„Ihr seid ein cooler Haufen“: Mittelschule Allershausen verabschiedet neunte Klassen

Von: Nico Bauer

Ein „überragendes Gesamtergebnis beim Quali“ erzielten die Neuntklässler der Mittelschule Allershausen – zur Freude der gesamten Schulfamilie © Bauer

„Überdurchschnittliche 88 Prozent“, so Schulleiter Thomas Nistler, haben den Abschluss an der Mittelschule Allershausen geschafft. Nun gab‘s die Zeugnisse für die Neuntklässler.

Allershausen – Es gab viel zu feiern an diesem Festtag der Allershausener Mittelschule: Am Freitagnachmittag wurden die zwei neunten Klassen verabschiedet, deren Erfolgsquoten beachtlich waren. Von den 45 Schülern der beiden Klassen nahmen 42 am qualifizierenden Mittelschulabschluss teil – und 37 haben bestanden. „Das sind überdurchschnittliche 88 Prozent“, sagte Rektor Thomas Nistler – „ich muss Euch ein Kompliment machen.“ Er dankte aber auch den beiden Klassenlehrern Michael Estenfelder und Oliver Kölbl, die den jungen Erwachsenen bei den Prüfungsvorbereitungen geholfen und ihnen auch das Rüstzeug für den weiteren Lebensweg mitgegeben haben.

Das Trainingslager Schule ist nun vorbei

Der ehemalige Fußballer Nistler verglich das Leben der Schulabgänger mit dem Lieblingssport der Deutschen: „Jetzt ist Euer Trainingslager Schule beendet. Ihr dürft aufs Feld und seid am Ball. Stürmt vor, aber nicht zu unbedacht. Schaut nach links und rechts. Bleibt fair. Und wenn ihr nicht gleich ein Tor schießt, nicht verzagen – der nächste Angriff kommt bestimmt.“

Sie sind die Besten: (v. l.) Alex Hundseder, Oliver Kölbl, Sarah Westenrieder, Thomas Huber, Aleyna Tür, Leonhard Wenger, Ryan Zeinalifard Kanghahsofia und Leonhard Haas. © Bauer

Großes Lob bekamen die Allershausener Neuntklässler von Klassenlehrer Oliver Kölbl, der auch für seinen verhinderten Kollegen Michael Estenfelder sprach: „Ihr seid schon echt ein cooler Haufen.“ Die Zusammenarbeit habe jeden Tag Freude gemacht, und auch die zähen Unterrichtsstunden hatten ein gutes Ergebnis. Die Klassen hätten einen beeindruckenden Zusammenhalt gelebt, waren verlässlich, und „das überragende Gesamtergebnis beim Quali“ war schließlich der verdiente Lohn.

Rektor Nistler rechnete den Schülern auch vor, dass diese jungen Erwachsenen in neun Schuljahren etwa 360 Schulwochen mit stolzen 10 440 Schulstunden hinter sich gebracht haben. Nun, so der Rektor weiter, würden den Schülern viele Türen offenstehen. Die Abgänger können an anderen Schulen weitere Abschlüsse machen, sich ein berufsvorbereitendes Jahr gönnen oder direkt eine Ausbildung starten. Und er würde sich freuen, die Ehemaligen ab und an wieder an der Allershausener Schule zu sehen – „so wie das viele ehemalige Schüler immer wieder tun. Vielleicht ist mit etwas zeitlichem Abstand wieder eine große Sehnsucht nach dieser Schule vorhanden.“

Ehrung für die besten Schüler

Im Rahmen des Festakts mit der feierlichen Überreichung der Zeugnisse wurden auch die Schüler mit den besten Noten ausgezeichnet. Dies sind Leonhard Wagner (Schnitt 1,5), Ryan Zeinalifard Kanghahsofia (1,6), Aleyna Tür (1,7), Sarah Westenrieder (1,7), Alex Hundseder (1,7), Thomas Huber (1,8), Leonhard Haas (1,8) und Ludwig Keller (1,9).

