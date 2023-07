Ärger im Verein: Neue Padel-Plätze des TSV Allershausen bremsen Leichtathleten aus

Des einen Freud ist bekanntlich des andern Leid: Die Padel-Plätze auf dem TSV-Gelände erfreuen die Trendsportart-Spieler. Die Leichtathleten sind aktuell eingeschränkt: Die „Kinder“-Weitsprunggrube grenzt direkt an den Käfig an.

Abteilungsleiter Hendryk Rusin ärgert sich

Von Nico Bauer schließen

Trotz anfänglicher Zustimmung missfällt dem Leichtathletik-Chef des TSV Allershausen die „Nacht-und-Nebel-Aktion“ mit den neuen Padel-Plätzen jetzt doch.

Allershausen – Die Freude war in Allershausen groß, als vor rund zwei Wochen die Padel-Tennis-Anlage eröffnet wurde – die erste im Landkreis Freising. Doch nicht jeder jubelt über die beiden Plätze auf dem TSV-Gelände, die mobil am Sportplatz installiert wurden. Leichtathletik-Abteilungsleiter Hendryk Rusin schlägt Alarm, weil die Kinder aus dem Ort nicht mehr Weitsprung üben können. TSV-Vorsitzender Dennis Henning kann die Vorwürfe nicht verstehen, schließlich habe die Leichtathletik-Abteilung dem Vorhaben zugestimmt.

Zu nahe an den Weitsprunggruben

Die beiden Plätze für Padel-Tennis wurden auf dem Sportgelände zwischen dem Fußballtor und der Laufbahn installiert – nahe der Weitsprung-Gruben. Das missfällt dem Leichtathletik-Abteilungsleiter: „Leider haben der TSV-Vorstand und einige seiner Mitstreiter den Kindern die Möglichkeit der Trainingsgestaltung auf unabsehbare Zeit genommen, indem sie in einer Nacht-und-Nebel-Aktion durch den Aufbau von Gitterwänden den Weitsprung-Anlauf unbrauchbar gemacht haben.“ Über 50 Leichtathleten seien von der Maßnahme betroffen. Es bleibe ein einziger, kurzer Anlauf an einer Wand entlang für viele Kinder. „Es ist traurig, dass heute sowas noch möglich ist“, sagt Rusin.

+ Die Weitsprung-Grube mit dem Absprungbereich für Kinder wird von der Padel-Anlage blockiert, ärgert sich Leitathletik-Chef Hendryk Rusin. © Bauer

TSV-Vorsitzender ist überrascht

Der TSV-Vorsitzende ist völlig überrascht von der Kritik: „Wir haben die Installation der Plätze im Vereinsausschuss beschlossen. Da gab es nur eine Gegenstimme, und das war nicht die Leichtathletik-Abteilung.“ Rusin habe in der Sitzung dem Projekt zugestimmt, so Henning. Überhaupt hätten die beiden Vereinsfunktionäre mehrere Gespräche geführt, so der TSV-Chef. Deshalb kann er diese Kritik nicht verstehen.

Henning hat auch kein Verständnis für die Formulierung, dass die Weitsprung-Anlage auf unbestimmte Zeit nicht genutzt werden könne. Er habe mit dem Schulleiter gesprochen und mit der Aufstellung der Padel-Tennis-Anlage auch noch das Sportfest der Schule abgewartet. „Wir reden über Einschränkungen in einem überschaubaren Bereich von vielleicht vier Wochen“, sagt Henning. Denn demnächst beginnen die Sommerferien, und im September bekommen die Plätze der Trendsportart, die eine Mischung aus Tennis und Squash ist, auch einen anderen Standort auf der Sportanlage am Amperknie.

Henning wehrt sich

Dennis Henning wehrt sich zudem gegen den Vorwurf, dass Weitsprung nicht mehr möglich sei: „Ideal für Padel-Tennis wäre die Nord-Süd-Ausrichtung der Plätze, und genau das haben wir wegen dem Weitsprung nicht gemacht. Wir haben die Plätze in Ost-West-Richtung versetzt aufgestellt, damit eine der beiden Sandgruben nutzbar bleibt.“ Diese habe einen für Kinder ausreichenden Anlauf.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Anlaufstelle sei in der Tat ausreichend, so Rusin. jedoch befinde sich der Absprungbalken an der für erwachsene Leichtathleten ausgelegten Grube mehr als einen Meter vom Sand entfernt, was für die nur 1,50 bis zwei Meter weit springenden Kinder eine Verletzungsgefahr am Grubenrand darstellt. Für Henning ist dies kein Problem: „Wir können gerne wie bei der anderen Grube die Linien für den Absprungbereich der Kinder aufkleben oder aufmalen“, schlug er vor.

Ansonsten bekam der Vorsitzende viel positive Resonanz und bereits 80 Anmeldungen für die inoffizielle Eröffnung diesen Samstag. Von 9 bis 16 Uhr können Interessierte den Padel-Sport selbst ausprobieren.