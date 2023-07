TSV Allershausen nimmt erste Padel-Anlage im Landkreis in Betrieb

Von: Nico Bauer

Teilen

Auf den zwei mobilen Anlagen neben dem Fußballplatz kann aktuell Padel-Tennis gespielt werden. © Bauer

Die erste Padel-Tennis-Anlage des Landkreises Freising hat den Betrieb aufgenommen. Seit wenigen Tagen wird in den blauen Käfigen des TSV Allershausen gespielt. Und die mobile Anlage kommt gut an.

Allershausen – In den vergangenen Jahren haben sich schon mehrere Sportarten neu erfunden mit Varianten, die klassische Wettbewerbe attraktiver und hipper machen. So sollen neue Disziplinen neue Nutzer ansprechen. Ein ganz junger Trend ist das Padel-Tennis, was eine Mischung aus Tennis und Squash ist. Für Dennis Henning, den Vorsitzenden des TSV Allershausen, war das Projekt eine Herzensangelegenheit. Schließlich kommt er aus der Tennisabteilung und war treibende Kraft bei der Installation eines Tennis-Profiturniers. Nun sieht er im Padel-Tennis enormes Potenzial.

Der Sport wird in der Regel zu viert gespielt und ist durch die kleineren Schläger und andere Bälle wesentlich langsamer als Tennis. Durch das herausgenommene Tempo und die geringere Spielfläche können beispielsweise Kinder schneller den Sport beherrschen oder auch Senioren bis ins hohe Alter länger spielen. Der Vorsitzende des TSV Allershausen sieht so die Möglichkeit, den Verein noch breiter aufzustellen und die Angebote für die Mitglieder sinnvoll zu erweitern.

Begeistert von dem neuen Sport-Angebot ist Allershausens TSV-Chef Dennis Henning. Er war die treibende Kraft bei der Installation der mobilen Anlagen. © Bauer

Vorstand Dennis Henning und ein paar Freunde aus dem Verein fuhren auf eine große Padel-Anlage in Unterföhring und probierten die neue Trendsportart aus. Die Resonanz war überragend: Vom ersten Ballwechsel an machte das Spiel den Allershausenern jede Menge Spaß. Für den Start auf dem Sportplatz mit der Laufbahn wurden nun zwei mobile Anlagen auf Platten installiert. Diese bieten bereits für diesen Sommer alle Möglichkeiten. Über die Internetseite des Vereins (www.tsv-allershausen.de) können die Plätze gebucht werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Durch die Lage an der Autobahn sowie in der Reichweite der Städte Dachau oder Freising verspricht sich Henning einige Sport-Besucher von außerhalb. Mittelfristig soll das Padel-Tennis auf der Sportanlage am Amperknie einen anderen Standort bekommen. Die Tenniskäfige sollen fest in eine Grünanlage gebaut werden – mit einer Überdachung und Seiten-Rollos. Somit ist von Freiluftsport über den überdachten Freiluftevent bis zur Hallennutzung alles möglich. Dann können die Plätze für Padel-Tennis ganzjährig genutzt werden.

Mit unbespannten Kunststoffschlägern und einem Ball mit weniger Druck wird Padel-Tennis gespielt. Julia Mast gefällt die neue Sportart. © Bauer

Henning möchte den TSV Allershausen mit dem Trendsport weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt machen. „Eine solche Anlage mit Überdachung gibt es meines Wissens noch nirgendwo in Deutschland“, sagt Henning. Wenn der finale Bau abgeschlossen ist, wird man auch die Teilnahme am Punktspielbetrieb anstreben und sich analog zum Tennis um die Ausrichtung eines Turniers im Rahmen der World Tour bewerben.

In Nandlstadt wird aktuell eine feste Anlage gebaut

Allershausen ist indes nicht der einzige Padel-Standort im Landkreis. Der Tennisverein Nandlstadt baut aktuell eine feste Anlage – mit enormer Eigenleistung der Mitglieder (wir berichteten). Wenn alles nach Plan läuft, soll der Spielbetrieb im August starten.

Gut zu wissen:

Der TSV Allershausen lädt am Samstag, 8. Juli, von 9 bis 16 Uhr zu einem Einführungstag ein. Interessierte am Padel-Tennis können sich den Sport sowie die Regeln erklären lassen, um es dann selbst auszuprobieren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.