Der Spatenstich für 7,6-Millionen-Kindergarten in Allershausen ist gesetzt

Ein freudiges Ereignis für die Gemeinde

Frohe Mienen: im Baugebiet Eggenberger Feld Süd in Allershausen wurde der Spatenstich für den neuen Gemeinde-Kindergarten gesetzt.

Allershausen - Die Sonne strahlte. Und das war passend. Denn schließlich hatte man sich am Dienstag zu einem freudigen Ereignis im Baugebiet Eggenberger Feld Süd eingefunden: Spatenstich für den neuen gemeindlichen Kindergarten in Allershausen. Die ersten vier Gewerke hat die Gemeinde bereits ausgeschrieben und vergeben, bevor sich die Verantwortlichen und Beteiligten jetzt also zum offiziellen Baubeginn trafen.

Eine große Investition

Rund 7,6 Millionen Euro werden in den kommenden Monaten an der Jobsterstraße verbuddelt und verbaut – eine große Investition, für die die Gemeinde Allershausen aber nicht nur Zuschüsse, sondern auch fünf Kindergartengruppen bekommt. Wichtig: Neben der normalen und üblichen Förderung von Kindertagesstätten durch den Freistaat erhält man auch weitere Zuwendungen dafür, dass nach den Plänen der Arbeitsgemeinschaft Goldbrunner und Dantele das Gebäude in Holzbauweise errichtet wird. Ob man freilich mit der derzeit geschätzten Summe auskommen wird, steht angesichts der Preissteigerungen auf dem Bausektor noch in den Sternen. Dessen war sich der Allershausener Gemeinderat in all seinen bisherigen Beratungen und Beschlüssen bewusst.

Zukunftsweisendes Konzept

Das Konzept ermöglicht es, dass später einmal, falls notwendig, das Haus mit seinen derzeit fünf Gruppen um weitere zwei Gruppen erweitert werden kann – in einer stetig wachsenden Kommune wie Allershausen ein durchaus wichtiger Faktor bei der Kita-Planung. Wenn alles läuft wie vorgesehen, dann ist die Fertigstellung des neuen Kindergartens so geplant, dass man zum Kindergartenjahr 2024/2025 den Betrieb aufnehmen wird. Besonders darauf freuen dürfen sich dann auch diejenigen Kinder, die bis dahin in den beiden Containern beim Kindergarten Spatzennest untergebracht sind: Sie werden nämlich dann als die ersten beiden Gruppen in die neuen Räume im Eggenberger Feld umziehen. Und auch dann wird sicher wieder die Sonne scheinen – zumindest im übertragenen Sinn.