Schotterweg als Kompromiss für lange geforderten Radweg in Allershausen

Auf der Ostseite der FS 6 (im Bild rechts) soll nach Ansicht der SPD der Radweg gebaut werden, weil bei der geplanten Realisierung auf der Westseite nichts vorangeht. © Andreas Beschorner

Die Erweiterung des Gewerbegebiets A 9 Süd, die dafür sorgen soll, dass Yaskawa in Allershausen verbleibt, geht in die nächste Runde. Im Zentrum der Debatten: ein Radweg.

Allershausen - Der Gemeinderat Allershausen hat nach Abwägung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden beschlossen, den Flächennutzungsplan und den Bebauungsplan neuerlich auszulegen. Dabei sorgten die zugelassene Nutzung des Areals und der Radweg entlang der Kreisstraße FS 6 für Diskussionen.

Das Gewerbegebiet direkt an der A 9 in Allershausen soll, wie berichtet, um 80 000 Quadratmeter vergrößert werden. Auf der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche soll dann zunächst eine neue, 10 000 Quadratmeter große Halle entstehen, die die Firma Yaskawa dringend benötigt. So weit, so gut.

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat sieht darin nun eine große Chance, den seit langem geplanten Radweg entlang der FS6 zwischen dem Kreisel in Allershausen und der Eggenberger Autobahnbrücke zu realisieren. Was schon bei der Gemeinderatssitzung diskutiert wurde, hat die SPD-Fraktion nun auch im Nachgang schriftlich formuliert: Angesichts der Tatsache, dass beim Bau des Radweges an der Westseite der FS 6 seit 19 Jahren nichts vorangehe, weil Eigentümer nicht bereit seien, Grundstücke abzutreten „und die Mehrheit im Gemeinderat nichts von einem Enteignungsverfahren wissen will“, schlägt die SPD vor, die Planungen des Investors zu nutzen und Geh- und Radweg an der Ostseite der FS 6 zu bauen.

Dass das, so schreibt die SPD, im Gemeinderat abgelehnt worden sei, weil die Interessen der Investorenfirma Vorrang hätten, könne man nicht verstehen. Dabei sei die FS 6 mit 7200 Kfz-Bewegungen pro Tag und als Ausweichstrecke für die A 9 eine sehr gefährliche Strecke für Fußgänger und Autofahrer, werde eine Verbindung zwischen Allershausen Süd und Gewerbegebiet ebenso dringend benötigt wie eine direkte Fahrradverbindung zwischen Leonhardsbuch und dem Gewerbegebiet.

Das Argument, Radler könnten ja die Jobsterstraße nutzen, kann die SPD nicht nachvollziehen: „Verkehrswende geht anders.“ Immerhin hat man sich bei der Gemeinderatssitzung darauf verständigt, dass ein „Schotterweg“, der explizit kein ausgewiesener Radweg sein soll, auf der Ostseite der FS 6 eine Möglichkeit wäre. Die muss aber noch in den mit dem Investor auszuhandelnden und abzuschließenden städtebaulichen Vertrag aufgenommen werden.

Ein anderes wichtiges Thema war die künftige Nutzung des neuen Gewerbegebiets: Wie Bürgermeister Martin Vaas mitteilte, sei kurzfristig nach Rücksprache mit dem Investor der Passus eingefügt worden, dass im Bebauungsplan die hauptsächliche Nutzung als Logistik-Standort ausgeschlossen sei. Das war den Gemeinderäten wichtig, weshalb Bianca Kellner-Zotz (CSU) auch nicht begeistert darüber war, dass für das letzte Drittel des Areals noch keine Nutzung feststeht. Durch den jetzt aufgenommenen Passus wird sich zumindest auf dem jetzt zur Bebauung anstehenden Gelände keine Spedition ansiedeln können. Ein erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Lkw ist also ausgeschlossen.

Am Ende beschloss der Gemeinderat, gemäß des üblichen Prozederes bei solchen Verfahren sowohl den Flächennutzungsplan als auch den Bebauungsplan neuerlich auszulegen.

