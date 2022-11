Ökostrom-Ausschreibung und kein Bieter in Sicht: Allershausen hat ein Problem

Von: Andreas Beschorner

Die Gemeinde Allershausen möchte auf Ökostrom setzen. Ein Bieter war bei der Ausschreibung leider keiner in Sicht. © dpa

Die Gemeinde Allershausen hat ein Stromproblem zu bewältigen. Die Kommune muss sich für 2023 Strom sichern, weil die Lieferverträge auslaufen und ein neuer Anbieter nicht in Sicht ist.

Allershausen – Um günstigere Strompreise zu erzielen, beteiligen sich die Gemeinden regelmäßig an sogenannten Bündelausschreibungen. Die von der Firma Kubus durchgeführte Ausschreibungsrunde „Strom“ für den Lieferzeitraum 2023 bis 2025 ist nun abgeschlossen. Und jetzt hat die Gemeinde Allershausen ein Problem. Denn für das von der Kommune beauftragte Los „Bayern Ökostrom mit Neuanlagenquote, öffentliche Auftraggeber“ war lediglich für den Bereich Straßenbeleuchtung eine Bieterbeteiligung gegeben.

Für alle anderen Bereiche (Standard, Heizstrom und Leistungsmessung) hatte sich kein Bieter an der Auktion beteiligt, wie den Gemeinderäten am Dienstag in der Sitzung erklärt wurde.

Was also tun, zumal die aktuellen Lieferverträge zum 31. Dezember auslaufen? Die Gemeinde muss sich nun eigenständig um einen Liefervertrag bemühen. Weil für den Lieferzeitraum 2024 bis 2026 die Firma Kubus eine neue Bündelausschreibung anbieten wird, an der die Gemeinde Allershausen dann teilnehmen kann, muss also zumindest für das Jahr 2023 ein eigenständiger Liefervertrag abgeschlossen werden.

mmerhin: Der Bayerische Gemeindetag hält aufgrund der Dringlichkeit ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb für denkbar. Denn die Durchführung eines von Fristen geprägten Beschaffungsvorgangs wäre in der aktuellen Marktsituation nicht zielführend, die Versorgungssicherheit müsse gewährleistet sein, so die Begründung. Für ein Verfahren ohne Teilnahmewettbewerb werden nun also von der Gemeinde mehrere Angebote für den Lieferzeitraum 2023 eingeholt.

Weil zu erwarten ist, dass die eingehenden Angebote nur eine kurze Gültigkeit besitzen und die Sache sowieso schon eilt, hat der Gemeinderat Bürgermeister Martin Vaas ermächtigt, das günstigste Angebot anzunehmen. Über den Arbeitspreis soll der Gemeinderat anschließend informiert werden.

