Unvermeidbare Arbeiten an der A9: Gehölzpflege kann zu Verkehrsbehinderungen führen

Stau wegen Gehölzarbeiten wird es bis Februar immer wieder auf der A 9 geben. © Thomas Plettenberg

Auf der A9 zwischen dem Autobahndreieck Holledau und der Anschlussstelle Allershausen kann es bis Ende Februar 2023 zu Behinderungen kommen. Der Grund: Gehölzpflege.

Allershausen – Seit vergangener Woche werden im Bereich der A9 zwischen dem Autobahndreieck Holledau und der Anschlussstelle Allershausen in beiden Fahrtrichtungen Maßnahmen zur Gehölzpflege durchgeführt. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch bis Ende Februar 2023 andauern. Sie sind in einzelne Abschnitte unterteilt, wobei sich Pflegeabschnitte und unbearbeitete Abschnitte abwechseln – unter Belassung des Jungbestandes. Die zuständigen Naturschutzbehörden wurden, wie die zuständige Autobahn GmbH Südbayern, informiert. Weiter wird bekannt gegeben, dass es im Zuge der Arbeiten vereinzelt „zu Spurwegnahmen und damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen kommen kann“. Grundsätzlich werde darauf geachtet, die Arbeiten nicht in die Zeiten des Berufsverkehrs zu legen.

Hintergrund der Maßnahmen

Die Maßnahmen zur Gehölzpflege werden zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, aber auch zur Erhaltung der ökologischen Funktionen des Hecken- und Gehölzbestands durchgeführt. So diene eine abgestufte Heckenstruktur als Schutz vor Wind, Schnee und Erosion. Die Autobahn Südbayern ist grundsätzlich für die Standfestigkeit der Bäume auf ihren Grundstücken verantwortlich. Darüber hinaus sind die Maßnahmen nötig, um Bauwerke und unterirdische Leitungen vor Beschädigungen durch Wurzelwerk zu schützen oder um die erforderlichen Haltesichtweiten zu gewährleisten.

In den geschlossenen Gehölzbeständen an den Autobahnen, die meist aus Sträuchern und Bäumen bestehen, wird zudem der Baumanteil oftmals zu hoch und zu dicht. Der Bestand schießt in die Höhe, während im Untergrund jedoch Lichtmangel vorherrscht. Dies führt dazu, dass sich Bäume und Sträucher nicht richtig entwickeln können und unterdrückt werden. Die Folge: Der Bestand verkahlt. Das bedeutet: Dürres, trockenes Geäst bestimmt den Untergrund und dieser wird artenarm. Zu dichte Bestände von baumartig wachsenden Gehölzen werden deshalb während der Gehölzpflegearbeiten ausgedünnt. Einzelne Bäume werden freigestellt, damit diese sich besser entwickeln und ein stabiles Grundgerüst bilden können. Auch dort, wo Gehölze auf Stock gesetzt, das heißt lediglich ein paar Zentimeter über dem Boden gekappt werden, ist die Natur – entgegen dem Anschein – nicht zerstört.

Wertvoll für Insekten, Blumen und Kräuter

Vor allem für Insekten findet sich dort schon im Frühjahr ein neues, umfangreiches Nahrungsangebot, da durch Samenflug auf den gelichteten Flächen Blumen und Kräuter neu wachsen können, die im dichten Unterholz niemals keimen könnten.

Die Sträucher treiben zudem wieder aus. Dadurch wird, wie in der Pressemitteilung erklärt wird, die Strukturvielfalt der Gehölze erhalten und ein Lebensraum für Vögel und Kleintiere geboten. Außerdem wird an geeigneter Stelle der Anteil des seltenen und ökologisch besonders wertvollen Biotoptypus ,,Stehendes Totholz” (Torso) erhöht. Dieser Torso bietet einen wichtigen Lebensraum unter anderem für Insekten, Vögel und Fledermäuse.

Die Pressemitteilung schließt mit einem Appell: „Wir bitten die Verkehrsteilnehmenden und die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für die unvermeidbaren Arbeiten.“ ft