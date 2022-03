Unwägbarkeiten

Nach Großbrand in Allershausen: die Zelt-Zwischenlösung

Von: Andrea Beschorner

Der Penny-Markt eröffnet voraussichtlich am 25. März: Nach dem verheerenden Großbrand im September 2021 hat sich die Rewe-Group nun für eine Zwischenlösung entschieden, damit die Kunden nicht zu lange auf die Wiedereröffnung warten müssen. © Beschorner

Was hat es mit dem großen Zelt im Gewerbegebiet Allershausen auf sich? Diese Frage stellen sich Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde seit einigen Tagen. Stefan Pellmeyer hat die Antwort.

Allershausen - Zu tun ist allerhand. Seit der Penny-Markt in Allershausen am 24. September 2021 von einem Feuer dem Erdboden gleichgemacht wurde, hat die Familie Pellmeyer aus Allershausen – Eigentümer des Gebäudes – einiges zu erledigen, damit der Verbrauchermarkt möglichst schnell neu gebaut werden und wieder öffnen kann. Doch Corona, gestiegene Materialpreise durch Liefer-Engpässe und der Ukraine-Krieg legen dem Vorhaben Steine in den Weg. Da ist plötzlich vieles, das nicht einzuschätzen ist, vieles, wodurch sich Verzögerungen ergeben könnten. „Die Rewe-Group hat sich aber was einfallen lassen“, erzählt Stefan Pellmeyer. Da aktuell zwar alles nach Plan laufe, es aber – sobald man mit dem Bau begonnen habe – „ein wenig in den Sternen steht, ob das so reibungslos weitergehen kann“, wie es Pellmeyer formuliert, wird bis zur Neueröffnung eine Übergangslösung installiert: ein Zelt.

Mit der Realisierung dieser pragmatischen Lösung bis zur Wiedereröffnung an alter Stelle wurde bereits begonnen. Das Zelt steht, in der kommenden Woche soll es eingeräumt werden. Eröffnungstermin laut Penny-Pressestelle ist voraussichtlich am Montag, 25. April.

An alter Stelle soll der Markt neu errichtet werden: Moderner und auch ein klein wenig größer. Die Pläne werden voraussichtlich am Freitag an die Gemeinde Allershausen übergeben. © Beschorner

Parallel dazu laufen die Vorbereitungen für den Markt an alter Stelle auf Hochtouren: „Wir müssen einen komplett neuen Bauantrag stellen, da es sich um einen Totalschaden des Gebäudes gehandelt hat“, erklärt Pellmeyer das Vorgehen. Das wäre auch so gewesen, wenn man den Markt 1:1 genau so wieder gebaut hätte, wie er ursprünglich war. Das ist aber nicht geplant, wie der Bauherr verrät. „Der Verbrauchermarkt war 22 Jahre alt, heute baut man freilich anders“, sagt er im FT-Gespräch. Größerer Eingangsbereich, viel Glas, eine großzügige Markthalle: alles in allem einfach zeitgemäß. „Die Verkaufsfläche soll auch größer werden, dafür hat es einige Gutachten im Vorfeld gebraucht, mit denen belegt werden musste, dass dadurch der bestehende Einzelhandel in der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird.“ Jetzt sind die Entwürfe fertig, am Freitag kann man die Eingabepläne bei der Gemeinde Allershausen abgeben. All das sei in enger Abstimmung mit Gemeinde und Landratsamt passiert, die Baugenehmigung scheint wohl kein Problem zu sein, wie Pellmeyer sagt.

Unwägbarkeiten

Was jedoch durchaus nicht ganz einfach sei: ein konkretes Angebot der interessierten Baufirmen zu bekommen. Zum einen seien die Auftragsbücher aktuell bei den meisten Firmen voll. Dann sind da aber zudem die vielen Unwägbarkeiten, die aktuell allen – Baufirmen ebenso wie Bauherren – das Leben schwer machen: „Da ist keine Firma die sagt, ich stell dir den Bau für die Summe XY hin. Man bekommt eine grobe Kostenschätzung mit dem Hinweis auf Preisanpassungen.“ Die bereits genannte Materialknappheit spiele dabei eine große Rolle: etwa Isolierungsmaterial zu bekommen sei aktuell schwer, die Stahlpreise gehen wegen des Krieges durch die Decke. Hinzu kommt, so Pellmeyer, dass etwa die Zementpreise stark von den Energiepreisen abhängig sind. „Die Baufirmen können einem echt leid tun, die wissen selbst nicht genau, wie sie es bestmöglich machen sollen. Die Firmen hängen genauso in der Luft wie alle, die gerade bauen“, betont Pellmeyer. Planungssicherheit: Fehlanzeige. „Keiner kann etwa sagen, was der Zement in fünf Monaten, wenn man ihn braucht, kosten wird. Es wäre allen lieber, gescheit kalkulieren zu können.“

Abwarten keine Option

Da das Warten auf stabile Preise im Baugewerbe keine Option ist, müssen Stefan Pellmeyer und seine Familie in den sauren Apfel beißen und das Projekt trotz allem jetzt durchziehen.

Die Zelt-Zwischenlösung mache aber alles einfacher, betont Pellmeyer, der Druck auf schnellstmögliche Realisierung des Neubaus sei nicht mehr ganz so gewaltig. Stichwort Kundenbindung: „Das hat freilich auch den Hintergrund, dass man die Kunden nicht zu lange warten lassen möchte“, so der Bauherr. Das Zelt steht ebenfalls auf einem Grundstück der Pellmeyers, in unmittelbarer Nachbarschaft zum bisherigen Markt.

Zeitplan

Und wann soll der Markt an der angestammten Stelle fertig sein? Aus den vorgenannten Gründen tut sich Pellmeyer schwer, Prognosen abzugeben. „Aber ich hab natürlich einen persönlichen Zeitplan, den ich gerne einhalten würde“, sagt er. Wenn es also nach ihm ginge, wäre im September Baubeginn, so dass dann zwischen April und Juni 2023 Wiedereröffnung gefeiert werden könnte.

