Ortsumfahrung Allershausen: Ein CSU-Minister sieht nicht schwarz

Von: Andreas Beschorner

Infos aus erster Hand bekamen Kommunalpolitiker am Montag von CSU-Verkehrsminister Christian Bernreiter (l.) in Allershausen. © Beschorner

Wie stehen die Chancen für Allershausen, doch noch die langersehnte Ortsumfahrung zu bekommen? Der Frage ging jetzt Verkehrsminister Christian Bernreiter nach.

Allershausen – Seit über 30 Jahren ist die Ortsumfahrung von Allershausen ein Thema. Derzeit läuft der nächste Versuch, mit einer Umgehung Allershausen von dem starken Durchgangsverkehr zu entlasten. Über den Stand der Dinge berichtete am Montag Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), der von der Kreis-CSU zur Verkehrsschau in den Landkreis geladen worden war. Manuel Mück, 2. Bürgermeister von Allershausen und Fraktionschef der CSU im Kreistag, erläuterte dem Minister beim Treffen im Gasthaus Obermeier kurz, was bisher alles in Sachen Ortsumfahrung geschehen sei: Mit dem Vorhaben einer Südumfahrung habe man es bereits in die erste Dringlichkeitsstufe des Ausbauplans für die Staatsstraßen geschafft.

2011 ist man sang- und klanglos zurückgestuft worden. Als ein Projekt in Gräfelfing nicht realisiert wurde, ist man 2016 wieder in die Stufe 1 aufgerückt. Seitdem wartet man, zudem weil „Corona alles durcheinandergebracht hat“, so Mück.

Wäre von der Südtrasse betroffen: der See am Allershausener Kieswerk sowie der dahinterliegende Wald. © Beschorner

Bernreiter schilderte, dass derzeit die Voruntersuchungen für eine Umfahrung laufen: Aktuell werde beispielsweise auf Basis einer Verkehrszählung vom März 2022, die jetzt im Oktober 2022 wiederholt werde, ein Verkehrsgutachten erstellt. Dann werde das Staatliche Bauamt diverse Trassenvarianten erarbeiten, dabei sowohl eine Nord- als auch eine Südumfahrung betrachten. Gemeinsam mit der Gemeinde werde man dann nach eingehender Untersuchung eine Trasse auswählen, mit der man dann ins Planfeststellungsverfahren gehe. Wie lange diese Verfahren dauern wird, könne er beim besten Willen nicht sagen, so Bernreiter auf Nachfrage der ebenfalls anwesenden Gemeinderäte Peter Colombo (PFW) und Sepp Lerchl (SPD).

Faktoren, die den Zeitraum der Realisierung der Maßnahme beeinflussen und von der Regierung nicht gesteuert werden könnten, seien etwa die Frage, ob es Klagen gegen das Projekt gebe („In Oberbayern wird derzeit fast jedes Straßenbauprojekt beklagt“), wie lange die Entscheidung für eine Trasse im Gemeinderat dauere und welche Kapazitäten die Regierung von Oberbayern als Planfeststellungsbehörde habe.

Für Bürgermeister Martin Vaas (PFW) wäre es auf jeden Fall jetzt erst einmal wichtig, „ein Gefühl zu bekommen, in welche Richtung es geht“ – sprich: Bleibt es bei der Südumfahrung oder könnte doch eine Nordumfahrung Realität werden.

Bürgermeister kritisiert: Verkehr wurde nur an einem Tag im März gezählt

Dass nur an einem Tag im März der Verkehr in Allershausen gezählt wurde, stieß nicht nur CSU-Gemeinderätin Bianca Kellner-Zotz und auch Kirchdorfs Bürgermeister Uwe Gerlsbeck (CSU) sauer auf: „Das ist schwach. Ich verlasse mich auf die Zahlen des Straßenbauamts nicht mehr, es gibt Geräte, die zählen wochen- und monatelang“, so Gerlsbeck. Auch Vaas fragte, ob es denn sinnvoll sei, die Verkehrszählung an nur einem Tag durchzuführen. Die Antwort Bernreiters: Dass an nur einem Tag gezählt werde, sei üblich, zudem rücke man im Oktober ja nochmal an. Nach allem, was er über das Projekt wisse, „sehe ich nicht schwarz“, so der Minister. Und: „Ich stehe hinter Umfahrungen.“

