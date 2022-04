Pennymarkt Allershausen: Nächster wichtiger Schritt zum Wiederaufbau

Von: Andreas Beschorner

Der Pennymarkt in Allershausen soll an alter Stelle wieder errichtet werden – größer als bisher. © Beschorner

Der Gemeinderat Allershausen hat Ja gesagt: Dem Wiederaufbau des Pennymarkts steht somit nichts mehr im Weg.

Allershausen – Es war ein schwarzer Tag: Am 24. September 2021 brannte der Penny-Markt in Allershausen nieder. Knapp ein halbes Jahr später lag nun dem Gemeinderat von Allershausen ein Bauantrag zur Errichtung eines neuen Penny-Markts an derselben Stelle vor. Einstimmig haben die Gemeinderäte die Errichtung des Ersatzbaus genehmigt und haben den notwendigen Befreiungen vom gültigen Bebauungsplan zugestimmt. Die Fläche, auf der sich der frühere Penny-Markt befand, ist frei geräumt, auf dem Grundstück gegenüber steht das Verkaufszelt, das in der Übergangszeit bis zur Errichtung des Ersatzbaus die Kunden weiterhin an Penny binden soll.

Jetzt also der nächste Schritt: der Bauantrag. Bei dem Neubau werde es sich, so berichtete Bürgermeister Martin Vaas im Gemeinderat, um einen sogenannten Konzeptbau handeln – also um ein Gebäude, das nach den überall herrschenden Vorgaben der Penny-Markt GmbH gestaltet und eingeteilt ist.

Weil dies also ein festes Gerüst vorgibt, von dem nicht abgewichen werden kann, mussten vom Gemeinderat zwei Befreiungen erteilt werden: Zum einen wird der neue Markt ein Flachdach mit einer Neigung von drei Grad bekommen, obwohl im Baugebiet eine Dachneigung zwischen acht und 18 Grad vorgesehen ist.

Zudem wird durch den Neubau und dessen Ausmaße die Baugrenze im Süden überschritten, wo sich künftig das Anlieferungsgebäude befinden wird. Wichtig: Dieser „systemrelevante Grundriss“ muss umgesetzt werden, weil der Verkaufsraum auf die Breite und Länge der Regale abgestimmt ist. Die Gemeinderäte hatten mit den beantragten Befreiungen vom Bebauungsplan keine Probleme und stimmten zu.

Die Anregung, ob man auf dem Flachdach vielleicht eine Photovoltaik-Anlage aufbringen könne, werde man weitergeben, sagte Bürgermeister Vaas. Und dann waren die Gemeinderäte noch ein bisschen auf schwarzer Humor getrimmt: Eine Holzüberdachung wie beim alten Penny-Markt, die bekanntlich durch einen brennenden Lkw Feuer gefangen und zu dem Großfeuer geführt hatte, werde es aber hoffentlich nicht mehr geben, so die nicht ganz ernst gemeinte Frage. Antwort von Vaas: Nein, so ein Bauteil wird der Ersatzbau nicht mehr besitzen.

