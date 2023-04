Quartierskonzept und private Bemühungen in Allershausen, damit die Energiewende vorankommt

Allershausen

Die Gemeinde Allershausen will die Energiewende vorantreiben. Der Gemeinderat hatte über zwei Punkte zu entscheiden. Bei einem hat man sich schwer getan.

Allershausen – Die Gemeinde steht Bemühungen in Sachen Energiewende positiv gegenüber. Das hat sich zuletzt im Zuge eines „Quartierskonzepts“ für den Ortsteil Reckmühle gezeigt, im Zuge dessen ein ganzes Maßnahmenpaket zur Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden in Angriff genommen werden soll. Es handelt sich dabei um Themen wie Wärmedämmung und Nahwärmeversorgung (wir haben berichtet). Eine ganze Reihe von Reckmühlern wollen die Energiewende demnach aktiv mitgestalten. Sogar eine Firma, die den Fall übernehmen und ein Konzept erstellen soll, haben sie schon auserkoren. Es handelt sich um die DME Consult GmbH aus Rosenheim. Eine Präsentation im Gemeinderat stieß auf Wohlwollen.

Die gute Nachricht für die Reckmühler ist, dass die Gemeinde sich jetzt dazu entschlossen hat, die anteiligen Kosten für das Konzept zu übernehmen. Unter Abzug staatlicher Fördermittel nimmt man demzufolge gut 14.000 Euro in die Hand. Der Beschluss fiel einstimmig. Eine große Debatte fand im Gremium dazu nicht mehr statt.

Bauherr will energieautark sein

Schwer tat man sich dagegen mit dem Antrag eines Bauwerbers im Neubaugebiet „Eggenberger Feld Süd“, der ähnliches plant. Er will komplett autark sein und sein Mehrfamilienhaus so bauen, dass er, was Strom und Heizung anbelangt, unabhängig ist. Konkret geht es dem Antragsteller darum, das optimale aus seinen Photovoltaik-Dachflächen herauszuholen. Erklärtes Ziel sind 40 Kilowatt-Peak. Außerdem ist ein Langzeitspeicher auf Wasserstoffbasis geplant. „Die in Form von Wasserstoff gespeicherte Energie wird dann in den sonnenarmen Zeiten des Jahres mittels Brennstoffzelle zurück in elektrische Energie gewandelt, welche unter anderem ein hochmodernes Heizkonzept auf Wärmepumpenbasis für die Gebäudeheizung versorgen wird“, heißt es in einer Erläuterung zum Bauantrag.

Dumm nur, dass der Antragsteller dafür entsprechende Befreiungen vom bestehenden Bebauungsplan braucht. Statt einem zulässigen Dachüberstand von 0,80 Metern waren deshalb 2,02 Meter und für die Garage 1,30 Meter gewünscht. Außerdem sollte das Baufenster des Hauses durch die Terrassen- und Balkonseitenwände um jeweils 0,87 Meter überschritten werden. Das löste am Dienstag eine kontroverse Debatte aus.

Kritiker wie Josef Lerchl waren strikt dagegen – aus Gründen der Gleichberechtigung, und weil der Antragssteller das gar nicht bräuchte, wie Lerchl fand. „Auch bei 15.000 Kilowattstunden ist er autark“, argumentierte er. Außerdem widerstrebe ihm das Prinzip: „Ich bin autark, ich bin eine Insel.“ Andere, wie Bianca Kellner-Zotz (CSU), zeigten sich da schon kompromissbereiter. „Es schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust“, erklärte Kellner-Zotz. Die angestrebte Autokratie sei durchaus charmant – gerade wegen der „Wasserstofflagerung“. Die Entscheidung ging am Ende denkbar knapp aus. Zumindest was den Dachüberstand betrifft. Zehn Gemeinderäte waren dafür und neun dagegen.

Bei der Baufensterüberschreitung hatte der Antragsteller gar keine Chance. Wie er auf FT-Anfrage mitteilte, kann er sein „Leuchtturmprojekt“ trotzdem verwirklichen. Geplant ist, die Anlage nach Fertigstellung auf Anfrage besichtigen zu können. Damit die Idee Nachahmer findet und die Energiewende vorankommt.



