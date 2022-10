Straße zwischen Aiterbach und Unterkienberg soll gescheit befahrbar, aber keine Rennstrecke werden

Von: Andrea Beschorner

Straßenschäden wie hier sind auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Aiterbach und Unterkienberg zu finden (Symbolbild). © Patrick Pleul/dpa

Die Ortsverbindungsstraße Aiterbach-Unterkienberg ist in einem jämmerlichen Zustand: Spurrillen, abgesackte Bankette, ein Flickwerk. Es gibt Pläne, das zu ändern.

Allershausen - Bürgermeister Martin Vaas schickte in der Sitzung am Dienstag voraus, dass eine Entscheidung in der Sitzung nicht getroffen werden wird, weil es im Vorfeld noch einige Dinge zu klären und abzuwarten gelte. Dabei spielte Vaas auch auf den Besuch in Allershausen von Verkehrsminister Christian Bernreiter an, bei dem die Kommunalpolitiker der westlichen Landkreisgemeinden einen Punkt stark kritisiert hatten: Die derzeitigen Voruntersuchungen für eine Umfahrung der Gemeinde Allershausen basieren auf einer Verkehrszählung im März.

Diese hatte an nur einem Tag stattgefunden, was damals sowohl Kirchdorfs Bürgermeister Uwe Gerlsbeck, als auch Allershausens Gemeinderätin Bianca Kellner-Zotz sauer aufstieß. Deren Kritik hat nun gefruchtet: Seit Dienstag wird erneut gezählt, dieses Mal an drei Tagen. Im nächsten Schritt wird die Trassenführung festgelegt und, drauf ausgerichtet, das Planfeststellungsverfahren eingeleitet.

Bevor Trassenführung nicht feststeht, macht Sanierung keinen Sinn

Und genau die Trassenführung, die noch nicht vorhergesehen werden kann, war am Dienstag bei der Vorstellung des Planungsstands der Gemeindeverbindungsstraße Aiterbach – Unterkienberg, ein Problem: „Wenn sich die Verantwortlichen für die Nordtrasse entscheiden sollten, spielt diese Straße, über die wir heute sprechen, eine große Rolle“, erklärte Bürgermeister Vaas. Denn dann würde die Straße zur Staatsstraße ausgebaut werden, weil in dem Bereich dann in Aiterbach eine Autobahnanschlussstelle vorgesehen wäre.

Dennoch stellte Planer Schönenberg die verschiedenen Varianten vor. Seit 1977 sei er bereits mit seinem Ingenieurbüro für die Gemeinde Allershausen tätig. Und seither kenne er diese Gemeindeverbindungsstraße als Problemfall. „Als ich die Straße vor etwa 40 Jahren mit dem damaligen Bürgermeister Winkler abgelaufen bin, habe ich schon dieselben Schäden vorgefunden, wie heute“, erinnerte sich Schönenberg. Seither wird mal hier nachgebessert, mal dort das Bankett mit geringem Aufwand wieder einigermaßen befahrbar gemacht.

Es handelt sich bei der Straße um 2,2 Kilometer Strecke mit einer vier Meter breiten Fahrbahn und relativ schmalen Banketten, die – durch das Ausweichen im Begegnungsverkehr – abgesackt sind, wie der Planer anhand von Fotos veranschaulichte.

Vollausbau verleitet zum Rasen und ist nicht gewünscht

Neben einem Vollausbau, den weder der Gemeinderat noch die Bewohner der beiden Ortsteile möchten, um die Straße nicht zur Rennstrecke auszubauen, stellte Schönenberg unter anderem auch eine Variante vor, die er dem Gremium ans Herzen legen würde. Die Kosten hierfür lägen bei 4,36 Millionen Euro inklusive der Entsorgung des Unterbaus. Hinzu käme der Grunderwerb, denn aktuell seien zwar die Straße und ein Teil der Bankette im Gemeindebesitz. Die Böschungen seien jedoch fast alle nur zum Teil auf Gemeindegrund, diesen Missstand würde man im Zuge des Straßenausbaus gerne beheben.

Das Planungsbüro hat nun in dem favorisierten Vorschlag eine Fahrbahnbreite von 3,50 Metern vorgesehen, sowie an beiden Fahrspuren ein jeweils ein Meter breites Kiesbankett. An insgesamt acht Stellen auf der Gesamtstrecke soll die Straße auf sechs Meter verbreitert werden, durch diese Buchten sei zwar Begegnungsverkehr möglich, aber man würde die Straße nicht, wie beim Vollausbau mit einer Gesamtfahrbahnbreite von neun Metern, optisch zur Rennstrecke machen.

Alle Vorarbeiten sollen jetzt gemacht werden

Da die Gemeinde abwarten will, für welche Trasse der Ortsumfahrung sich das Straßenbauamt entscheidet – was bis zum Frühjahr 2023 dauern werde – schlug Schönenberg vor, zwischenzeitlich Gespräche bezüglich des Grunderwerbs zu führen und vonseiten des Planungsbüros abzuklären, wie viel staatliche Zuschüsse möglich seien. Seiner Einschätzung nach wären es wohl 30 bis 40 Prozent. Bürgermeister Martin Vaas möchte zudem das Gespräch mit den Menschen der beiden Ortsteile führen, bei denen auch die betroffenen Grundstückseigentümer dabei sein sollen. „Und wenn die Nordtrasse rausfällt, gehen wird das an“, so Vaas.

