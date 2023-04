Spannender Vortrag in Allershausen: „Cluster-Kopfschmerz“ ist kaum auszuhalten

Aufklärungsarbeit: (v. l.) Vize-Bürgermeister Manuel Mück, Bürgermeister Martin Vaas, Dr. Katharina Kamm, Andrea Sommer-Fackler und Jakob C. Terhaag © Fischer

In Allershausen fand jetzt ein eindrucksvoller Info-Abend zum Thema „Clusterkopfschmerz“ statt. Ein Schmerz, der kaum auszuhalten ist.

Allershausen – Erich Irlstorfer, CSU-Abgeordneter im Bundestag und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit, hat die Kampagne „Seltene Erkrankungen Bayern“ (SEB) ins Leben gerufen. Jetzt gab es Infos zu einer dieser furchtbaren Krankheiten.

Es sind fürchterliche, kaum auszuhaltende und zermürbende Schmerzen. Menschen die unter „Clusterkopfschmerzen“ leiden, immerhin etwa 70 000 in Deutschland, wissen oft nicht mehr ein noch aus. Das verdeutlichte ein Video, das eine Patientin während einer „Clusterkopfschmerz“-Attacke zeigte.

Es handelte sich um eine junge Frau, die unter ärztlicher Aufsicht bewusst auf Schmerzmittel verzichtet hatte. Sie lag auf einem Bett, krümmte sich und brüllte vor Schmerz. Das ging über Minuten so. Und sicher auch noch länger – hätte Andrea Sommer-Fackler, selbst von der Krankheit betroffen und Vorstandsmitglied des Bundesverbands Clusterkopfschmerz-Selbsthilfegruppen e. V. (CSG), nicht abgeschaltet.

Danach war wohl jedem der gut 20 Anwesenden im Nebenzimmer des Gasthofes Obermeier klar, dass es sich hier nicht um Kopfschmerz im herkömmlichen Sinne handelt. Denn eine Attacke kann zwischen 15 und 180 Minuten anhalten, wie Dr. Katharina Kamm vom Uniklinikum München in ihrem Referat ausführte. Demnach ist die seltene Krankheit im amerikanischen Sprachgebrauch nicht umsonst unter dem Begriff „Suicide Headache“ (übersetzt heißt das „Selbstmord-Kopfschmerz“) bekannt. Patienten zufolge fühlt es sich an, als wenn ein glühendes Eisen im Auge herumgedreht werde.

Clusterkopfschmerz, was ist das genau? Für die Antwort auf diese Frage interessierten sich rund 20 Gäste in Allershausen. Fotos: Fischer © Fischer

Es gibt noch keine spezifischen Medikamente

Es gibt zwar Mittel und Methoden, die Linderung bringen, aber die Krankheit ist bei Weitem nicht ausreichend erforscht, und man verfügt praktisch über keine spezifisch für Clusterkopfschmerz entwickelten Medikamente. Ein Unding und eine Unverschämtheit, wie Jakob C. Terhaag, ebenfalls Betroffener und Generalsekretär des CSG-Bundesverbandes sagte. Demnach hätten Pharmaproduzenten erklärt, dass sich das für „die paar Hansel“ einfach nicht rentiere. „Wir brauchen mehr Geld für die öffentliche Forschung“, forderte Terhaag deshalb.

Laut Kamm hilft es gut gegen den Schmerz, 110-prozentigen Sauerstoff einzuatmen. Die meisten Medikamente, die aktuell verschrieben würden, seien Migräne-Präparate. Am besten seien „Triptane“, die in Form von Spritzen oder als Nasenspray verabreicht werden. Als Prophylaxe sind inzwischen sogenannte CGRP-Antikörper zugelassen. Darin liegt laut Kamm die große Hoffnung, dieser Krankheit auf Dauer ihren Schrecken zu nehmen.

Mit als Hauptproblem stellte sich die Diagnose heraus. Es kann Jahre dauern, bis die Krankheit als solche überhaupt festgestellt wird. Kamm riet bei Verdacht auf Clusterkopfschmerz, unbedingt einen Neurologen aufzusuchen oder sich an Kopfschmerzzentren zu wenden.

Aufklärungsarbeit leisten

Irlstorfer, der nicht persönlich anwesend sein konnte und online teilnahm, sieht jedenfalls Handlungsbedarf, die seltenen Erkrankungen ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Im Wahlkreis sind insgesamt 60 Veranstaltungen dazu geplant. Aktuell gibt es rund 8000 sogenannte „Seltene Erkrankungen“ und vier Millionen Betroffene in Deutschland, allein in Bayern sind es 650 000. Grund, Aufklärungsarbeit zu betreiben, gibt es also mehr als genug.

