, um sich in Gruppen einteilen zu lassen, mit den Lehrern zusammen Stückl einzuüben und am Ende bei einem Konzert zu präsentieren. Barbara Eckmüller, die als Zuständige für Volksmusik beim BLH und als Lehrerin bei der Musikschule Ampertal den Fortbildungstag in Allershausen organisiert hatte, war mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden. Im Alter von neun bis 80 Jahre waren alle Altersgruppen vertreten, und auch vom Anfänger, der gerade mal ein oder zwei Jahre sein Instrument spielt, bis zum Halbprofi waren alle Kategorien dabei. Harfe und Flöte, Hackbrett und Zither, Geige und Akkordeon, Tischharfe und Gitarre, Blechblasinstrumente und Okarina – die Palette der Instrumente war groß.

Barbara Eckmüller, Sepp Eibelsgruber, Martin Lamprecht, Günter Schatz, Karin Schlagintweit, Ilona Seidel und Viktoria Zäch waren die Referenten. Nach Alter und Können wurden die Teilnehmer zu Beginn in Gruppen eingeteilt, bevor man sich mit dem Referenten zurückzog und Stückl einübte, die die erfahrenen Lehrer ausgesucht hatten. Und weil Volksmusik, so Eckmüller, „nicht kompliziert“ ist, konnte am Abend beim Abschlusskonzert jede Gruppe mindestens ein Stück darbieten – manche sogar drei. Dabei ging es nie um Perfektion, wie Eckmüller betonte, sondern darum, Spaß am gemeinsamen Musizieren zu haben. „Mitnand Musi macha“ eben.

53 Teilnehmende hatten den ganzen Tag über Stückl eingeübt, die sie beim Hoagart am Abend zum Besten gaben. © Birgit Gleixner

Und weil laut Verständnis des Landesvereins zur Volksmusik auch das Tanzen und das Singen gehört, wurden an jenem Samstag in Allershausen auch noch Lieder einstudiert und leichte bayerische Volkstänze geübt. Man habe förmlich gespürt, wie die Teilnehmer im Lauf des Tages aufgeblüht seien, so Eckmüller. Den ganzen Tag über habe „ein positiver Esprit“ geherrscht.

Volkstanz und Volksmusik sind eng miteinander verbunden. Kursleiterin Anna Ossiander brachte den Teilnehmern in der Aula das Tanzen näher. © Birgit Gleixner

Kein Wunder also, dass sich am Ende des Tages viele der Teilnehmer auch einmal ein Zwei-Tages-Seminar wünschten. Ob und, wenn ja, wann es was damit wird, kann Eckmüller noch nicht sagen. Aber die Wiederholung eines solchen Seminars sei auf jeden Fall geplant.