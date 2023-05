Solarthermie: Gemeinderat Allershausen sagt Nein zu nachträglichem Antrag von Hausbesitzer

Von: Nico Bauer

Eine PV-Anlage am Eggenberger Feld landete jetzt nachträglich auf dem Tisch des Gemeinderats Allershausen. © Marijan Murat

Erst bauen, dann nachträglich beantragen: Das geht nicht, findet der Gemeinderat Allershausen - und hat eine aufgeständerte Solarthermieanlage abgelehnt. Jetzt ist der Bauherr am Zug.

Allershausen – Nach jahrelangen Planungen wurde im vergangenen Jahr intensiv gebaut. Mindestens in einem Fall jedoch nicht so, wie es der Bebauungsplan sowie der eingereichte Bauantrag vorsahen. Nun hat der Gemeinderat beschlossen, dass eine an einem Dach aufgeständerte Solarthermieanlage im Eggenberger Feld zurückgebaut werden muss. Der Gemeinderat hatte einen Präzedenzfall, der durch die nachträgliche Beantragung besonders brisant war.

Aufgeständerte Anlage auf dem Dach: Ertrag soll laut Installateur höher sein

Letztlich verweigerte das Gremium die nachträgliche Genehmigung der bewussten Abweichung vom Plan. In den Festsetzungen zu dem Bebauungsplan am Eggenberger Feld wurde geregelt, dass die Solarpaneele auf den Dachflächen aufliegen müssen. So handelten auch viele der Familien, die von der Gemeinde die Baugrundstücke erwarben. Ein Bauherr hatte sich mit seinem Freisteller-Antrag auf dem Papier auch an die Vorgaben gehalten. Da alle Bedingungen des Bebauungsplans eingehalten wurden, gab es die Genehmigung automatisch. Tatsächlich wurden die Solarpaneele aber nicht an die Dachneigung angeglichen, sondern aufgeständert. Das fiel kürzlich Mitarbeitern der Bauverwaltung auf, sodass die Diskussion um ein illegales Bauelement angestoßen war.

Der Bauherr stellte also nachträglich den Antrag, die mit 33 Grad Neigung installierte Solarthermieanlage zu genehmigen. Der Installateur wies darauf hin, dass man den Winkel für den optimalen Ertrag wählte und bei den Paneelen zu dem mit zehn Grad geneigten Dach einen Qualitätsverlust von 50 Prozent mit sich bringen würde. Zudem hätte man bei der deutlich flacheren Installation weitere Probleme durch Verschmutzung, Blütenstaub oder im Winter länger liegen bleibenden Schnee.

29 von 30 Leuten haben sich an Vorgaben gehalten - einer nicht

Die Verwaltung machte zu dem Antrag deutlich, dass sich alle anderen Bauherren an die Vorgaben hielten und noch keine Befreiung dieser Art erteilt wurde. „29 von 30 Leuten halten sich daran und einer eben nicht“, sagte Bürgermeister Martin Vaas. Er schlug deshalb vor, dass im Sinne der Gleichbehandlung die Gemeinde hart bleibt und die Bauabweichung nicht nachträglich genehmigt. Das unterstützte auch 2. Bürgermeister Manuel Mück: „Man kann sich vor dem Bau ausreichend informieren und die anderen haben es auch geschafft. Ich bin nicht dabei, jetzt etwas im Nachhinein zu genehmigen.“ Nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates wurde der Antrag auf Genehmigung der bestehenden Anlage abgeschmettert. Der Hausbesitzer muss die Solarpaneele nun angleichen oder ganz zurückbauen lassen.

