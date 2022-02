PCR-Ergebnis in 15 Minuten: Ortsbesuch bei der Corona-Teststation der Johanniter in Allershausen

Von: Andreas Beschorner

Ortsbeauftragter Heinrich Märkl (r.) erklärt Bürgermeister Martin Vaas, wie die Auswertung der PCR-Tests funktioniert. © Beschorner

Wie ist die Lage im Corona-Testzentrum Allershausen, dessen Kapazität von den Johannitern zuletzt erhöht wurde? Das wurde jetzt bei einem Ortsbesuch begutachtet.

Allershausen – Vor zwei Wochen hat das Corona-Testzentrum der Johanniter in Allershausen seine Kapazitäten hochgefahren. Und das war durchaus sinnvoll, wie die Zahlen belegen und wie Ortsbeauftragter Heinrich Märkl am Samstag bei einem Vor-Ort-Termin darlegte. Auch Bürgermeister Martin Vaas ist zufrieden, schließlich ging die Ausweitung des Testangebots auf eine Bitte und Anregung seinerseits zurück.

An sieben Tagen in der Woche kann man sich in Allershausen an der Schroßlacher Straße 3 also testen lassen – von Montag bis Freitag zwischen 13 und 19 Uhr, an den Wochenende zwischen 10 und 12 Uhr. Das war nicht immer so: Bis vor zwei Wochen wurden Corona-Tests – und zwar nur Schnelltests – lediglich an zwei Tagen pro Woche angeboten, berichtete Märkl am Samstag. Dann aber sei Bürgermeister Vaas auf die Johanniter zugekommen und habe „durchklingen“ lassen, dass man das Angebot doch ausweiten solle.

Container und Zelt: die neue Teststation der Johanniter in Allershausen, die (v. l.) vom Ortsbeauftragten Heinrich Märkl, seiner Stellvertreterin Eva-Maria Geiß, Bereitschaftsleiter Franz Groszek und Bürgermeister Martin Vaas besichtigt wurde. © Beschorner

Anlass dafür, so erklärte Vaas die Hintergründe, sei die Anfrage eines privaten Anbieters gewesen, der auf dem Allershausener Volksfestplatz eine solche Teststation errichten wollte. Ihm, so betonte Vaas, sei es aber wichtig gewesen, dass die Sache in den Händen der Johanniter liege, mit denen man seit zwei Jahren in der Corona-Krise so gut zusammenarbeite.

PCR-Test in Allershausen: Ergebnis liegt in 15 Minuten vor

Die Johanniter sind der Bitte nachgekommen: Dazu musste die Teststation allerdings aus der Fahrzeughalle verlegt werden. Vom BRK Freising habe man kostenfrei einen Container zur Verfügung gestellt bekommen, lobte Märkl, die Johanniter hätten ein eigenes Zelt aufgestellt. Beides werde beheizt („kuschelig warm“, so Märkl), weil die Geräte sehr temperaturempfindlich seien. Denn parallel zur Ausweitung der Testkapazitäten habe man vor zwei Wochen auch begonnen, PCR-Tests anzubieten. Acht Stück pro Stunde könne man stemmen, das Ergebnis liege innerhalb einer Viertelstunde vor. Mit 95 Euro gehöre man eher zu den günstigeren Anbietern solcher PCR-Tests, die nicht allzu häufig verlangt würden (zwei bis drei pro Tag), aber dann umso wichtiger seien. Angehörige von Krankenhaus-Patienten, die ihre Liebsten schnell besuchen wollten, seien ein typischer Fall für PCR-Tests.

Personell musste in Allershausen ebenfalls aufgestockt werden: An den Wochentagen stemmen drei Hauptamtliche das Geschehen, an den Wochenenden sind fünf Ehrenamtliche im Einsatz. Täglich kommen im Schnitt über 70 Personen zum Testen, am Sonntag können es auch schon mal 120 sein, berichtete Bereitschaftsleiter Franz Groszek. Eigentlich müsse man sich über die Homepage der Johanniter Allershausen anmelden. „Aber wir schicken niemanden weg“, so Groszek. Es könne halt zu längeren Wartezeiten kommen.

