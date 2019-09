Verzweifelter Kampf gegen den Stau: Verkehrsausschuss macht sich vor Ort ein Bild

Eine Einfädelspur soll den Verkehr in und um Allershausen entlasten. Der Verkehrsausschuss des Landtags will sich jetzt vor Ort ein Bild von der Situation machen.

Allershausen/München – Es ist ein tägliches Ärgernis, kostet Pendler täglich Nerven: der Stau, der sich in den Morgenstunden auf der Staatsstraße 2054 aus Richtung Hohenkammer vor der Auffahrt auf die A 9 Richtung München bildet. Pkw-Lenker und Pendler fordern eine Einfädelspur, der Allershausener Gemeinderat hat ein entsprechendes Schreiben an die Autobahndirektion verabschiedet, die Gemeinderäte Josef Lerchl (SPD) und Manuel Mück (CSU) hatten, weil die Autobahndirektion in einem Schreiben von 2018 wenig Hoffnung auf so eine Maßnahme gemacht hatten, eine Petition an den bayerischen Landtag gerichtet (wir haben berichtet). Diese lag am Mittwoch dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr im Maximilianeum vor. Das Ergebnis der Beratung, wie es FW-MdL Benno Zierer auf FT-Nachfrage übermittelte: Der Tagesordnungspunkt wurde vertagt, man wird sich die Sache vor Ort ansehen.

Mit Natascha Kohnen gab es bereits einen Termin vor Ort

Natascha Kohnen, die bayerische SPD-Chefin und Mitglied im Verkehrsausschuss, war schon Ende Juni vor Ort, hatte sich die Situation angeschaut. Ihr Resümee damals zu den Forderungen aus Allershausen: „Das klingt schon sehr logisch.“ Jetzt wird, so hat man es im Ausschuss beschlossen, ein weiterer Ortstermin folgen: Neben Mitgliedern des Verkehrsausschusses sollen auch die beteiligten Stellen hinzugezogen werden, berichtete Zierer: Innenministerium, Polizei, Staatliches Bauamt und die Autobahndirektion sollen sich gemeinsam am Ort des Geschehens treffen, um die Situation einzuschätzen. Wie Zierer mitteilte, soll dieses Treffen noch heuer stattfinden. Schließlich wäre es sinnvoll, die zusätzliche Einfädelspur im Rahmen der 2020 anstehenden Sanierung der Brücke über die A9 gleichzeitig in Angriff zu nehmen. Die Autobahndirektion hatte Ende 2018 allerdings mitgeteilt, dass diese Maßnahme „kurzfristig nicht möglich“ sei. Essenzielle Grundlage dafür wäre außerdem ein Verkehrsgutachten. Nun also wird man die Sache „live“ in Augenschein nehmen.