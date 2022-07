Radwegteilstück an der FS6 in Allershausen dank Yaskawa-Erweiterung in Sicht

Von: Andreas Beschorner

Auf einer Fläche von 80.000 Quadratmetern soll in Allershausen ein neues Gewerbegebiet ausgewiesen werden. © Fuchs

Der Bebauungsplan „Gewerbegebiet A9 Süd“, jenes Areal, auf dem Yaskawa erweitern möchte, eilt. Deswegen werden Bebauungsplan und Bauantrag gleichzeitig behandelt.

Allershausen - Noch ist der Bebauungsplan „Gewerbegebiet A9 Süd“ vom Allershausener Gemeinderat nicht beschlossen, da hatte man schon den Bauantrag für Bauabschnitt 1 auf dem Tisch liegen. Grund: Bereits im Mai 2023 soll die Lager- und Montagehalle stehen, die dann die Firma Yaskawa mieten und beziehen will. Es pressiert also. Der Zeitdruck, der bei diesem Projekt aufgebaut werde, passte freilich nicht allen Gemeinderäten. Am 2. August, wenn die Gemeinderäte in Allershausen zum letzten Mal vor der Sommerpause tagen, soll der Aufstellungsbeschluss für den B-Plan zur Gewerbegebietserweiterung endgültig erfolgen, kündigte Bürgermeister Martin Vaas nun bei der Gemeinderatssitzung an.

Weil der Investor, die Firma DIBAG Industriebau AG, aber unter Zeitdruck stehe und der künftige Mieter Yaskawa die neue Halle so schnell wie möglich benötige, sei parallel zum Bebauungsplanverfahren der Bauantrag erarbeitet worden. Wie Vaas betonte, bestehe aber erst dann Baurecht, wenn auch der Bebauungsplan genehmigt worden sei.

Gemeinderätin fühlt sich als „Erfüllungsgehilfin“ für Investoren

Der Gemeinderat stimmte denn auch dem Bauantrag zu. Allerdings fühlte sich beispielsweise Bianca Kellner-Zotz (CSU) schon fast als „Erfüllungsgehilfe“ für die Investoren. Wenn ein Verfahren auf diese Weise „durchgepeitscht“ werden soll, dann sei das wahrlich „nicht optimal“, zumal die Gemeinderäte den noch abzuschließenden städtebaulichen Vertrag mit der DIBAG erst kurz vor der Sitzung erhalten hätten und sich deshalb nicht intensiv damit auseinandersetzen konnten.

Vaas sagte, nicht-öffentliche Unterlagen würden normalerweise gar nicht per Mail verschickt, man könne den Vertrag, den die Anwälte ausgehandelt hätten und der am 26. Juli notariell beglaubigt werden soll, anschließend gerne nicht-öffentlich detailliert durchgehen. Wichtig, und das war eine der wesentlichen Botschaften, die auch im öffentlichen Teil der Sitzung angesprochen wurden: Die Firma DIBAG übernehme nicht nur die Planungskosten und auch die Kosten für den notwendigen Umbau der Kreisstraße FS6, sondern verpflichte sich zudem, den Radweg an der Ostseite der FS6 herzustellen. Wie die DIBAG im Gemeinderat zudem versicherte, habe es in dem Beteiligungsverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans keine Einwendungen oder Anregungen gegeben, die man nicht ausräumen könne. Alle Punkte und Planungen seien zudem bereits mit dem Landratsamt abgestimmt, so dass eigentlich nichts dagegen spreche, den Bebauungsplan am 2. August im Gemeinderat aufzustellen.

Aufgrund dieser Aussagen war der Gemeinderat bereit, sozusagen im Vorgriff den Bauantrag für den ersten Bauabschnitt zu genehmigen: 14,6 Meter hoch soll die Halle werden, 163 Stellplätze werden errichtet, das Gebäude bekommt eine Dachbegrünung, und eine Photovoltaik-anlage ist vorgesehen.

Wenn nun alles so läuft, wie sich das die Firmen DIBAG und Yaskawa sowie die Gemeinde vorstellen, dann soll am 26. September die endgültige Baugenehmigung durch das Landratsamt vorliegen, sollen im Herbst, konkret ab dem 4. Oktober, die Bagger anrollen und im Mai 2023 die Halle bezogen und in Betrieb genommen werden.