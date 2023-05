Politikerrunde in Allershausen: Heizen mit Holz bleibt zukunftsfähig

BBV fordert Antworten von Landtagspolitikern

Eine hitzige Diskussion zum Gebäudeenergiegesetz gab‘s mit Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann in Allershausen.

Landkreis – Es ist aktuell in Bayern das Aufreger-Thema Nummer 1: Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), in der, vereinfacht gesagt, ein Verbot von reinen Holzheizungen in Neubauten und sehr hohe Hürden für Bestandsbauten enthalten sind. Der Hintergrund: Holzenergie gilt in dem Gesetzesentwurf nicht als regenerative Energieform, was für viele Menschen, ob nun Waldbesitzer oder nicht, schlichtweg nicht nachvollziehbar ist.

In Allershausen trafen sich am Montagvormittag Landwirte, Politiker, die Forstwirtschaftliche Vereinigung Oberbayern und der Bayerische Bauernverband (BBV) zu einer lebhaften Diskussion unter freiem Himmel. Dabei kochten auch einige Gemüter über, und einige Politiker ruderten zurück.

Das Wetter war bestens, die Stimmung am Huber-Hof eher mäßig – denn so recht begreifen, was mit dem GEG-Entwurf und der Ausklammerung von Holz als regenerative Energieform gewonnen werden soll, konnte von den anwesenden Betroffenen niemand so recht. Die Rechnung ist nämlich relativ einfach: Ab 2024 muss, so der aktuelle Plan, konsequent auf erneuerbare Energien beim Heizen und bei der Warmwasserbereitung gesetzt werden. Eine neu eingebaute Heizung muss deshalb mit mindestens 65 Prozent regenerativer Energie, wie etwa Solarenergie, betrieben werden. Heißt im Umkehrschluss: Nur 35 Prozent dürfte per Holz als nicht regenerative Energieform zugeheizt werden – womit etwa reinen Hackschnitzelheizungen schlichtweg der Garaus gemacht werden würde.

Ralf Huber, Bezirkspräsident vom BBV Oberbayern, wirkte anfänglich noch gelassen, allerdings änderte sich seine Tonlage bei der eröffneten Diskussion mit dem Fraktionsvorsitzenden der Landtags-Grünen Ludwig Hartmann und den Landesvorsitzenden der FDP Bayern, Martin Hagen, zügig. „Das Gesetz stößt uns sehr sauer auf, wir haben dafür keinerlei Verständnis. Ich sag’s Euch – der Gesetzentwurf ist komplett falsch.“ Huber wurde aber noch deutlicher: „Wo habt Ihr eigentlich die ausgegraben, die das vorgeschlagen haben? Da muss man doch nachdenken, bevor man so etwas raushaut und die Leute verunsichert. Es ist noch nicht lang her, da seid ihr uns hinten reingekrochen. Setzt Euch jetzt bitte für die Leute ein.“

Hartmann versuchte, die Wogen zu glätten und verfiel in einen Erklärungsmodus: „Der Hauptgedanke des Gesetzentwurfs ist doch, weg von den fossilen Energien. Bei Neubauten werden Wärmepumpen die wichtigste Rolle spielen. Die Wärmewende werden wir nicht mit Holz decken können, so ehrlich müssen wir sein.“

Reingegrätscht wurde bei den Erklärungsversuchen von Siegfried Jäger, dem Bezirkspräsident vom Bayerischen Bauernverband Niederbayern: „Sagt mal, sind die Grünen eigentlich noch zurechnungsfähig? Da draußen kocht es überall gerade brutal!“ Und dann sagte Hartmann plötzlich etwas, mit dem die Anwesenden wohl nicht gerechnet hätten: „Ja, wir wollen Holz zu den 65 Prozent regenerativer Energie anrechnen, also zur festen Biomasse.“ Weil Jäger seinen Ohren nicht traute, fragte er sicherheitshalber nochmal nach: „Die energetische Holzverwendung bleibt also zukunftsfähig?“ „Ja“, bestätigte Hartmann und weiter: „Natürlich – auch wenn wir nicht alle Häuser mit Holz heizen werden können.“ Was Hartmann nicht sagte, aber der Umkehrschluss ergeben würde: Eine Hackschnitzelheizung wäre dann im Grunde zu 100 Prozent mit regenerativer Energie abgedeckt.

Was im Gesetzesentwurf laut Hartmann auch noch geändert werden sollte: Die Gebäudezahl-Regelung für Nahwärme in puncto Förderungen sollen herausfallen, wie auch eine unmissverständliche Regelung für Neuanschlüsse an Wärmenetze dazukommen – sodass eben Gebäude weiter an diese Netze angeschlossen werden können, was aktuell ein großer Unsicherheitsfaktor sei. Jäger wollte es genau wissen und fragte nach: „Habt ihr dann schon Änderungsanträge gestellt?“ „Wir haben das öffentlich gesagt, ja, es wird nachgebessert“, so die Antwort von Hartmann.

Während Hagen bereits anfangs betonte, dass die FDP bei dem Gesetzesentwurf auf keinen Fall mitgehen werde, suchte auch MdB Leon Eckert nach Verständnis bei den aufgebrachten Gemütern: „Wir wollen ja nicht über die Leute hinweg fahren, da ist ein Fehler passiert, und den müssen wir jetzt korrigieren. Im Neubau ist aller klar, im Bestand wir es kompliziert. Das müssen wir jetzt halt auskarteln.“ „Holz ist einfach die natürlichste Ressource der Welt, das haben wir seit tausend Jahren und wächst vor unserer Tür. Ich frag mich, weshalb wir überhaupt darüber diskutieren“, sagte Huber abschließend.

Wie sich jetzt allerdings der Gesetzesentwurf entwickelt, was rein- und rausgenommen wird, steht auch nach dem Gespräch in Allershausen nicht wirklich fest. „Mal schauen, was jetzt passiert“, so Huber im Gespräch mit dem FT. Eines steht für Huber aber so und so fest: Holz muss als regenerative Energieform samt sämtlichen Fördermöglichen bestehen bleiben.

Richard Lorenz

