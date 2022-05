Muth folgt Muth: Viele personelle Veränderungen an der Vhs Allershausen

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Verabschiedung aus den Ämtern: (v. l.) Geschäftsführerin Angelika Muth, Vorsitzende Silvana Henrich, 2. Vorsitzender Konrad Ranhart und Kassenprüferin Monika Bender. © Beschorner

Eine ganze Menge personeller Veränderungen gab es jetzt bei der Vhs in Allershausen. Immerhin: Ein (Nach-)Name bleibt gleich.

Allershausen – Bei der Volkshochschule Allershausen ist am Freitag eine Ära zu Ende gegangen: Nach 38 Jahren Tätigkeit im Vorstand haben sich der langjährige Vorsitzende Konrad Ranhart und auch die bisherige Vorsitzende Silvana Henrich aus dem ehrenamtlichen Dienst der Erwachsenenbildung zurückgezogen. Und nach 26 Jahren hat auch Geschäftsführerin Angelika Muth aufgehört. Am Freitag hat sich die Vhs Allershausen bei der Jahreshauptversammlung neu aufgestellt und dabei den verdienten Kräften die entsprechende Würdigung zukommen lassen.

Es begann, wie viele Versammlungen in diesen Wochen beginnen: Mit einem Rückblick der Vorsitzenden Henrich auf die vergangenen zwei Jahre, „die für uns alle nicht leicht waren“. Was die Finanzen betreffe, sei man trotzdem ohne direkte Zuwendungen der Gemeinde „gut über die Runden gekommen“, auch wenn die Rücklagen drastisch abgeschmolzen seien, so Henrich – eine Aussage, die Kassierin Christine Kreß mit Zahlen unterlegte: War man 2019 mit knapp 39 000 Euro gestartet und hatte dann den Kontostand auf 45 760 Euro erhöhen können, gingen die Rücklagen 2020 zunächst auf 29 000, in 2021 dann weiter auf 16 000 Euro zurück.

Doch Sorgen müssen sich Kreß und die Vhs nicht machen, denn wie berichtet, hat der Allershausener Gemeinderat beschlossen, die neue Geschäftsleiterin mit ihrer halben Stelle ab 1. Januar 2022 bei der Kommune anzustellen.

34 von 70 Kursen konnten stattfinden

Und damit war man schon bei den Personalien: Andrea Muth heißt die neue Geschäftsführerin, die in ihrem ersten Bericht darlegte, dass man in diesem Kursjahr von Semester auf Trimester umgestellt habe. 70 Kurse habe man angeboten, 34 hätten stattgefunden, viele seien den Bedenken der Kursteilnehmer wegen Corona und den Corona-Vorschriften zum Opfer gefallen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Am besten besucht gewesen sei der Fachbereich Gesundheit, sehr gut angenommen worden seien auch die Ortsführungen. Große Nachfrage bestehe bei Deutschkursen für Ukraine-Flüchtlinge: Da Kommune und Vhs jeweils die Hälfte der Kosten übernehmen, könne man sie kostenlos anbieten, so Andrea Muth.

Eine Sache von wenigen Minuten war dann die Neuwahl des Vorstands: Neuer 1. Vorsitzender der Vhs Allershausen ist der 1. Bürgermeister der Gemeinde Allershausen, Martin Vaas. Neue 2. Vorsitzende ist die ausgeschiedene Geschäftsführerin Angelika Muth, Kassierin bleibt Christine Kreß, Schriftführerin ist die neue Geschäftsführern Andrea Muth, neue Kassenprüferin ist Claudia Stroh. Länger dauerte die Verabschiedung der verdienten Kräfte – Essen für geladene Gäste im Fuchswirt inklusive.

Das ehrenamtliche Führungsteam mit (v. l.) Schriftführerin Andrea Muth, Kassierin Christine Kreß, 2. Vorsitzender Angelika Muth, Vorsitzendem Martin Vaas und Kassenprüferin Claudia Stroh. © Beschorner

Abschied von ,Seele der Geschäftsstelle’

Ranhart war es, der die zum Jahresende ausgeschiedene Geschäftsführerin Angelika Muth als „Seele der Geschäftsstelle“ bezeichnete, sie als Fachkraft in der Sache Vhs lobte, sie als „wertvolle Perle, die unsere Vhs gebraucht hat“, würdigte und ihr für ihre wertvolle Arbeit, ihren unermüdlichen Einsatz und die stete Freundlichkeit dankte.

Dank an Georg Riedl und Rupert Popp

Angelika Muth hingegen gab den Dank weiter – vor allem an die Gemeinde und Ex-Bürgermeister Rupert Popp sowie an Schulleiter Georg Riedel. Sie freue sich, dass ihre Schwiegertochter als ihre Nachfolgerin auserkoren wurde. „So bleibt’s a bissl in der Familie“, sagte sie über die „freundliche Übernahme“.

Jener Schwiegertochter, Andrea Muth also, oblag es dann, in die Geschichte der Vhs Allershausen zurückzublicken, in deren Verlauf es auch zu manch Ärger gekommen sei. Mit Henrich, einer „echten Bereicherung“, die 1984 Schriftführerin, 2000 erst 2. Vorsitzende und 2016 dann 1. Vorsitzende wurde, und mit Ranhart, der von 38 Jahren im Vorstand 28 Jahre lang 1. Vorsitzender war und dabei „sehr viel bewirkt“ habe, habe die Vhs dann aber endgültig den Erfolgsweg eingeschlagen. Verabschiedet wurden am Freitag auch Kuratorin Katalin Rundio und Kassenprüferin Monika Bender.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.