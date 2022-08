Neues Führungsduo der Johanniter Allershausen: „Wir sind Teamplayer“

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Die zwei Neuen an der Spitze der Johanniter Allershausen sind hauptberuflich bereits seit Jahren wichtige Säulen der Hilfsorganisation: Vize-Ortsbeauftragter Fabian Lange und Ortsbeauftragte Eva-Maria Geiß. © Beschorner

Die Johanniter-Unfall-Hilfe Allershausen hat ein neues Führungsduo. Und das kümmert sich nach zwei Jahren Pandemie um den Gemeinschaftssinn der Truppe.

Allershausen - Kaum war das bisherige Führungsduo der Johanniter-Unfall-Hilfe Allershausen, Ortsbeauftragter Heinrich Märkl und sein Stellvertreter Franz Groszek, im Landratsamt verabschiedet worden, da stellten sich tags darauf gleich die beiden Nachfolger beim Landkreis vor: Eva-Maria Geiß (35) und Fabian Lange (41) heißt das neue Duo an der Spitze der Hilfsorganisation. Und auch das FT hat sich mit ihnen getroffen. Seit Juni sind die beiden also für die Johanniter in Allershausen zuständig.

Unbekannt sind sie dort freilich nicht: Geiß ist schon seit rund zehn Jahren bei den Johannitern, war zuletzt Groszeks Stellvertreterin, ist seit fünf Jahren hauptamtliche Notfallsanitäterin und Praxisanleiterin. Fabian Lange, der Berliner, war dort viele Jahre ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagiert, ist seit fünf Jahren in Allershausen hauptamtlich Rettungssanitäter, Erste-Hilfe-Ausbilder und Gruppenführer der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Transport.

Nach Schichtdienst jetzt noch Ehrenamt

Beide, so geben sie zu, haben überlegen müssen, ob sie sich zusätzlich zu ihrem Beruf im Zwölf-Stunden-Schichtbetrieb auch noch das Ehrenamt der Ortsbeauftragten und ihres Stellvertreters auftun sollen. „Aber Heiner hat uns dann doch überredet“, beschreibt Geiß die Überzeugungskraft ihres Vorgängers. Und dann ist da noch das Wissen, dass „wir ohne Ehrenamt untergehen würden“, wie es Lange beschreibt. Jetzt also lenkt das Duo Geiß und Lange die Geschicke der Johanniter.

Als „Führung“ sehen sich die beiden aber nicht: „Wir sind Teamplayer. Und wir machen auch jeden Scheiß mit“, sagt Lange. Und das zeigt schon, wie Geiß und Lange ticken, wo sie jetzt zunächst ihre größten Aufgaben sehen: Die schwierigen Jahre mit Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie, diversen und heftigen Unwettern sowie Ukraine-Krise hätten die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Johanniter sehr viel Kraft gekostet. Jetzt will man wieder die Gemeinschaft fördern, denn Corona verhinderte lange Zeit, dass sich die Johanniter-Kräfte auch einmal außerhalb eines Einsatzes trafen. „Wir wollen ja auch Spaß haben“, betont Geiß. Und: „Manche sehen sich derzeit zum ersten Mal ohne Maske.“

Einen Grillplatz für mehr Gemeinschaft

Geiß und Lange haben im Sinne der Gemeinschaft auch schon ihren Teil beigetragen: Einen schönen Grillplatz mit allem Drum und Dran hat man angelegt. Er soll Treffpunkt sein für die Mitglieder, die sich einfach mal zusammensetzen und eine gute Zeit miteinander verbringen wollen. Oder auch dann, wenn es gilt, den einen oder anderen psychologisch doch fordernden Einsatz aufzuarbeiten. Und vielleicht kommt bald auch noch ein Pavillon dazu. Und noch etwas hat sich in zweieinhalb Jahren Corona verändert: Weil es so viele und immer neue Vorschriften und Auflagen gab, weil so viele Aufgaben streng nach Vorschrift erfüllt werden mussten, hätten gerade die jüngeren Mitglieder „gar nicht gelernt, dass sie auch selbst etwas machen und organisieren dürfen“. Genau diese Eigenverantwortung wollen Geiß und Lange wieder stärken. Denn: Für Ehrenamtliche und Hauptamtliche gleichermaßen dürfe ihr Engagement nicht zur „Pflichtübung“ werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ein ganz aktuelles Beispiel, wie das funktionieren kann, hat das Duo auch parat: Die Motorradstaffel der Johanniter habe sich selbst aufgemacht, bei der Suche nach Tobias D. in Eching zu helfen.

Wegen Corona fehlen den Johannitern auch zwei Jahre, in denen man neue Mitglieder begrüßen konnte. Und auch jetzt, wo es vielen Leuten finanziell schlechter gehe, würden sich manche eben lieber einen bezahlten Nebenjob suchen als ehrenamtlich bei einer Hilfsorganisation mitzuhelfen. Allerdings, so betont Geiß, müsse man keine medizinische Ausbildung oder den Willen, medizinisch tätig zu werden, haben, um bei den Johannitern gefragt zu sein. Es braucht auch Menschen, die sich um die Fahrzeuge oder auch um die Technik kümmern. „Das muss mehr in die Köpfe der Menschen rein“, weiß Geiß.

Für Sanitätsdienste gefragt wie selten

Weniger Einsätze müssen die Johanniter seit dem Abflauen der Corona-Pandemie aber nicht leisten. Der Grund: Weil aktuell so viele Vereine und Organisationen ihre Feste und Jubiläen nachholen, sind die Johanniter für Sanitätsdienste gefragt wie selten. Doch Corona, so berichtet Geiß, sei auch eine Chance gewesen – und die habe man genutzt: Rotes Kreuz, THW, Feuerwehren und eben Johanniter habe die Pandemie mit ihren Folgen „enger zusammengeschweißt“. Das Verhältnis der Hilfsorganisationen untereinander im Landkreis Freising sei schon immer gut gewesen. Doch das „schöne Zusammenarbeiten“ sei durch die Herausforderungen noch besser geworden.

Brücke zwischen Haupt- und Ehrenamt

Geiß und Lange sehen sich also, weil sie beide Seiten kennen und verkörpern, als „gute Brücke“ – als Brücke zwischen den Hauptamtlichen und den Ehrenamtlichen. Auch wenn das manchmal 70 Stunden Arbeit in der Woche bedeutet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.