Vermessen, verrechnet – geeinigt: Überraschung bei der Kläranlagensanierung in Allershausen

© Fotostand / K. Schmitt via IMAGO

Kostensteigerung

Bei der Ertüchtigung der Kläranlage war, so hatte man in der Gemeinderatssitzung in Allershausen das Gefühl, der Wurm drin. Der Chef des zuständigen Ingenieurbüros stand den Räten Rede und Antwort.

Allershausen – Insgesamt elf Punkte waren in der Nachtragsbeauftragung für die elektrotechnische Ausrüstung der Kläranlage Allershausen aufgelistet. Insgesamt sollte das Gemeinderatsgremium über zusätzliche Ausgaben in Höhe von rund 63 000 Euro die Hand heben – oder auch nicht. Da es sich bei den zusätzlichen Posten und den daraus resultierenden Mehrkosten aber nicht nur um nicht vorhersehbare Dinge handelte, war das Gremium teilweise wenig begeistert.

Vor allem der Nachtrag Nummer 4 war es, bei dem sich einige Gemeinderäte schwer taten, einfach unkommentiert zuzustimmen. In einigen Pumpstationen sind Edelstahlschränke verbaut. Auf den ersten Blick sind die sieben Schränke alle baugleich. „Wir haben einen dieser Edelstahlschränke ausgemessen, wussten aber nicht, dass es Maßanfertigungen waren“, so der in dem Punkt leicht geknickt wirkende Chef des Ingenieurbüros, Franz Hofmann. Dieser Messfehler hat nun zur Folge, dass die Gemeinde drei neue Edelstahlschränke, die ein anderes Maß hatten, kaufen muss. Kosten: 8700 Euro.

„Ein Nuller“ zu wenig – Schrank wird teurer

Ein weiterer Posten, der zusätzliche Kosten in Höhe von rund 5000 Euro verursacht, ist in einem Tippfehler begründet. Auch hier geht es um einen Schrank, dieses Mal für die Gebläsestation. Ausgeschrieben wurde der mit den Maßen 200 mal 1500 mal 400 Millimeter. Benötigt wird jedoch ein Schrank mit 2000 mal 1500 mal 400 Millimeter. „Da ist ein Nuller untergegangen“, so die Erklärung des Planers.

Die restlichen Punkte auf der Nachtragsliste waren tatsächlich nicht vorhersehbare Dinge, wie etwa die Erneuerung der Fällmittelstation, die während der Arbeiten immer wieder ausgefallen ist und nun erneuert wird, ebenso wie der Hauptsicherungsautomat an einem Regenüberlaufbecken, der mit 2000 Euro zu Buche schlägt.

Bürgermeister Martin Vaas, der, bevor er 2020 Rathauschef der Gemeinde Allershausen wurde, 30 Jahre beim Wasserzweckverband Neufahrn, zuletzt in leitender Funktion als Meister der Wasserversorgungstechnik, beschäftigt war, betonte, die Punkte nachvollziehen zu können. Er habe in dieser Funktion viele solcher Anlagen umgebaut, die Kosten seien oft nicht vorhersehbar. Das liege unter anderem auch daran, dass in der Vergangenheit nicht alles vernünftig dokumentiert wurde, wie etwa nicht eingetragene Rohre im Erdreich.

Planer kommt der Gemeinde entgegen

„Aber es sind schon einige Fehler drin, bei denen man sich fragt, ob das wirklich der Auftraggeber zahlen muss“, kritisierte Marcus Klose. Und Bianca Kellner-Zotz ergänzte: „Wenn sowas passiert wie mit den Schränken, ist schon die Frage, ob wir das einfach so schlucken müssen.“ Leonhard Held wurde dann deutlicher: „Ich habe großen Respekt davor, dass Sie so ehrlich waren und sowohl Mess- und Tippfehler als auch Versäumnisse eingeräumt haben. Ich schlage Ihnen einen Kompromiss zur Güte vor: Ihre Firma übernimmt zehn Prozent der Zusatzkosten.“

Franz Hofmann hatte sich aber schon etwas anderes überlegt: Er wird – „nach Rücksprache mit meiner Frau“, wie er augenzwinkernd vorausschickte – der Gemeinde 10 000 Euro von den fälligen Nachbearbeitungsgebühren erlassen. Damit konnte das Gremium gut leben. Die Nachträge in Höhe von rund 63 000 Euro wurden einstimmig genehmigt.

In der Gesamtschau liegt man nun 12,3 Prozent über der Kostenberechnung in Höhe von 711 000 Euro.

