„Unendlich still...“: Vernissage auf dem Friedhof in Oberallershausen

Spooky und DJ Strohhalm von Künstler Martin Wöhrl stehen auf einer freien Grünfläche mitten im Friedhof von Oberallershausen. © Fuchs

Es ist ein besonderes Kunstprojekt: Zeitgenössische Kunst ist seit dem 1. Mai auf sechs bayerischen Friedhöfen zusehen. Einer davon ist in Oberallershausen.

Allershausen - „Unendlich still. . . – Zeitgenössische Kunst auf evangelischen Friedhöfen in Bayern“ lautet der Titel einer bayernweiten Ausstellung. Vom 1. Mai bis zum 30. September sind Kunstinteressierte auf sechs bayerische Friedhöfe eingeladen. Einer davon ist der in Oberallershausen.

Festlicher Stimmung begegnete man am vergangenen Samstagvormittag auf dem evangelischen Friedhof in Oberallershausen. Getränke, Häppchen und Blasmusik erwartete die kunstinteressierten Teilnehmer der Vernissage. Anlass hierfür war die Ausstellung „Unendlich still. . .“, organisiert vom Kunstreferat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

Das Projekt erstreckt sich über insgesamt sechs Friedhöfe in verschiedenen bayerischen Kirchenkreisen. „Wir freuen uns sehr, dass unser Friedhof für ein so bedeutendes Projekt ausgewählt wurde“, bedankte sich die Allershausener Pfarrerin Karin Volke-Klink bei der Eröffnung der Vernissage. „In meinen Augen sind Kirche und Kunst Geschwister und gehören zusammen.“

Von insgesamt 28 Kunstwerken von verschiedenen Künstlern kann man vier in Allershausen bewundern. Auch Kirchenrat Helmut Braun und Janette Witt vom evangelischen Kunstreferat waren nach Oberallershausen zur Vernissage gekommen. „Die Positionen der Kunstwerke, die wir hier in Allershausen ausgewählt haben, fügen sich wunderschön in das Gesamtbild ein“, sagte Braun. „Für uns soll ein Friedhof nicht nur ein Ort der Trauer sein, sondern auch ein Ort der Begegnung, weshalb wir unsere Kunst bewusst auf Friedhöfen platzieren.“

Von den 28 Kunstwerken wurde über die Hälfte exklusiv für „Unendlich still. . .“ angefertigt. Zwei der vier Künstler, die ihre Werke in Allershausen ausstellen, nahmen an der Eröffnung des Projekts teil. Fred Ziegler erklärte die Intuition hinter seiner gelben Skulptur mit dem Titel „Himmelsleiter“: „Die Farbe Gelb steht für mich vor allem für die Auferstehung“, so der Künstler, „für die Auferstehung ist die Leiter ein symbolisches Hilfsmittel, das sich in meinem Werk widerspiegelt.“

Etwas weniger abstrakt, aber nicht minder beeindruckend erstrahlen die beiden Engel „Spooky und DJ Strohhalm“ vom Münchner Künstler Martin Wöhrl auf dem Friedhof. „Meine Engel sind inspiriert von den typischen Strohengeln, die wir alle aus der Weihnachtszeit kennen“, erklärte der Münchner seine Werke. Der Unterschied: „Meine Engel sind jedoch überdimensional groß und aus Metall gearbeitet.“ Die beiden Himmelswesen, die sich gegenüberstehen, lassen Raum für Interpretation. „Jeder sieht etwas anderes in der Szene, das ist jedoch erlaubt und erwünscht“, sagte Wöhrl.

Die Skulptur „Himmelsleiter“ von Fred Ziegler ist zwischen den Gräbern zu finden. © Fuchs

Zwei weitere Kunstwerke findet man in der evangelischen Kirche, die an den Friedhof grenzt. Dort stellen Brigitte Schwacke und Ursula Achternkamp ihre Werke aus, die sie in naher Zukunft in Künstlergesprächen auf dem Friedhof genauer erklären werden.

Anlässlich der Vernissage war auch Dekan Christian Weigl nach Oberallershausen gekommen. „Als ältester protestantischer Friedhof in Oberbayern finde ich den Ort hier sehr passend für eine solche Ausstellung“, unterstrich er in seinen Worten zur Vernissage. „Hier stehen Kunst und Religion miteinander im Einklang.“

Bürgermeister Martin Vaas wünscht der Ausstellung viel Erfolg. „Für mich ist ein Friedhof ein Ort der Ruhe“, sagte Vaas. Und eben diese Ruhe brauche man auch, „um Kunst auf sich wirken zu lassen“.

Pascale Fuchs

