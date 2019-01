Verdiente Medaillenflut

Ehrenamtliche erfahren in der Gemeinde Allershausen das, was für sie so wichtig ist: Wertschätzung.

Allershausen –Das Jugendblasorchester Ampertal spielte schmissig auf, der Referent für Vereine, Gemeinderat Peter Colombo, kündigte „würdige Worte“ des Bürgermeisters an, Rathauschef Rupert Popp hatte wieder einmal seine Amtskette angelegt. Denn: „Heute ist Ihr Tag“, versicherte er den ehrenamtlich Tätigen, die am Sonntag ins Rathaus geladen und gekommen waren, um Auszeichnungen für ihr Engagement entgegenzunehmen.

Drei Funktionäre bekamen für zehn Jahre ununterbrochene Tätigkeit Medaillen in Bronze, zwei für 15 Jahre Ehrenamt die Medaille in Silber, für sieben Personen waren Goldmedaillen vorbereitet, weil sie seit 20 Jahren ehrenamtlich in Vereinen und Organisationen tätig sind. Sieben Einzelsportler wurden für ihre Erfolge mit der Bronzemedaille gewürdigt, zwei Mannschaften erhielten aus den Händen von Popp die Auszeichnung in Bronze, zwei weitere in Silber.

„Verdiente Mitmenschen“ zu würdigen, „Menschen wie du und ich“, ohne die aber das gesellschaftliche Leben nicht so funktionieren würde, die auch nicht nach außen wirkten, sondern oft im Hintergrund Gutes täten – das sei der Zweck dieses Ehrungsabends, so Bürgermeister Rupert Popp in seiner Ansprache. Bereits zum 18. Mal halte man diesen Abend am letzten Sonntag im Januar ab, der inzwischen zu einer schönen Tradition geworden sei.

Alle ehrenamtlich Tätigen seien wichtig, sie alle machten Allershausen zu einer lebenswerten Gemeinde. Ohne Ehrenamt gehe es in Gesellschaft und in den Vereinen nicht, so Popp, denn oft genug seien solche Menschen da, „wo Not am Mann ist“. Popp versicherte: „Wir brauchen mehr solche Menschen wie Sie.“ All diejenigen, die an diesem Abend ausgezeichnet würden, seien „Botschafter des Ehrenamts“ und solche Persönlichkeiten, die andere ebenfalls für das Ehrenamt animierten. Und dann hatte Popp noch eine Bitte mitgebracht: „Lassen Sie in Ihrem Engagement nicht nach.“

Geehrt wurden folgende Funktionäre: Bronze: Christian Gührs, Florian Kopp (beide TSV Allershausen), Manfred Arnoldi (SPD Allershausen); Silber: Daniel Maier (FFW Leonhardsbuch), Tina Reichelt (TSV Allershausen); Gold: Stephan Hagn, Vitus Kreitmair (beide FFW Allershausen), Maria Pletl, Josef Wörmann (beide Pfarrei St. Josef), Franz Kißlinger, Franz Peretzki und Martin Hierhager (alle KSV Tünzhausen).

Bronzemedaillen gingen an folgende Einzelsportler: Andreas Nieder und Maximilian Nieder (Schützenverein Hubertus Tünzhausen), Klaus Debes, Reimund Seibert, Angelika Wilhelm, Christian Tietze und Georg Hopfenmüller (Schützenverein Diana Allershausen).

Mit Bronze wurden die Senioren I-Mannschaften Luftgewehr und Luftpistole von Diana Allershausen geehrt, Silber ging an die Stockschützen und an die Baseballer des TSV Allershausen.