Trotz Krisen: Allershausen geht’s finanziell noch gut

Von: Andreas Beschorner

Der Finanzplan der Gemeinde Allershausen für das Jahr 2023 ist fertig. Jetzt muss ihn nur noch der Gemeinderat absegnen. © Andreas Beschorner

Die Haushaltsvorberatungen in der Gemeinde Allershausen sind abgeschlossen. Der Finanzplan für das laufende Jahr muss nun vom Gemeinderat abgesegnet werden. Die Rücklagen schrumpfen.

Allershausen – Der Bürgermeister, der Gemeinderat und der Kämmerer sind sich einig: Der Gemeinde Allershausen geht es finanziell noch gut. Der Haushaltsentwurf, der am Montag von Kämmerer Manfred Bosch dem Finanzausschuss vorgelegt wurde, sieht zwar eine Rücklagenentnahme in Höhe von 6,4 Millionen Euro vor, doch trotzdem hat man am Jahresende 2023 noch 4,8 Millionen auf der hohen Kante. Der Haushaltsentwurf wurde dem Gemeinderat einstimmig zur Annahme empfohlen, der am 28. Februar das Zahlenwerk absegnen soll – und wohl wird. 14 Millionen Euro umfasst der Verwaltungshaushalt, 12 Millionen Euro der Vermögenshaushalt – und damit steigt das Gesamtvolumen des Etats gegenüber 2022 um sechs Millionen Euro. Weitere wichtige Kennzahlen, die Bosch präsentierte: Die Steuerkraft der Gemeinde liegt 2023 bei 1413 Euro, was Rang neun unter den 24 Landkreisgemeinden bedeutet (2022 lag man noch auf Platz sieben).

Schlüsselzuweisungen wird die Gemeinde nicht bekommen, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind mit 3,7 Millionen angesetzt, nachdem das Rechnungsergebnis 2022 bei vier Millionen Euro lag. Größter Einnahmeposten wird wieder der Anteil an der Einkommensteuer mit 4,75 Millionen Euro sein. Und dann ist da noch die Kreisumlage: Ausgehend von einer Erhöhung dessen, was man an den Landkreis abführen muss, auf 49,9 Prozentpunkte wird die Gemeinde heuer 4,2 Millionen Euro auf das Konto des Kreises überweisen.

Dennoch schafft man es, dem Vermögenshaushalt knapp eine halbe Million Euro zuzuführen. Die größten Brocken im Vermögenshaushalt sind vier Millionen Euro Baukosten für den Kindergarten im Eggenberger Feld, 800 000 Euro für den Bau der Glonnbrücke und 2,2 Millionen Euro für den Kommunalen Wohnungsbau. Eine Darlehensaufnahme in Höhe von zwei Millionen Euro ist nur für den Fall vorgesehen, dass man bestehende Bausparverträge in Anspruch nimmt.

Bürgermeister Martin Vaas (PFW) sagte, der Etat der Gemeinde sei heuer noch unproblematisch, man stehe finanziell gut da. 2. Bürgermeister Manuel Mück (CSU) sieht das ebenso: „Momentan geht’s uns noch gut“, was in seinen Augen vor allem an den guten und trotz Krisen stabilen Einnahmen aus der Gewerbesteuer liege. 3. Bürgermeister Josef Lerchl (SPD) teilte diese Einschätzung. Was Lerchl besonders freute waren 670 000 Euro, die man 2023 für Photovoltaikanlagen auf Dächern gemeindlicher Gebäude vorsieht. Die in 2022 angesetzten 200 000 Euro seien ja nicht ausgegeben worden. „Vielleicht klappt es ja heuer.“

Dass man 4,2 Millionen Euro an den Landkreis überweise, der 2020 beschlossene Express-Bus X610 von Mainburg bis Garching aber noch immer nicht installiert sei und auch der Schulbus zur Realschule Gute Änger nach wie vor noch ein Ärgernis sei, stieß Josef Lerchl hingegen sauer auf.

Diskussionen über das Zahlenwerk gab es am Montag im Finanzausschuss nicht, Projekte und Investitionen wurden nicht gestrichen und nicht gekürzt. Im Gegenteil: In den Haushalt aufgenommen wurde die Anschaffung eines neuen und mobilen Rednerpults. Das gute Stück, an dem der Bürgermeister bei Bürgerversammlungen und anderen Veranstaltungen stand, hat schon 30 bis 40 Jahre auf dem Buckel. Jetzt sei Zeit für ein neues Pult. Geschätzte Kosten: 5000 Euro. Wie gesagt: Der Gemeinde Allershausen geht es finanziell noch gut.

