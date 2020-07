Sperrung der Autobahn-Anschlussstelle Allershausen:  Staatliches Bauamt überbringt Infos persönlich

Vertreter des Staatlichen Bauamts Freising werden am kommenden Montag die von der Autobahn-Anschlussstelle-Sperrung betroffenen Anlieger einen Besuch abstatten.

Allershausen– Am Montag bekommen die von der Sperrung des Autobahnanschlusses Allershausen direkt betroffenen Anlieger Besuch: Vertreter des Staatlichen Bauamtes werden kommen, um den teils erbosten Anliegern – vor allem den Hoteliers und Gewerbetreibenden – wichtige Informationen zu überbringen. „So besteht auch die Gelegenheit für ein persönliches Gespräch, indem weitere Fragen direkt vor Ort geklärt werden können“, hat nun das Staatliche Bauamt bekanntgegeben. Angesichts des Unmuts der Betroffenen über die ab 24. Juli geltende Vollsperrung der Ein- und Ausfahrt der A9(wir haben berichtet) dürften es viele und lange Gespräche werden.

Corona „war nicht einplanbar“

Das Staatliche Bauamt hat jetzt noch einmal betont, „dass derart komplexe Bauvorhaben und Bauabläufe, die größtenteils unter laufendem Verkehr und ohne Sperrungen durchgeführt werden, mindestens eineinhalb bis zwei Jahre im Vorfeld geplant und festgelegt werden. Kurzfristige Änderungen und Verschiebungen im Bauablauf sind meist nicht möglich.“ Die Corona-Krise stelle da einen Akt „höherer Gewalt“ dar, dessen Ausmaße sowie dessen Auswirkungen „lange Zeit nicht absehbar und daher auch nicht in die Fortführung des Projektablaufs einplanbar“ waren.

Mehrfache Sperrungen verhindert

Das Infoblatt, das am Montag verteilt wird, spricht nicht nur nochmals die Maßnahmen während der Sperrung an, sondern wendet sich auch direkt an die Anlieger: „Wir – Staatliches Bauamt Freising, Gemeinde Allershausen, Autobahndirektion Südbayern – sind uns bewusst, dass die Umstände für Sie vor Ort, gerade auch unter Berücksichtigung der sich erst langsam beruhigenden Corona-Krise, durchaus schwierig und die weiträumigen Umleitungen für Sie und Ihre Lieferketten mit mehr Zeit und Aufwand verbunden sind. Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnte leider keine frühzeitige öffentliche Bürgerinformationsveranstaltung stattfinden. Dennoch bitten wir um Ihr Verständnis und Ihre Geduld für die unvermeidbaren Arbeiten.“ Und dann noch eine Bitte um Verständnis: „Die Entscheidung für diesen Bauablauf wurde von den Verantwortlichen getroffen, um eine möglichst kurze Gesamtdauer des Projekts zu gewährleisten und mehrfache, längere Sperrungen dieses Bereiches zu vermeiden.“

Die verschiedenen Umleitungsstrecken

1. Fahrtrichtung Nürnberg Ausfahrt:

. Fahrtziel Allershausen-West (Gewerbegebiet Kammerfeld / Westseite A9): Am Autobahnkreuz Neufahrn auf die A92 Fahrtrichtung München auffahren. Ausfahrt an der Anschlussstelle Unterschleißheim. Entlang der beschilderten Umleitung der B13 Richtung Hohenkammer folgend und dort über die St 2054 nach Allershausen-West.

. Fahrtziel Allershausen-Ost (Ort / Ostseite A9): Ausfahrt an der Anschlussstelle Pfaffenhofen, der beschilderten Umleitung folgend über Niederthann, Entrischenbrunn, Paunzhausen, Aiterbach nach Allershausen-Ost.

2. Fahrtrichtung München Ausfahrt:

. Fahrtziel Allershausen-West (Gewerbegebiet Kammerfeld / Westseite A9): Ausfahrt an der Anschlussstelle Pfaffenhofen der beschilderten Umleitung U72 folgend, entlang der B13 bis Hohenkammer und über die St 2054 nach Allershausen-West.

. Fahrtziel Allershausen-Ost (Ort / Ostseite A9): Ausfahrt an der Anschlussstelle Pfaffenhofen der beschilderten Umleitung folgend über Niederthann, Entrischenbrunn, Paunzhausen, Aiterbach nach Allershausen-Ost.

3. Fahrtrichtung Nürnberg Einfahrt

. Ausgangspunkt Allershausen-West (Gewerbegebiet Kammerfeld / Westseite A9): Der beschilderten Umleitungsstrecke U29 zur Anschlussstelle Pfaffenhofen folgend. Dort in Fahrtrichtung Nürnberg auf die A9 auffahren.

. Ausgangspunkt Allershausen-Ost (Ort / Ostseite A9): Über Aiterbach, Paunzhausen nach Entrischenbrunn. Von dort der beschilderten Umleitungsstrecke der U29 folgend zur Anschlussstelle Pfaffenhofen fahren und in Fahrtrichtung Nürnberg auf die A9 auffahren.

4. Fahrtrichtung München Einfahrt:

. Ausgangspunkt Allershausen-West (Gewerbegebiet Kammerfeld / Westseite A9): Entlang der beschilderten Umleitung der St 2054 nach Hohenkammer folgend, weiter auf die B13 Richtung Fahrenzhausen/Lohof. An der AS Unterschleißheim auf die A92 Fahrtrichtung Landshut auffahren. Am AK Neufahrn auf die A9 in Fahrtrichtung München auffahren.

. Ausgangspunkt Allershausen-Ost (Ort / Ostseite A9): Über Aiterbach nach Paunzhausen und Entrischenbrunn. Von dort der beschilderten Umleitungsstrecke der U29 folgend zur AS Pfaffenhofen fahren und in Fahrtrichtung München auf die A9 auffahren.

Anlieger dürfen passieren

Wichtig: Die Zufahrt zu Gewerbe und Wohnhäusern durch die Baustelle ist nach Rücksprache mit der vor Ort tätigen Baufirma für Anlieger frei. Ausgenommen sind Asphalteinbautage bis zur Aushärtung der Asphaltschichten! Die Baufirma wird die genauen Asphalteinbautage vor Beginn der Arbeiten allen Betroffenen mitteilen. Auch der Geh- und Radverkehr sowie der öffentliche Nahverkehr wird umgeleitet. Die Umleitungen sind beschildert.

Lesen Sie auch: Die Vollsperrung ist auch laut Gemeinde Allershausen unvermeidlich.